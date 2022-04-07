Атомний підводний човен США зі 154 крилатими ракетами на борту підійшов до берегів Греції
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Атомний підводний човен ВМС США, що має назву USS Georgia, підійшов до берегів Греції. Він оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії понад півтори тисячі кілометрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані 6-го оперативного флоту США.
Як інформцють у прес-центрі, наразі вона знаходиться поблизу бази Суда-Бей, розташованої на півночі грецького острова Крит.
"Американський атомний підводний човен USS Georgia, оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі км, підійшов до берегів Греції", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, її розміщення наразі в зоні досяжності крилатих ракет підводного човна до півострову Крим та південнї частини України.
При цьому в районі Адріатики також продовжує діяти американська авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Harry S. Truman, яка 14 грудня 2021 року увійшла до Середземного моря.
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Даже в фантастике кацапы ни в зуб ногой.. Ничего путного, то ли дело американцы, поляки, англичане.
Сколько можно ссать?
Військо і простий нарід як завжди на висоті, тому і дають.
Владі б не дали, там філіал ФСБ.
Джонсон виконав обіцянку.
Великобританія, за попередніми даними, вже доставила в Україну протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon) американського виробництва.
Про це повідомляє Massimo Ankor Photographies у Twitter,
"Британські антикорабельні ракети "Гарпун" доставлені до Одеси"
Тим часом екс-прем'єр Швеції Карл Більдт, коментуючи твіт Massimo Ankor Photographies, зазначив: "Якщо це правда (я перевірю цю інформацію), то це змінює правила гри на південному сході України та в Чорному морі".
Нагадаємо, 3 квітня британська газета The Times писала, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити та поставити в Україну протикорабельні ракети для захисту Одеси.
информация в свободном доступе - пусть отвечает тот кто это опубликовал первым))))))
Одна підлодка США - і немає чорноморського флоту іржавих баркасів
За почти три года зеленского - ни одного дивизиона Нептунов.
А НАТО хреновое.