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Новини Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Німецька розвідка перехопила розмови російських окупантів про вбивства мирних жителів у Бучі, - Der Spiegel

буча

Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори щодо радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.

Як повідомляється, Федеральна розвідувальна служба (БНД) має гнітючу нову інформацію про звірства, скоєні російськими військами у Бучі. За інформацією SPIEGEL, служба зовнішньої розвідки перехопила радіоповідомлення російських військових, у яких обговорювались вбивства мирних жителів у Бучі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 90% вбитих мешканців Бучі були розстріляні, - мер Федорук

За інформацією видання, деякі повідомлення також можуть бути віднесені до трупів, сфотографованих у Бучі.

Братська могила та десятки трупів мирних жителів, що лежать на вулиці, були виявлені у місті після відходу російських військових минулими вихідними. У деяких із них були зв'язані руки, на тілах інших були сліди катувань. Повідомляється, що серед постраждалих багато жінок та дітей.

Також читайте: Дуда назвав дії армії РФ в Україні геноцидом: Діалог з Росією не має сенсу. Путіну потрібно поставити жорсткі умови

армія рф (17271) Німеччина (7336) розвідка (3857) вбивство (3083) масове вбивство (74) Буча (540)


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Топ коментарі
+101
Курві Меркель дайте послухать ці записи.
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07.04.2022 13:57
+57
Послухає на військовому трибуналі, сидячи разом з ******.
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07.04.2022 14:02
+37
А Лавров так старался, так пыжился...
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07.04.2022 13:58
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Курві Меркель дайте послухать ці записи.
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07.04.2022 13:57 Відповісти
Послухає на військовому трибуналі, сидячи разом з ******.
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07.04.2022 14:02 Відповісти
доктор меркель буде ще більше надувати щоки, складати руки сердечком і продовжувати бубніти "абе іхь габе троцдем аллес ріхтіґ ґемахт".
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07.04.2022 14:02 Відповісти
Их хабе нох айне менге... нихьц цу тун...
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07.04.2022 15:19 Відповісти
Полковник русской секретной службы фрау Меркель будет их слушать исключительно со служебным интересом. Как обезопасить в будущем подобные радиоперехваты.
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07.04.2022 14:44 Відповісти
Бабке похер. Она действовала в интересах исключительно своей страны. И в итоге, вся возня произошла после нее. Т.е. вроде как и ни при делах. Поэтому она еще войдет у них в историю как крайне мудрая и патриотичная правительница.
Да что там говорить. Тогда была вероятность войны. А многие ЕСовцы и сейчас яйца мнут.
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07.04.2022 18:15 Відповісти
Германия - это пособник кацапов... Она все это время "спонсировала" агрессию кацапщины... И северным потоком2 и т.д.
Не оказание помощи Украине - это аналог - оставления в беспомощном состоянии угрожающим жизни...
Экономическо-финансовая дружба с кацапами - аналогия - продавать преступнику орудия преступления или давать ему деньги ТОЧНО зная, что за эти деньги тот покупает орудия преступления ! И это при том , что будущая жертва преступления орет - не давай ему это, он меня будет этим убивать... Что и случилось !

Так что Германия в нашей крови !!! Она соучастник и пособник кацапов в их преступлениях !!!
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08.04.2022 00:06 Відповісти
Блин, ну сколько можно трепать эту Меркель. В 2019 году, население устало от войны, выбрало комика и его команду. С энтузиазмом поддерживало строительство дорог, высадку деревьев, разведение войск, также спокойно схавало когда 4 дня на нейтралке, истекал кровью наш боец, пока верховный главнокомандующий держал дело на личном контроле, попивая винцо на отдыхе. Население не задало вопросов почему свернуты все ракетные программы, почему в разы сократилась закупка вооружений. Также в последние три месяца ни кого не насторожила эвакуация посольств и западных военных советников. Но в теперешней ситуации виновата Меркель. Т.е. она должна была идти на убытки для своей страны, в то время когда у нас миллиарды спокойно перекачивались в карманы коломойского, пинчука, ахметова, а "сметуны", "поприколухуженебудеттольконепорошенко" молчали в тряпочку? Как хорошо когда есть Меркель, Штайнмайер и д.р. т.к. есть на кого свернуть, чтобы не чувствовать себя безмозглым кретином , легковерным идиотом и лохом которого обвели вокруг пальца.
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07.04.2022 21:19 Відповісти
полностью согласен!

