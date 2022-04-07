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Росіяни продовжують бити по житловому фонду Луганщини. Палають будинки, люди під завалами, - голова Луганської ОВА Гайдай. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Два житлові будинки спалахнули в Рубіжному після обстрілу росіянами, ще під одним завалило людей.

Про це повідомляє Сергій Гайдай у Telegram, інформує Цензор.НЕТ

Росіяни продовжують бити по житловому фонду Луганщини. Палають будинки, люди під завалами, - голова Луганської ОВА Гайдай 01
Росіяни продовжують бити по житловому фонду Луганщини. Палають будинки, люди під завалами, - голова Луганської ОВА Гайдай 02

"Чергові удари російської артилерії спрямовані на житловий фонд Луганщини. Полум’ям зайнялися два сусідні будинки в Рубіжному. Ще один будинок не витримав, що призвело до блокування людей. На щастя, рятувальники вчасно впоралися – всі мешканці живі. Добре спрацювали вони і в сєверодонецькій лікарні, де зайнявся дах, але будівля зазнала значних пошкоджень. Після учорашнього обстрілу по всьому місту десятки зруйнованих будинків, спалені вщент автомобілі і гаражі", - йдеться у повідомленні.

Також, Сергій Гайдай зазначає, що  під час ранкового обстрілу Кремінної загинула одна людина.

Також читайте: Гайдай про наслідки успішної атаки українських воїнів на Луганщині: Загарбників відкинули на 6-10 км від Кремінної. ВIДЕО

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Бл*дь, ну коли нарешті ми таке про Ростов прочитаємо або про Воронеж?
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07.04.2022 16:14 Відповісти
кароче, асвабаждают то что до 24 февраля не успели асвабадить (от жизни и имущества)
а потом будут гундеть что Украина бамбила свабодный бамбац....(твари и фашисты!!)
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07.04.2022 16:20 Відповісти
"рускій мір" ,від дітей лукавого ,котрих веде за собою лукавий "капутін" всюди показує свою диявольську личину ,сіючи смерть і розруху і під всім цим ставить свої підписи людською кров'ю.
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07.04.2022 16:20 Відповісти
МВС та Google покажуть руйнування в Україні: знімки з Ірпеня мають з'явитися вже наступного тижня

Міністерство внутрішніх справ разом з експертами Google розпочали оцифрування наслідків російського вторгнення у зруйнованих містах України, повідомляє МВС.

🔻 Мета проєкту - фіксація руйнувань, яких українським містам та селам завдали російські окупанти.

🔻 У Міністерстві зазначають, що новий проєкт буде в загальному доступі. Тому кожен охочий зможе побачити, що сталось із вулицями та будинками у рідному населеному пункті.

🔻 За інформацією МВС, також окремо створять сервіс для правоохоронців та рятувальників. Вони зможуть використати його як інформаційно-довідковий ресурс.

🔻 Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель Ірпеня вже наступного тижня. https://t.me/spravdi/4721
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07.04.2022 18:21 Відповісти
 
 