Міноборони РФ твердить, що українці нібито самі обстріляли Дергачі на Харківщині, а тим, хто "зіграв загиблих", заплатили по $25

Міністерство оборони держави-агресора відмовляється визнавати звірства своїх солдатів та намагається звинуватити Україну в створенні фейків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українські націоналісти обстріляли населений пункт Дергачі Харківської області, після чого здійснили відеозйомку зруйнованих будівель та "численних загиблих" для передачі західним ЗМІ", - заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.

У Міноборони РФ твердять, що в зйомках брали участь представники західних інформаційних агентств.

"При цьому всім учасникам постановочних зйомок серед мирних жителів виплачено грошову винагороду в розмірі 25 доларів США", - переконує Мізинцев.

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В Міноборони Росії запевняють, що такі ж зйомки українці нібито готують за участі населення Конотопа й Тростянця на Сумщині, Бородянки й Катюжанки на Київщині.

Таким чином військове відомство держави-агресора намагається заперечити факти звірств своєї армії.