не меркель мир ы глазах ***** искала!
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08.04.2022 18:58 Відповісти
А Лавров так старался, так пыжился...
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07.04.2022 13:58 Відповісти
Надо действительно и немцам и всем в Европе дать это послушать! Может дойдёт до некоторых, что здесь происходит и начнут по-другому действовать!
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07.04.2022 14:01 Відповісти
А как действовать по другому? Зачем Украина уничтожила свои сотни военных самолетов, разрезав их на метал? Мы слышали голос военных летчиков? нет.
Мир делает много для Украины. Отказаться от газа и нефти? Да, надо бы. А Украина давно отказалась от рашкованских энергоносителей? А от торговли с парашей? А давно отменила дипломатические отношения?
Не надо дразнить Европу. Они дают оружие. Но это война не ихняя. И это не они после 2014 ездили на заробитки до агрессора и не они выставляли у себя товары агрессора в супермаркетах.
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07.04.2022 14:14 Відповісти
Если ты считаешь, что "эта война не ихняя", то ты такой же долбойоб, как и те "ихние", которые тоже так считают.
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07.04.2022 14:22 Відповісти
Сєвочка,це я, Ірина. Прочитай, будь оаска, на ФБ допис Аліка Коха і скажи, так чи не так.
Ти джумаєш, я нічого не розумію? Я все розумію, й розумію, що ***** є всесвітня Сатана.
Але коли пуйло напав на Грузію - чи ми відмовилися від рашкованскього газу та мастил?
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07.04.2022 14:54 Відповісти
Наші кольчуги там були кажуть...
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07.04.2022 15:05 Відповісти
Да, Sashko Pavliuk, в ваших словах есть хорошая логика и справедливость! Но степень убийств, насилия и террора, который может в дальнейшим перекинуться в Польшу и страны Балтии, требует максимально жёсткой реакции. Ведь изнасилованные и убитые дети не стоят этих денег!
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07.04.2022 14:27 Відповісти
Да. Но, с одной стороны, у них газ и нефть на путине закручены, масса бизнесов. А с другой - они ссутся путина с его бомбами.
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07.04.2022 15:50 Відповісти
Причину можно, Sashko Pavliuk, всегда найти! Во время Второй Мировой, когда это надо было, на корню порезали торговлю! Хотя тоже была зависимость от технологий, ресурсов и т.д.!
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07.04.2022 16:13 Відповісти
Уровень взаимозависимости во время второй мировой не был таким глубоким, как сейчас, после стольких лет дифференциации, специализации и взаимной интеграции.
Например, рашский газ в Германии - это не какой-то там "бизнес", а сырье для химпромышленности, для производства удобрений для интенсивного сельского хозяйства, и для производства лекарств, и для тяжелой индустрии, в том числе для производства оружия. Отрубить газ - и производство оружия остановится.
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07.04.2022 17:54 Відповісти
сейчас конечно мгновенно перекрыть трубу сложно, но как раз Германия и Франция на фоне требования России платить в рублях начали серьёзно готовиться к этому и официально об этом объявили.
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07.04.2022 18:49 Відповісти
Я в курсе. Тут еще дилемма, если они сами отключат газ, то тут же все "русские немцы", левые и АФД поднимут вой об антинародной политике собственного правительства. А если отключит сам путин (в мае), то это вроде враждебный акт путлера, а правительство - молодцы.
Но и это еще не все. Например, терминал сжиженного газа в Испании обладает бОльшей пропускной способностью, чем труба, которая от него идет. Германия хотела проложить еще одну трубу от этого терминала, через Испанию и Францию, к себе. Франция заявила, что это не в ее интересах.
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07.04.2022 18:55 Відповісти
У Германии и Франции в Европе есть какое-то соперничество в вопросе лидерства поэтому может в этом причина. Тут я сам не знаю.
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07.04.2022 19:04 Відповісти
Потому что во Франции очень сильны правые всех видов, типа "франция фёрст", и с точки зрения французского обывателя Европа нужна только для того, чтобы укреплять Францию. А "раствориться" в объединенной Европе, действовать исходя из коллективных интересов, а не из национальных - это не в тренде.
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07.04.2022 19:16 Відповісти
Франію вже дуже давно звуть хворою людиною Європи.
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07.04.2022 19:34 Відповісти
Ага, Ваша мысль расширяет моё представление о Франции сейчас. Есть над чем подумать)
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07.04.2022 19:51 Відповісти
Ээ!
Там была оккупация Франции и бомбардировки Англии
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07.04.2022 20:28 Відповісти
Как не ихняя? Если бы мы упали, следующими после поляков была б немчура и макрон-жабоед...
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07.04.2022 14:28 Відповісти
Если думаете ,что сейчас война только против украины-глубоко ошибаетесь.
Судя по действиям РФ и его явных или неявных союзников,особенно в экономическом плане-это война против запада,больше ,чем против Украины.
И если ,не дай бог,бункерный фюрер победит Украину-это будет означать объединение фактически всех противников запада (в основном РФ и Китая, плюс союзники) и фактический конец доминированию доллара и евро.
Думаю в конгрессе США и британскому парламенту это уже поняли ,судя по их подвижкам.
Доходит уже и к некоторым европейским правителям.
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07.04.2022 15:04 Відповісти
У Вас и фамилиО очень знакомое)))) ВИ ЧЫМСОМ НИ РУДСТВЕННИК ВСЕМ ИЗВЕСТНОГО КРИВОСИСЯ?)))))
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07.04.2022 15:30 Відповісти
Яку на мене,то пан Азаров сказав версію яка вартує уваги.Від фашистської Раші і її новітнього Гітлера можна очікувати чого завгодно
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07.04.2022 15:42 Відповісти
"...версію яка вартує уваги..."

