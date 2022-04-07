Росіяни продовжують бити по житловому фонду Луганщини. Палають будинки, люди під завалами, - голова Луганської ОВА Гайдай. ФОТО

Два житлові будинки спалахнули в Рубіжному після обстрілу росіянами, ще під одним завалило людей.

Про це повідомляє Сергій Гайдай у Telegram, інформує Цензор.НЕТ





"Чергові удари російської артилерії спрямовані на житловий фонд Луганщини. Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися – всі мешканці живі. Добре спрацювали вони і в сєверодонецькій лікарні, де зайнявся дах, але будівля зазнала значних пошкоджень. Після учорашнього обстрілу по всьому місту десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі і гаражі", - йдеться у повідомленні.

Також, Сергій Гайдай зазначає, що під час ранкового обстрілу Кремінної загинула одна людина.

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