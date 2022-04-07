Німецька розвідка перехопила розмови російських окупантів про вбивства мирних жителів у Бучі, - Der Spiegel

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори щодо радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

Як повідомляється, Федеральна розвідувальна служба (БНД) має гнітючу нову інформацію про звірства, скоєні російськими військами у Бучі. За інформацією SPIEGEL, служба зовнішньої розвідки перехопила радіоповідомлення російських військових, у яких обговорювались вбивства мирних жителів у Бучі.

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За інформацією видання, деякі повідомлення також можуть бути віднесені до трупів, сфотографованих у Бучі.

Братська могила та десятки трупів мирних жителів, що лежать на вулиці, були виявлені у місті після відходу російських військових минулими вихідними. У деяких із них були зв'язані руки, на тілах інших були сліди катувань. Повідомляється, що серед постраждалих багато жінок та дітей.

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