Стоїть на варті?

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07.04.2022 15:56 Відповісти
Не хочеться вірити,але Серожа Азаров,суне сюди на форум наратив,що ***** воює не проти України,а проти Америки і гей-Європи.Якби він не напав,то на кацапію напала би Америка і НАТО і Європа.А Буча ,то це інсценування і ви всі брешете,кацапи ні в чому не винні.
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07.04.2022 17:19 Відповісти
Уважаемый,не передергивайте то что я написал .
Что есть на данный момент то есть.
Даже не сомневаюсь,что до 24 февраля было другое-сейчас все изменилось-благодаря ВСУ и нашему народу,гнойник в отношениях великих держав прорвался раньше,но он и так рано или поздно бы прорвался.
А противоречия уже давно назревали,почитайте литературу кацапскую экономическую за пару последних лет,про ось берлин-москва-пекин,про отказ от доллара в отношениях между рашкой и синькой,про саудовскую Аравию и продажу нефти за юани и т.п.
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07.04.2022 17:26 Відповісти
А кто ее дразнит?)))) Или Ві считаете что Европа должна просто отойти в сторону и закріть глаза и уши? Озвучте Вашу позицию, не стесняйтесь))))). Или может ЕвроПка считает что убийство мирного населения и вторжение на территорию суверенного государства в 21 веке -норма? ОтветьТЕ себе и нам на эти вопросы
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07.04.2022 15:28 Відповісти
А давайте не будете мені розповідати, що я "счітаю". Бо я зразу пора-хую.
Я вважаю, що світ повинен допомагати Україні й якнайшвидше, а не жувати гумку.
Й не варто через губу ЕвроПкати, бо Ви не бачите, як наразі Европа опікується біженцями й гуманітаркою. А я бачу.
Так, Європа боїться хутіна й його ядерних бомб. Й не хотіла б встрявати в цю війну, бо Європа живе сито. Але навіть вони вже не можуть дивитися на масакру.
І героїзм українських воїнів вражає світ. Але таки не варто ЄвроПкати, бо то руками європейців і американців клепається зброя, яка вбиває рашкованів.

