УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
32425 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
23 335 80
Греція (265) крилаті ракети (87) підводний човен (42) США (10736)

Атомний підводний човен США зі 154 крилатими ракетами на борту підійшов до берегів Греції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

субмарина

Атомний підводний човен ВМС США, що має назву USS Georgia, підійшов до берегів Греції. Він оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії понад півтори тисячі кілометрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані 6-го оперативного флоту США.

Як інформцють у прес-центрі, наразі вона знаходиться поблизу бази Суда-Бей, розташованої на півночі грецького острова Крит.

"Американський атомний підводний човен USS Georgia, оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk з дальністю дії 1,6 тисячі км, підійшов до берегів Греції", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: За 5 квітня знищено 8 крилатих ракет росіян, літаки окупантів не заходять в зону ураження нашої ППО, - Повітряні Сили

Таким чином, її розміщення наразі в зоні досяжності крилатих ракет підводного човна до півострову Крим та південнї частини України.

При цьому в районі Адріатики також продовжує діяти американська авіаносна ударна група на чолі з атомним авіаносцем USS Harry S. Truman, яка 14 грудня 2021 року увійшла до Середземного моря.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+47
Надеюсь, домой уплывут пустыми. Крысчане уже заждались хоть чего-то с неба. Кричали про камни, но сойдут и томагавки.
показати весь коментар
07.04.2022 15:36
+39
///
Джонсон виконав обіцянку.

Великобританія, за попередніми даними, вже доставила в Україну протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon) американського виробництва.
Про це повідомляє Massimo Ankor Photographies у Twitter,
"Британські антикорабельні ракети "Гарпун" доставлені до Одеси"

Тим часом екс-прем'єр Швеції Карл Більдт, коментуючи твіт Massimo Ankor Photographies, зазначив: "Якщо це правда (я перевірю цю інформацію), то це змінює правила гри на південному сході України та в Чорному морі".
Нагадаємо, 3 квітня британська газета The Times писала, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити та поставити в Україну протикорабельні ракети для захисту Одеси.

показати весь коментар
07.04.2022 15:43
+18
Тому що перед війною, про яку попереджали, Янєлох висрався на голову британцям і американцям.
показати весь коментар
07.04.2022 16:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подошёл. Ок❗На Москву разгрузку ракет, начи-най👍❗
показати весь коментар
07.04.2022 15:35 Відповісти
До Москвы не долетят, только до Крыма.
показати весь коментар
07.04.2022 15:50 Відповісти
У "томагавка" дальность 2500 км. не хватит?
показати весь коментар
07.04.2022 16:00 Відповісти
2500км это наземного базирования, версия Грифон.
показати весь коментар
07.04.2022 16:37 Відповісти
"https://missilery.info/missile/bgm109c-d"
показати весь коментар
07.04.2022 16:59 Відповісти
Эти ракеты списаны и уничтожены в рамках договора СHВ-1.
показати весь коментар
07.04.2022 18:33 Відповісти
2.500 км это с ядерным зарядом. С обычным - 1.500 км
показати весь коментар
08.04.2022 09:26 Відповісти
Все ракеты морского базирования с дальностью 2500 км списаны и уничтожены по договору разоружения снв-1 в 1994 году.
показати весь коментар
08.04.2022 10:32 Відповісти
"Томагавк" версия block II летит на 2.500 км
показати весь коментар
08.04.2022 11:03 Відповісти
Версия ракеты Block 2 имеет дальность 1300 км при запуске с корабля и 925 км при запуске с подводной лодки. https://missilethreat.csis.org/missile/tomahawk/
показати весь коментар
08.04.2022 12:56 Відповісти
не трать время, этот пациент Психиатрическая больница No1 обречен
показати весь коментар
07.04.2022 16:39 Відповісти
Надеюсь, домой уплывут пустыми. Крысчане уже заждались хоть чего-то с неба. Кричали про камни, но сойдут и томагавки.
показати весь коментар
07.04.2022 15:36 Відповісти
Крысы умнее на порядок
показати весь коментар
07.04.2022 15:51 Відповісти
Пойлов виступе з новою заявою. Це не сприяє переговорам. А ********* розкаже чим може параша відповісти.
показати весь коментар
07.04.2022 15:37 Відповісти
"сам себе рожу ребёнка.. И будет он на грузовике работать, на атомном.."
Даже в фантастике кацапы ни в зуб ногой.. Ничего путного, то ли дело американцы, поляки, англичане.
показати весь коментар
07.04.2022 15:38 Відповісти
Почему на момент агрессии ни одного ни британского, ни американского не было в Чёрном море?

