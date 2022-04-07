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війна (12800) розвідка (2004) Буча (250) Росгвардія (29)

Розвідка оприлюднила список військових 748-го окремого батальйону Росгвардії, які звірствували на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ирпень,буча,гостомель

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список військовослужбовців 748-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії (військова частина №6912) м. Хабаровськ, які скоїли воєнні злочини проти народу України в Київській області.

Перелік доступний за цим посиланням, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ГУР Міноборони.

"Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Раніше ГУР Міноборони оприлюднило список військовослужбовців 96-ї окремої розвідувальної бригади 1-ї танкової армії Західного військового округу (військова частина №52634) м. Нижній Новгород і військовослужбовців 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії (військова частина №51460), які скоїли воєнні злочини у Київській області.

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где наш Моссад, ведь ничего сложного, просто метиловый спирт вместо водки...
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07.04.2022 16:00 Відповісти
Ви можете вже не оприлюднувати цих тварин ,це вже вся Украина знае цих покидькив але робить свий Мосад вже та бильше дий меньше слів робить вже щось!хватить бла ,бла ,бла!!!
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07.04.2022 16:25 Відповісти
Они, можно сказать, ходящи трупы. Вопрос времени.
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07.04.2022 16:34 Відповісти
Це питання не до влади "какаяразніцев", а до патріотичних вольових наступників зелених опортунистів! Якщо ж, звісно, зомбаки знов блазню своїх дітей в жертву не принесуть. Бо можуть, бо пам'ять рибок гупі, бо "нєнада НАТА"...
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08.04.2022 02:46 Відповісти
 
 