До речі, то ж не Європа відкрила рашці південь, просто здала вхід до півдня України. А генерали українського СБУ. То не європейці втікають, а син татарова, прокурори, суркіси... інши з валізами грошей. І то не ЄвроПка їх випускає, а українська митниця.
Вчіться трохи аналізувати ситуацію.
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07.04.2022 15:40 Відповісти
Я вас спитав? А ви хляете хвостом про якісь там генералів, які щось там здали)))). Чи може Украінська влада та народ винні що напала паРаша? Я не можу вас зрозуміти, що саме вам не подобаеться? Хто зрадник? І на мої питання ви так і не відповіли))))) Короче вентиляторний всепропальщик))))
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08.04.2022 09:55 Відповісти
Ти рота трохи прикрий про хвоста. Бо може тобі там нічим виляти? Не було генералів?
Я, лять, писала десь, що народ винуватий, що раша напала?
Мені огидні отакі тупойоби, які щось накрутять у залишках своїх мізків, а потім своїї вологі фантазії починають приписувати опонентам.
Я сказала те, що сказала. В тебе є аргументи - давай, викладай, спростовуй мої тези. А ти завів молитву про хвоста.
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08.04.2022 10:06 Відповісти
Ти рота закривай своему чоловыковы, який напевно у Польшу дриснув!!! Так ти Сашко чи ти Олександра? Бо Сашко Павлюк, а пишеш ПИСАЛА))))) То ты хто? Чи що? Тобы поставили КОНКРЕТНЫ питання, а ти тут нявкаеш, сопли у різны боки))))) Виходь на Майдан-роти украынцыв, армыъ та народу. Дурепа - ти сама тупойобна скотиняка!!!!! Вшива московська консервація)))))
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08.04.2022 13:22 Відповісти
Ти все ще на рашкованскій клаві клацаєш, балєзний? Чи нервуєш-бздиш? Так я фуй клала на твої нерви. Вже про чоловіка згадав? Попер рагулізм з твого нутра?
Сашко Павлюк тебе возбудив? Так ніхто не забороняє хоч ММарком Цукерберговм назватися.
Явгеній, Женька-жопка, пашолнафуй. Ще якесть тупеньке буде проти мене хвіст пружинити.
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08.04.2022 13:54 Відповісти
Ясно..... відповідей не буде. Як я і казав. Так ти фуй маеш, чи ні? Чи тобі фуя не хватає?))))))) І хвіст у тебе, у мене його не має)))))) Але ж ти не вміеш читати, тільки ***** писати и хер сосати))) Аліос, АБІЖЕНАЯ)))))
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08.04.2022 15:20 Відповісти
Ось тобі ЄвроПка
https://censor.net/ua/news/3332163/za_prodaj_gumanitarnoyi_dopomogy_z_finlyandiyi_na_lvivschyni_zatrymano_vo_miskogo_golovy_prokuratura
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07.04.2022 15:49 Відповісти
К великому сожалению соглашусь. Воевать и при этом не стесняясь торговать вполне себе получалось.
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07.04.2022 18:16 Відповісти
более того, "сватов" продали же!)))
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08.04.2022 18:59 Відповісти
Долго немчура придерживала эти записи. Пока Штаты снимки со спутников всему миру не показали. Подлая нация немцы.
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07.04.2022 14:05 Відповісти
Думаю, що при меркель були заборони на таку діяльність (розвідку проти роzzії) .
В нас теж кротів вистачає і побільше, ніж у них. Так і нас можна назвати "підлою нацією".
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07.04.2022 14:13 Відповісти
Это ты украинцев подлой нацией называешь? Ах ты ж падла рашистская!!!
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07.04.2022 14:15 Відповісти
Хорошо - не подлой. Но, опять таки, хорошо *************, если сделали своим президентом рускамирского шута горохового. Да ладно бы его одного, а то и его кагал богоизбранных с кацапами и вообще черт знает какими арахамиями-шабесгоями.
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07.04.2022 14:28 Відповісти
Заспокойся. Занадто гарячий на форумах воювати.
"підла нація" взято в лапки, як твою цитату.
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07.04.2022 14:31 Відповісти
Не всі такі, як ти.
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07.04.2022 14:41 Відповісти
Почни з себе, "тыкальщик".