Сколько можно ссать?
показати весь коментар
07.04.2022 15:40 Відповісти
Мабуть тому що були значно переоцінені війська московії, тому дійсно боялися.
показати весь коментар
07.04.2022 15:59 Відповісти
Тому що перед війною, про яку попереджали, Янєлох висрався на голову британцям і американцям.
показати весь коментар
07.04.2022 16:00 Відповісти
Тому, що тоді українська влада казала, що нічого не буде.
показати весь коментар
07.04.2022 16:08 Відповісти
Українська влада показувала і показує профнепридатність.
Військо і простий нарід як завжди на висоті, тому і дають.
Владі б не дали, там філіал ФСБ.
показати весь коментар
07.04.2022 19:33 Відповісти
Нема потреби, вони чудово дістають з Середземного моря, а самі по за зоною досяжності.
показати весь коментар
07.04.2022 16:28 Відповісти
Це тобі стратєгу сраному требе вже пассссаць а то сеча тисне тобі на дах, куда ще лізти у то чорне озеро кіть там вже десь до 60 расєйських корабліків а коло України заміновано...
показати весь коментар
07.04.2022 16:28 Відповісти
турція закрила прохід всім військовим кораблям
показати весь коментар
07.04.2022 18:27 Відповісти
Щось не то. Підійшов для підтримки авіаносної групи. Я, так розумію. Це ще одне попередження параші в Чорному морі.
показати весь коментар
07.04.2022 15:40 Відповісти
Что тут комментировать...
показати весь коментар
07.04.2022 15:41 Відповісти
в воронеже уже знают это новость?? ведь от предупреждающего удара мацквы, воронежцам не увернуться. "в радиоактивный пепел" (С) )))
показати весь коментар
07.04.2022 15:42 Відповісти
Лендліз кацапські уйо*ки, зараз американці дадуть нам в користування на пів годинки свій атомний човен з ракетами, бандерівці відстріляються й назад віддадуть.
показати весь коментар
07.04.2022 15:43 Відповісти
Ха-ха, коли українці сміються, бійся москалю.
показати весь коментар
07.04.2022 16:24 Відповісти
///
Джонсон виконав обіцянку.

Великобританія, за попередніми даними, вже доставила в Україну протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon) американського виробництва.
Про це повідомляє Massimo Ankor Photographies у Twitter,
"Британські антикорабельні ракети "Гарпун" доставлені до Одеси"

Тим часом екс-прем'єр Швеції Карл Більдт, коментуючи твіт Massimo Ankor Photographies, зазначив: "Якщо це правда (я перевірю цю інформацію), то це змінює правила гри на південному сході України та в Чорному морі".
Нагадаємо, 3 квітня британська газета The Times писала, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити та поставити в Україну протикорабельні ракети для захисту Одеси.

