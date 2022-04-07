Німецька розвідка перехопила розмови російських окупантів про вбивства мирних жителів у Бучі, - Der Spiegel
Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) перехопила переговори щодо радіозв'язку російських військових, у яких окупанти обговорюють масові вбивства мирних жителів у Бучі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Der Spiegel.
Як повідомляється, Федеральна розвідувальна служба (БНД) має гнітючу нову інформацію про звірства, скоєні російськими військами у Бучі. За інформацією SPIEGEL, служба зовнішньої розвідки перехопила радіоповідомлення російських військових, у яких обговорювались вбивства мирних жителів у Бучі.
За інформацією видання, деякі повідомлення також можуть бути віднесені до трупів, сфотографованих у Бучі.
Братська могила та десятки трупів мирних жителів, що лежать на вулиці, були виявлені у місті після відходу російських військових минулими вихідними. У деяких із них були зв'язані руки, на тілах інших були сліди катувань. Повідомляється, що серед постраждалих багато жінок та дітей.
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Да что там говорить. Тогда была вероятность войны. А многие ЕСовцы и сейчас яйца мнут.
Не оказание помощи Украине - это аналог - оставления в беспомощном состоянии угрожающим жизни...
Экономическо-финансовая дружба с кацапами - аналогия - продавать преступнику орудия преступления или давать ему деньги ТОЧНО зная, что за эти деньги тот покупает орудия преступления ! И это при том , что будущая жертва преступления орет - не давай ему это, он меня будет этим убивать... Что и случилось !
Так что Германия в нашей крови !!! Она соучастник и пособник кацапов в их преступлениях !!!
не меркель мир ы глазах ***** искала!
Мир делает много для Украины. Отказаться от газа и нефти? Да, надо бы. А Украина давно отказалась от рашкованских энергоносителей? А от торговли с парашей? А давно отменила дипломатические отношения?
Не надо дразнить Европу. Они дают оружие. Но это война не ихняя. И это не они после 2014 ездили на заробитки до агрессора и не они выставляли у себя товары агрессора в супермаркетах.
Ти джумаєш, я нічого не розумію? Я все розумію, й розумію, що ***** є всесвітня Сатана.
Але коли пуйло напав на Грузію - чи ми відмовилися від рашкованскього газу та мастил?
Например, рашский газ в Германии - это не какой-то там "бизнес", а сырье для химпромышленности, для производства удобрений для интенсивного сельского хозяйства, и для производства лекарств, и для тяжелой индустрии, в том числе для производства оружия. Отрубить газ - и производство оружия остановится.
Но и это еще не все. Например, терминал сжиженного газа в Испании обладает бОльшей пропускной способностью, чем труба, которая от него идет. Германия хотела проложить еще одну трубу от этого терминала, через Испанию и Францию, к себе. Франция заявила, что это не в ее интересах.
Там была оккупация Франции и бомбардировки Англии
Судя по действиям РФ и его явных или неявных союзников,особенно в экономическом плане-это война против запада,больше ,чем против Украины.
И если ,не дай бог,бункерный фюрер победит Украину-это будет означать объединение фактически всех противников запада (в основном РФ и Китая, плюс союзники) и фактический конец доминированию доллара и евро.
Думаю в конгрессе США и британскому парламенту это уже поняли ,судя по их подвижкам.
Доходит уже и к некоторым европейским правителям.
Стоїть на варті?
Что есть на данный момент то есть.
Даже не сомневаюсь,что до 24 февраля было другое-сейчас все изменилось-благодаря ВСУ и нашему народу,гнойник в отношениях великих держав прорвался раньше,но он и так рано или поздно бы прорвался.
А противоречия уже давно назревали,почитайте литературу кацапскую экономическую за пару последних лет,про ось берлин-москва-пекин,про отказ от доллара в отношениях между рашкой и синькой,про саудовскую Аравию и продажу нефти за юани и т.п.
Я вважаю, що світ повинен допомагати Україні й якнайшвидше, а не жувати гумку.
Й не варто через губу ЕвроПкати, бо Ви не бачите, як наразі Европа опікується біженцями й гуманітаркою. А я бачу.
Так, Європа боїться хутіна й його ядерних бомб. Й не хотіла б встрявати в цю війну, бо Європа живе сито. Але навіть вони вже не можуть дивитися на масакру.
І героїзм українських воїнів вражає світ. Але таки не варто ЄвроПкати, бо то руками європейців і американців клепається зброя, яка вбиває рашкованів.