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07.04.2022 14:44 Відповісти
они не подлые просто у них 1 танк и 2 солдата на всю Германию))) А русня такая страшная со своим металлоломом.)))
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07.04.2022 14:18 Відповісти
Не треба забувати, що мати того "Вагнера" проживала в Україні і він навідувався до неї вже після 2014.
Його можна було запросто забаранити.
Але СБУ - це СБУ. Була і поки що є таким собі дивним СБУ.
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07.04.2022 14:11 Відповісти
Теоретично так, але ми діяли цивілізовано. А от група "Шведа", яку затримали (а отже засвітилися при зЄлі), то конкретна зрада. Моторола, Гіві, Захарченко(скоріше за все) - це їхня робота.
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07.04.2022 14:22 Відповісти
Ы що ти пропонуеш? Всых матерыв ублюдкыв вышати? Чи як? Ы це просто твои думки. Де доказы? Як ти такий впевненій-чому не пишеш до правоохороних органів? Чи просто накидуеш на вентилятор? Що хотів сказати?
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08.04.2022 09:48 Відповісти
Я нагадаю, що зі слів буданова, в листопаді 2021-го року зе-гнида вже знала, що рашисти готуються атакувати. За три місяці зе-скоти нічого не робили аби убезпечити людей, майно у районах поблизу кордонів. Так що кров жертв Бучі та ін міст, особисто на руках того довпойопа з кварталу95.
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07.04.2022 14:12 Відповісти
От дійсно зрада,так зрада...Вс вірно каже супергут.Не було правда відосиків про напад,но це так.Ця зелена гнида певне був впевнений,що "Європейський вал" самого "Кулявлоб" затримає кацапів хоч довше чим на декілька годин,а потім вже...Обманули,наївного.І як він ці 43 дні держиться?Для всіх загадка.Може все таки чекав нападу,і щось таки приготовив для кацапів.Колись,давно,в 1940 р. памятається за менший строк Франція капітулювала,і фашисти по Парижу гуляли.
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07.04.2022 17:28 Відповісти
В цих імпотентів ще є розвідка?
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07.04.2022 14:13 Відповісти
Щойно взнав. Правда це чи не зовсім, але: привезли до Польщі українськиї дітей - біженців, віком від двох до чотирнадцяти років. Переважна більшість (я так зрозумів) з них - згвалтовані різними способами. У більшості - вирвані зуби............................ Поляки навіть кричать - не беріть цих тварюк у полон!!!!!!!!!!! Все одно не перевиховаєте!!!!!!!
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07.04.2022 14:23 Відповісти
То кілька днів тому запис розмови був.
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07.04.2022 14:27 Відповісти
Країни ЄС у період з 2015 до 2020 озброювали парашудля війни з Україною. Найбільше постарались Франція і Німеччина.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/kraini-es-postavili-zbroi-v-rosiyu-na-346-mln-evro-nezvazhayuchi-na-zaboronu-frantsiya-najbilshij-eksporter.htm
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07.04.2022 14:25 Відповісти
But Europe is not alone in having to deal with contradictions regarding their exports. According to SIPRI's data on arms exports, there's an even stranger fact: it was not just the EU selling arms to Russia after the annexation of Crimea - Russia also remained the second biggest market for weapons exports from Ukraine. https://www.investigate-europe.eu/en/2022/eu-states-exported-weapons-to-russia/

В переводе: но Европа не одна должна разобраться с противоречиями относительно своего экспорта. По данным SIPRI об экспорте оружия, существует еще более странный факт: не только Европа продавала оружие в Россию после аннексии Крыма - Россия оставалась вторым крупнейшим рынком сбыта оружия из Украины.

Об этом записные ура-патриоты и критики "гнилой европки", конечно, не напишут.
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07.04.2022 18:14 Відповісти
«Укроборонпром» відповідально заявляє, що з кінця серпня 2014 року жодне підприємство концерну не уклало жодного експортного контракту, а відтак не відвантажило жодної одиниці озброєння чи військової техніки (ОВТ) до Російської Федерації». У концерні нагадали про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 27 серпня 2014 року про припинення експорту товарів військового призначення і подвійного використання до Росії, яке було введено в дію указом президента України.

Заступник генерального директора з управління активами «Укроборонпрому» Мустафа Найєм наголосив: «Як постійний представник концерну у складі Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва, утвореної за рішенням РНБО, стверджую, що з кінця серпня 2014 року комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на поставку ОВТ на територію Російської Федерації».

«SIPRI надає дані, аналіз і рекомендації, що ґрунтуються на відкритих джерелах. Проте на підставі яких саме відкритих джерел інформації були сформовані показники SIPRI окремо як щодо номенклатури експортованих товарів, так і щодо визначення обсягу їхньої вартості, а також стосовно методики здійснення цих розрахунків - інформація відсутня», - зауважили в «Укроборонпромі».
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07.04.2022 22:21 Відповісти
Ну так и остальные страны действовали в рамках контрактов, укладенных до 1 серпня 2014 года, а после - тоже ни одного нового контракта не заключали. И все сказанное Мусей ровно в той же мере относится к другим странам.
Поэтому вышеупомянутое замечание остается в силе.
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07.04.2022 22:31 Відповісти
З 27 серпня 2014 припинені всі поставки, рішення РНБО.
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07.04.2022 23:01 Відповісти
На бумаге. А вот как происходило на земле.
https://www.radiosvoboda.org/a/sipri-ukrajina-rosija-torhivlia-ozbrojenniamy/31156469.html

