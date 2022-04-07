Росіяни продовжують бити по житловому фонду Луганщини. Палають будинки, люди під завалами, - голова Луганської ОВА Гайдай. ФОТО
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Два житлові будинки спалахнули в Рубіжному після обстрілу росіянами, ще під одним завалило людей.
Про це повідомляє Сергій Гайдай у Telegram, інформує Цензор.НЕТ
"Чергові удари російської артилерії спрямовані на житловий фонд Луганщини. Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися – всі мешканці живі. Добре спрацювали вони і в сєверодонецькій лікарні, де зайнявся дах, але будівля зазнала значних пошкоджень. Після учорашнього обстрілу по всьому місту десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі і гаражі", - йдеться у повідомленні.
Також, Сергій Гайдай зазначає, що під час ранкового обстрілу Кремінної загинула одна людина.
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а потом будут гундеть что Украина бамбила свабодный бамбац....(твари и фашисты!!)
Міністерство внутрішніх справ разом з експертами Google розпочали оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України, повідомляє МВС.
🔻 Мета проєкту - фіксація руйнувань, яких українським містам та селам завдали російські окупанти.
🔻 У Міністерстві зазначають, що новий проєкт буде в загальному доступі. Тому кожен охочий зможе побачити, що сталось із вулицями та будинками у рідному населеному пункті.
🔻 За інформацією МВС, також окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників. Вони зможуть використати його як інформаційно-довідковий ресурс.
🔻 Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель Ірпеня вже наступного тижня. https://t.me/spravdi/4721