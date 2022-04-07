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Лавров (1243) Подоляк Михайло (237) переговори з Росією (101)

Лавров звинуватив Україну у відході від стамбульських домовленостей. Подоляк відповів, що українська делегація працює строго в їхніх рамках

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переговори

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну у нібито відході від угод, досягнутих під час зустрічі переговорних делегацій у Стамбулі. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь заявив, що Київ працює чітко у рамках цієї угоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

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За словами Лаврова, учора українська сторона нібито представила в переговорну групу свій проект угоди. У цьому проекті, як стверджує Лавров, українська сторона відходить від найважливіших положень, зафіксованих у Стамбулі.

"Зафіксованих у документі, під яким стоїть підпис голови української делегації Арахамії. У Стамбулі українці чітко зафіксували, що майбутні гарантії безпеки України не поширюватимуться на Крим та Севастополь. У вчорашньому ж проекті ця чітка констатація відсутня. Замість неї пропонуються розмиті формулювання", - заявив глава МЗС РФ.

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У коментарі РБК-Україна Подоляк заявив, що українська делегація, яку очолює Арахамія, в рамках переговорного процесу не взаємодіє з групою Лаврова.

"Тому складно зрозуміти, що саме він має на увазі і навіщо взагалі коментує проблематику. А з боку російських переговорників ми подібних претензій не отримували", - сказав він.

Подоляк зазначив, що українська сторона працює строго в рамках запропонованої у Стамбулі формули, яка враховує інтереси насамперед України.

"Безумовно, робота юридичних підгруп передбачає і відпрацювання формулювань, уточнення формулювань. Але не більше. Позиція ж російської сторони і нинішні заяви Лаврова - нам абсолютно зрозумілі", - заявив Подоляк.

Як пояснив представник Банкової, у Москві бачать стрімко наростаючі вкрай негативні глобальні оцінки способів ведення війни РФ та їх схильність до відмови від правил та звичаїв ведення війни.

"І тому намагаються збити ці настрої подібними заявами", – резюмував він.

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Топ коментарі
+43
Лавров має давати передсмертні свідчення в Нюрнберзі, а не виступати зі звинуваченнями України.
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07.04.2022 15:55
+33
Наверно ЗСУ вооружены хорошо раз тварь завизжала.
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07.04.2022 15:55
+26
Дивуюся з кацапів які можуть вірити арахамії. Він і попав мабуть в цю групу, щоб кацапів "кручу, верчу, нає...ть хочу", поки нам зброю ще не підвезли.
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07.04.2022 15:55
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Лавров может подать жалобу в Печерский суд.
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07.04.2022 19:19 Відповісти
Опубликуйте сканы документов и вопрос отпадет.
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07.04.2022 19:38 Відповісти
Слово коня ничего не стоит, потому что все насрали на него.
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07.04.2022 19:39 Відповісти
лавров звинуватив Україну у відході від оманських домовленостей...

НЕ бійтеся...ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА! вагнергейт ніхто НЕ забув...видачу цемаха також... а розмінування перекопського перешийку на кордоні з Кримом, яке уможливило окупацію Азовського узбережжя та Геноцид в Маріуполі....дзвінок Байдену про знятти санкцій з руSSкого Злодія абрамовича та закриття Українських каналів "Еспрессо" та "прямий"..... взагалі має багато відкритих питань....

треба уважно стежити за руками арахамій, єрмаків, шефірів, подоляків, татарових, партнових.....
ЦЕ правда!
ТІЛЬКИ ОДНА НАДІЯ: НА ЗСУ!!! та БОГА..... і УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД....
та на прозріння 73% ... Люди...думай-ТЕ!

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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07.04.2022 19:45 Відповісти
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