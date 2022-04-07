Розвідка оприлюднила список військових 748-го окремого батальйону Росгвардії, які звірствували на Київщині

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 748-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (військова частина №6912) м. Хабаровськ, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Київській області.

Перелік доступний за цим посиланням, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР Міноборони.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Раніше ГУР Міноборони оприлюднило список військовослужбовців 96-ї окремої розвідувальної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу (військова частина №52634) м. Нижній Новгород і військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії (військова частина №51460), які скоїли воєнні злочини у Київській області.

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