До речі, то ж не Європа відкрила рашці південь, просто здала вхід до півдня України. А генерали українського СБУ. То не європейці втікають, а син татарова, прокурори, суркіси... інши з валізами грошей. І то не ЄвроПка їх випускає, а українська митниця.
Вчіться трохи аналізувати ситуацію.
Я, лять, писала десь, що народ винуватий, що раша напала?
Мені огидні отакі тупойоби, які щось накрутять у залишках своїх мізків, а потім своїї вологі фантазії починають приписувати опонентам.
Я сказала те, що сказала. В тебе є аргументи - давай, викладай, спростовуй мої тези. А ти завів молитву про хвоста.
Сашко Павлюк тебе возбудив? Так ніхто не забороняє хоч ММарком Цукерберговм назватися.
Явгеній, Женька-жопка, пашолнафуй. Ще якесть тупеньке буде проти мене хвіст пружинити.
https://censor.net/ua/news/3332163/za_prodaj_gumanitarnoyi_dopomogy_z_finlyandiyi_na_lvivschyni_zatrymano_vo_miskogo_golovy_prokuratura
В нас теж кротів вистачає і побільше, ніж у них. Так і нас можна назвати "підлою нацією".
"підла нація" взято в лапки, як твою цитату.
Його можна було запросто забаранити.
Але СБУ - це СБУ. Була і поки що є таким собі дивним СБУ.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/analytics-and-forecasts/kraini-es-postavili-zbroi-v-rosiyu-na-346-mln-evro-nezvazhayuchi-na-zaboronu-frantsiya-najbilshij-eksporter.htm
В переводе: но Европа не одна должна разобраться с противоречиями относительно своего экспорта. По данным SIPRI об экспорте оружия, существует еще более странный факт: не только Европа продавала оружие в Россию после аннексии Крыма - Россия оставалась вторым крупнейшим рынком сбыта оружия из Украины.
Об этом записные ура-патриоты и критики "гнилой европки", конечно, не напишут.
Заступник генерального директора з управління активами «Укроборонпрому» Мустафа Найєм наголосив: «Як постійний представник концерну у складі Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва, утвореної за рішенням РНБО, стверджую, що з кінця серпня 2014 року комісія жодного разу не погоджувала жодних контрактів на поставку ОВТ на територію Російської Федерації».
«SIPRI надає дані, аналіз і рекомендації, що ґрунтуються на відкритих джерелах. Проте на підставі яких саме відкритих джерел інформації були сформовані показники SIPRI окремо як щодо номенклатури експортованих товарів, так і щодо визначення обсягу їхньої вартості, а також стосовно методики здійснення цих розрахунків - інформація відсутня», - зауважили в «Укроборонпромі».
Поэтому вышеупомянутое замечание остается в силе.
https://www.radiosvoboda.org/a/sipri-ukrajina-rosija-torhivlia-ozbrojenniamy/31156469.html
А если вы в своем чартике еще отметите, что под "поставки оружия Европой в расию" подпадает снаряжение для мусоров, которое Франция поставляла, то окажется, что ваш пост вводит в заблуждение, тем более что он появляется постоянно именно с целью введения в заблуждение и раздувания ненависти к Европе. При этом евространы есть за что критиковать, и вот по реальным пунктам и надо работать, а не по выдуманным.
раніше там було лише ФСБ..
Наостанок вона подякувала литовському народу та лідерам країни за підтримку України й відмову від російських енергоносіїв, за запровадження санкцій, доставку необхідного озброєння і гуманітарної допомоги.
https://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-nam-treba-obgovoryuvati-ne-umovi-peremirya-z-rosiyeyu-a-umovi-%d1%97%d1%97-kapitulyaci%d1%97/
Все, кто сейчас оказывает сопротивление и борется с этими садистами-нелюдями, повторяют подвиг воинов УПА
Die Bilder von ermordeten Zivilisten aus Butscha schockieren die Welt. Nach SPIEGEL-Informationen hat der BND Funkverkehr mutmaßlicher Täter mitgeschnitten. Demnach gehören die brutalen Taten zur Strategie von Putins Armee.
Перевод.
Российские солдаты обсудили зверства против мирных жителей по радио
Изображения убитых мирных жителей Бучи шокируют мир. По информации SPIEGEL, BND зафиксировала радиопереговоры подозреваемых преступников. Соответственно, зверства - это часть стратегии путинской армии.