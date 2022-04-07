Міноборони РФ твердить, що українці нібито самі обстріляли Дергачі на Харківщині, а тим, хто "зіграв загиблих", заплатили по $25
Міністерство оборони держави-агресора відмовляється визнавати звірства своїх солдатів та намагається звинуватити Україну в створенні фейків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українські націоналісти обстріляли населений пункт Дергачі Харківської області, після чого здійснили відеозйомку зруйнованих будівель та "численних загиблих" для передачі західним ЗМІ", - заявив начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев.
У Міноборони РФ твердять, що в зйомках брали участь представники західних інформаційних агентств.
"При цьому всім учасникам постановочних зйомок серед мирних жителів виплачено грошову винагороду в розмірі 25 доларів США", - переконує Мізинцев.
В Міноборони Росії запевняють, що такі ж зйомки українці нібито готують за участі населення Конотопа й Тростянця на Сумщині, Бородянки й Катюжанки на Київщині.
Таким чином військове відомство держави-агресора намагається заперечити факти звірств своєї армії.
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Раньше тут был сгоревший дом, который портил вид.
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив.
Клуб на улице Нагорной стал общественной уборной,
Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад.
Искаженный микропленкой, ГУМ стал маленькой избенкой.
И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
без коментів.
То може й це не мордор, а Україна сама на себе напала і обстрілює?
Повернеться це вам, москалі, сторицею.
остальная цивилизация имеет доказательства участия каждого выпердыша в убийствах и издевательствах на территории Украины...
это вам суки не цепочки с коронками по карманам тырить !!!
І увас орки ще повертається язик,говорити що це Україна зробила.Горіти в аду вам вічно!
ФБР знищило мережу російських хакерів
Американські кіберфахівці отримали доступ до тисяч маршрутизаторів та брандмауерів хакерів, пов'язаних із російськими спецслужбами.
Про це повідомляють з посиланням на https://www.reuters.com/world/us-fbi-says-it-foiled-cyberattack-by-russian-hackers-2022-04-06/ Reuters .
Зазначається, що операцію було проведено на випередження - з метою не дозволити хакерам з РФ мобілізувати зламані гаджети в "ботнеті" для атаки на сервери.
Як повідомили у ФБР, контроль над "ботнетом" хакери утримували за допомогою шкідливого софту Cyclops Blink хакерського угруповання Sandworm, яке працює, за даними спецслужб США та Британії, на російського ГРУ.
За словами директора ФБР Кріса Рея, його підлеглі за рішенням суду таємно зламали тисячі маршрутизаторів та брандмауерів, видалили цей софт та переналаштували пристрої "ботнету".
Ми видалили шкідливе програмне забезпечення з пристроїв, якими користуються тисячі компаній для безпеки мережі по всьому світу. Ми зачинили двері, через які росіяни проникали до них", - сказав Рей.
і мікроорганізми-орки Мордора повірять..
- московія - кончена недодержава
Полное отсутствие даже зачатков мышления! ))
Почему именно по 25-ть, а не по 15-ь, или 35-ть? Или для них сакральна купюра в 25-ть совковых деревянных?
Может у них, в мокшаленде, это и неслыханные деньги, за которые можно стать даже раком.
Но в Украине за 25-ть бакинских никто в грязи валятся не будет.
Але більш вдало ні ж Невзоров я не чув оцінку подібних висерів ************* маразму .
Так ось Невзоров дуже доцільно каже , мовляв якщо Пуйло черпав своє надхнення не в нациських вихвалителів Іл"їна чи Бердяєва , а в того ж Герберта Уєлса , то скоріше за усе ми би чули не байки про "київский режим жидобандерівців" , а про навалу марсіян !
Й що оскільки Уєлса як писменник крайщий й за Іль"їна й Бердяєва , то казки про захоплення Київа марсіянами виглядали би більш переконливо , ніж жидобандерівцями ...
Чтоб земля ваша не давала плода и любые начинания дел ваших - были вам в погибель и грех.
Чтоб вы сеяли, а пожинали враги ваши. Чтоб вы были прокляты и на Земле и на Небе. Чтоб имена ваши были истерты из Книги Жизни. Чтоб грех матерей ваших не очистился. Чтоб стали вы на Страшном Суде ошуею Господа и сопричтены к племени козлищь. Да падете до геены огненной возвеличившие сами себя, возгордившись, решивши, что сами как боги и можете решать кому бысть, а кому нет. Да будете прокляты во веки-вечные. Аминь.