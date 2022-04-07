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Енергетики повернули світло 8 тисячам родин в Донецькій та Київській областях, - ДТЕК

дтек

За минулу добу аварійні бригади повернули світло для 7 854 осель в 28 містах та селах Київської та Донецької областей, що були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДТЕК Ріната Ахметова. 

"Упродовж 6 квітня електромонтерам вдалося повністю або частково відновити електропостачання для 6 527 родин в 26 населених пунктах Київської області, зокрема в Броварському районі у селі Лук'янівка; у Бучанському районі у селах Гореничі, Стоянка, Шпитьки та смт Макарів", - повідомили в компанії.

Спеціалісти ДТЕК почали відновлювати електропостачання в районах Київщини, звільнених Збройними силами України від російських окупантів. Роботи проводять після розмінування цих територій.

7 квітня енергетики планують виконувати роботи з відновлення електропостачання ще у 11 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів Київської області.

В Донецькій області енергетики ДТЕК відновили електропостачання для 1 327 родин в 2 населених пунктах.

Автор: 

Київська область (4009) Донецька область (8381) електроенергія (6185) ДТЕК (1981)


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⚡️🇺🇦⚡️Енергетики, це громадянський подвиг! Ви рятуєте життя людей!
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07.04.2022 14:09 Відповісти
"цензор", а енергетики в інших областях нічого не роблять? А, ну так, в інших областях просто ж немає ДТЕК.
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07.04.2022 15:29 Відповісти
 
 