показати весь коментар
07.04.2022 15:43 Відповісти
коментар відмічено як спам
За базар отвечаешь 🤔
показати весь коментар
07.04.2022 15:47 Відповісти
етой новости уже пару дней
показати весь коментар
07.04.2022 16:01 Відповісти
а какие вопросы к ксероксу? ))))))
информация в свободном доступе - пусть отвечает тот кто это опубликовал первым))))))
показати весь коментар
07.04.2022 16:09 Відповісти
поставка самих ракет не така вже й проблема. проблемою є пускові установки.
показати весь коментар
07.04.2022 16:39 Відповісти
а ими можно крымский мост разбомбить?
показати весь коментар
08.04.2022 01:36 Відповісти
снова будут Белгород бомбить?
показати весь коментар
07.04.2022 15:44 Відповісти
Даже не заходя в черное море, его ракеты достанут Краснодар, Ростов, Белгород
показати весь коментар
07.04.2022 15:45 Відповісти
Мальчик, ты географию прогуливал? До Белгорода от Крита свыше 2000 км. Томагавки дальность 1600км.Это небольшая ракета, с небольшой дальностью но сбить её практически невозможно.
показати весь коментар
07.04.2022 16:01 Відповісти
Смотри, каждому узкомыслящему обязательно надо разжевать. С эгейского моря до калининграда 1200км, а школоло решило что томагавки прям с Крита полетят? Они там остановятс провизию возьмут, Грецию подставлять под удар не будут. Учи географию, школол
показати весь коментар
07.04.2022 16:29 Відповісти
Подводная лодка долетит от Крита до Калининграда? Это анало-говнет?
показати весь коментар
07.04.2022 16:35 Відповісти
че не лечишся?
показати весь коментар
07.04.2022 16:37 Відповісти
Тебе надо, ты и лечись.
показати весь коментар
07.04.2022 16:55 Відповісти
Відстань від Севастополя до Білгорода автомобільним шляхом становить 817км.
показати весь коментар
07.04.2022 17:36 Відповісти
I шо?
показати весь коментар
07.04.2022 18:21 Відповісти
land lease мotherfucker
показати весь коментар
07.04.2022 15:46 Відповісти
Срочно нужно в Белгороде углублять окопы и укреплять стены и , главное, землянку, землянку вырыть да в три наката отрепетировать 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
показати весь коментар
07.04.2022 15:46 Відповісти
Белгород исконно украинский город. В 1918 году был столицей Украинской державы.
показати весь коментар
07.04.2022 15:55 Відповісти
Вааще асоба адаренные уже с билгарода дрыснули на мардовию. ПС. Чёта знают, апосся пагрому изюмскай мардовскай группировки иго сдадут.
показати весь коментар
07.04.2022 16:55 Відповісти
Лукашенко благає, щоб Зеленський і Путін взяли його з собою на переговори.
показати весь коментар
07.04.2022 15:48 Відповісти
Бабла у сябрів немає, заплатять частиною територій, буде чудове місце для адекватних Білорусів які хочуть бути вільними.
показати весь коментар
07.04.2022 15:55 Відповісти
я сподіваюсь, що цей вилупок знає куди пішов руZZкій воєнний корабль? До речі, зверніть увагу на вирячені очі лукашенка. Це свідчить про мозкову хворобу. Такою болячкою хворіла жунка Лєніна - Крупська Надія.
показати весь коментар
07.04.2022 15:56 Відповісти
У нього вирячені очі тому що над нам анально познущалося *****.
показати весь коментар
07.04.2022 16:18 Відповісти
154? 3 раза накрывают ВСЕ лохани Чи Флата Чи не Флата Парашной *********.
показати весь коментар
07.04.2022 15:51 Відповісти
У каZZапських наZZистів засипався червоний перець прямо в пердак. Перець називається - Томагавк. Самі то вже по кореям побираються, ракети випрошують.
показати весь коментар
07.04.2022 15:52 Відповісти
приуныли Искандеры....
показати весь коментар
07.04.2022 15:52 Відповісти
...заскулили "Тополя"
показати весь коментар
07.04.2022 16:19 Відповісти
На бутылку оба сели...
показати весь коментар
07.04.2022 19:43 Відповісти
здається як тільки буде якийсь трігер інфраструктурі кацапів *****
показати весь коментар
07.04.2022 15:54 Відповісти
Стопудово там еще парочка Огайо плавает в модификации SSBN, а это уже два десятка трайдент)
показати весь коментар
07.04.2022 15:59 Відповісти
Это хорошо...
показати весь коментар
07.04.2022 16:01 Відповісти
Не представляю что должно произойт...
показати весь коментар
07.04.2022 16:03 Відповісти
Дати громадянство і передати ВСУ в розпорядження прямо в бойовій готовності, і у москалів очко зробить жим-жим
показати весь коментар
07.04.2022 16:04 Відповісти
Десь промайнуло, що шойгу коли зник, інспектував ядерне озброєння та просив у північної Кореї ракети.
показати весь коментар
07.04.2022 16:05 Відповісти
ну и влупили бы ими по русне!
показати весь коментар
07.04.2022 16:10 Відповісти
Якби ще підійшов поблизу Тартуса, й Владівостока декілька...
показати весь коментар
07.04.2022 16:15 Відповісти
Влупіть по **********!
показати весь коментар
07.04.2022 16:26 Відповісти
хотя бы по крым. мосту
показати весь коментар
08.04.2022 01:37 Відповісти
Хороший подарочек для Севастополя, Тирасполя и дебилов, желающих ломится в Одессу. Удачи!
показати весь коментар
07.04.2022 16:40 Відповісти
Один такий човен, і ЧФ РФ перетворюється просто на назву.
показати весь коментар
07.04.2022 17:05 Відповісти
Lendliz 3G
показати весь коментар
07.04.2022 17:11 Відповісти
Що нам з цієї новини? Подивляться, поспівчувають та попливуть далі.
показати весь коментар
07.04.2022 17:34 Відповісти
к сожалению ничего это нам не дает. что она там плавает что на орбите марса находится разница конкретно для Украины нет никакой...
показати весь коментар
07.04.2022 17:36 Відповісти
Исправьте божалуйста. Подводная лрдна не может столько крылатых рокет нести.
показати весь коментар
07.04.2022 18:13 Відповісти
USS Georgia, оснащений 154 крилатими ракетами Tomahawk

Одна підлодка США - і немає чорноморського флоту іржавих баркасів
показати весь коментар
07.04.2022 18:23 Відповісти
На одной лодке - 154 ракеты.
За почти три года зеленского - ни одного дивизиона Нептунов.
А НАТО хреновое.
показати весь коментар
07.04.2022 18:49 Відповісти
А твій шОколадний скільки придбав ракет чи виготовив?
показати весь коментар
07.04.2022 20:24 Відповісти
В 2021 году верховный главнокомандующий не закупил для ЗСУ ни одной установки Стугна и Корсар - барыжничал на строительстве уже уничтоженных дорогах - старался спустить весь бюджет МО Украины на свои хотелки.
показати весь коментар
07.04.2022 21:50 Відповісти
Спасибо Байдену,умное решение...
показати весь коментар
07.04.2022 19:26 Відповісти
Дайте для ЗСУ постріляти на день, а якщо щось,то скажемо що у нас в "воєнторге" такі продають на кожному кроці))
показати весь коментар
07.04.2022 20:27 Відповісти
Si vis pacem, para bellum
показати весь коментар
08.04.2022 02:51 Відповісти
 
 