А если вы в своем чартике еще отметите, что под "поставки оружия Европой в расию" подпадает снаряжение для мусоров, которое Франция поставляла, то окажется, что ваш пост вводит в заблуждение, тем более что он появляется постоянно именно с целью введения в заблуждение и раздувания ненависти к Европе. При этом евространы есть за что критиковать, и вот по реальным пунктам и надо работать, а не по выдуманным.
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08.04.2022 01:54 Відповісти
це якась нова розвідка??
раніше там було лише ФСБ..
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07.04.2022 14:31 Відповісти
«В жодному разі переговори не повинні передбачити бодай якісь територіальні втрати для України. Агресор не має жодного права вказувати нам, яка в нас має бути Конституція, якою мовою нам розмовляти, яке ставлення має бути до культури, який устрій у нашій країні має бути і взагалі як нам жити. Так само вони не мають нам вказувати, чи бути нам в НАТО, чи ні. Це суверенне право країни. І вони не мають нав'язувати нам, що демілітаризація означає, що ми маємо скоротити чисельність нашої армії», - наголосила Юлія Тимошенко.

Наостанок вона подякувала литовському народу та лідерам країни за підтримку України й відмову від російських енергоносіїв, за запровадження санкцій, доставку необхідного озброєння і гуманітарної допомоги.

https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-nam-treba-obgovoryuvati-ne-umovi-peremirya-z-rosiyeyu-a-umovi-%d1%97%d1%97-kapitulyaci%d1%97/

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07.04.2022 14:36 Відповісти
А пані Юлія розповіла про "жоден танк не повинен виїхати з розташування частин". Це я про події в Криму.
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07.04.2022 14:42 Відповісти
Вона це казала з огляду на сумний досвід Грузії, коли її (Грузію) комісія Тельявіні звинуватила, що "ви ж самі почали". До того ж не було на Кримі достатньої кількості боєздатних військ - Янукович постарався. Ще до того ж - рішення тоді приймала зовсім не Тимошенко, вона не обіймала тоді жодної державної посади, навіть депутатом сільради не була.
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07.04.2022 15:16 Відповісти
кацаподебилоиды так гордятся своей радиоэлектроникой а на деле их даже мамкины радисты прослушивают на домашних патефонах, 21 век дбл бл. Застряли в совке и эволюции недоступны.
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07.04.2022 14:37 Відповісти
ТАК КОГДА МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД !!!???
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07.04.2022 15:47 Відповісти
Ну хоч вже зараз, українці зрозуміють, хто такі бандерівці?
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07.04.2022 15:58 Відповісти
Те зверства против мирного населения, что творили войска Красной армии, МГБ и Смерш на Западной Украине, сейчас повторяют их внуки и правнуки в войсках армии РФ, Росгвардии и ФСБ на оккупированных территориях.
Все, кто сейчас оказывает сопротивление и борется с этими садистами-нелюдями, повторяют подвиг воинов УПА
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07.04.2022 18:08 Відповісти
І це дуже добре, бо на портновську генпрокуратуру - надії ніякої
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07.04.2022 18:05 Відповісти
Стоп народ поясніть мені далекому як німці перехопили розмови? Тут що півсвіту розвідок в Україні?
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07.04.2022 18:43 Відповісти
Russische Soldaten besprachen Gräueltaten gegen Zivilisten über Funk
Die Bilder von ermordeten Zivilisten aus Butscha schockieren die Welt. Nach SPIEGEL-Informationen hat der BND Funkverkehr mutmaßlicher Täter mitgeschnitten. Demnach gehören die brutalen Taten zur Strategie von Putins Armee.

Перевод.

Российские солдаты обсудили зверства против мирных жителей по радио
Изображения убитых мирных жителей Бучи шокируют мир. По информации SPIEGEL, BND зафиксировала радиопереговоры подозреваемых преступников. Соответственно, зверства - это часть стратегии путинской армии.
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07.04.2022 19:35 Відповісти
 
 