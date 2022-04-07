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війна (12800) мародерство (148) Нацполіція (12730) Буча (250)

Кримінального авторитета та його спільника затримано за мародерство в Бучі, - Нацполіція. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На Київщині співробітники поліції затримали кримінального авторитета та його спільника, які займались мародерством у Бучі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Кримінального авторитета та його спільника затримано за мародерство в Бучі, - Нацполіція 01

"Учора, 6 квітня, у будинку поблизу Бучі оперативники та слідчі Ірпінського відділу поліції затримали так званого кримінального авторитета та його 31–річного спільника. Під час огляду помешкання оперативники виявили речі, які вони викрали з осель мешканців Бучі, одразу після звільнення населеного пункту від окупантів. Серед знайденого - побутова техніка, мобільні телефони, комп’ютери, прикраси тощо. Також виявили зброю і наркотики", - йдеться у повідомленні.

Кримінального авторитета та його спільника затримано за мародерство в Бучі, - Нацполіція 02

Окрім цього, під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами з РФ.

Також дивіться: Нацгвардія затримала у Бучі трьох мародерів. ФОТО

Кримінального авторитета та його спільника затримано за мародерство в Бучі, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крім того, перевіряється причетність зловмисників до диверсійної діяльності та співпраці з окупантом.

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Топ коментарі
+82
Расстрелять без суда и следствия .
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07.04.2022 16:24
+32
Хочу, щоб такі новини закінчувалися словами: "і більше їх ніхто не бачив"...
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07.04.2022 16:28
+30
Яка ще честь у злочинців? Ви перечитали романів? Вони - покидьки, відброси суспільства, яка нафіг честь...
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07.04.2022 16:35
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пацаны шли к успеху. не фортануло.
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07.04.2022 16:23 Відповісти
Влупити по макітра гумовим клепачем щоб не памятали хто вони такі а потім стерилізувати.
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07.04.2022 19:56 Відповісти
Расстрелять без суда и следствия .
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07.04.2022 16:24 Відповісти
По закону военного времени ‼️Мрази и предатели ! Хватит толерантничать с ИУДАМИ и МАРОДЕРАМИ ! Менять же их никто не собирается
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07.04.2022 16:44 Відповісти
ні, на примусові роботи, на завали розбирати, трупи носити.
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07.04.2022 18:41 Відповісти
не правильна формуліровка - розстріляти по Закону воєнного часу.
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07.04.2022 18:43 Відповісти
Всё верно, в военное время за такое лишь расстрел, без всяких поблажек, чтоб другим было не повадно.
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07.04.2022 20:05 Відповісти
а як же злодійські поняття? кодекс честі? баклан
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07.04.2022 16:24 Відповісти
Яка ще честь у злочинців? Ви перечитали романів? Вони - покидьки, відброси суспільства, яка нафіг честь...
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07.04.2022 16:35 Відповісти
Я не дуже в цьому спеціаліст. Але які з злодійськіх понять вони порушили? Заповідь "не вкради"?
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07.04.2022 16:36 Відповісти
"Понятия" - способ развода наивных лохов, недовольных "ментовским законом". Не нравится платить налоги - будете ишачить на воров за бесплатно.
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07.04.2022 18:59 Відповісти
Паразитировали на Украине в мирное время и продолжают этим заниматься несмотря ни на что.
В Одесской области криминал делает что хочет.
До каких пор будут договорняки криминала с полицией/СБУ???
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07.04.2022 16:24 Відповісти
До тех пор пока должность президента Украины не займет:
1. Государственник
2. Реформатор
3. Прогрессивный
4. Честный
5. Системный
6. Украинец

Это если коротко.
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07.04.2022 16:55 Відповісти
Хочете сказати Пеця Липецкий?
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07.04.2022 19:57 Відповісти
Чур меня, чур! Хватит. Он уже нарулил, что народ от безнадёги за клоуна проголосовал
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07.04.2022 20:46 Відповісти
Тут підтримую
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07.04.2022 20:54 Відповісти
...
7. Сивочолий
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07.04.2022 20:38 Відповісти
Одесі просто повезло, що Гниди маркав і фучеджі здриснули з УКРАЇНИ...а то б стріяли в спини Людям та Волонтерам!
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07.04.2022 19:20 Відповісти
Підозрювать будуть, як зазвичай, чи може до стінки відразу
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07.04.2022 16:26 Відповісти
Хочу, щоб такі новини закінчувалися словами: "і більше їх ніхто не бачив"...
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07.04.2022 16:28 Відповісти
так ****** их засветите. надо знать пидоров в лицо
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07.04.2022 16:30 Відповісти
Ну и сиськи у него.
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07.04.2022 16:31 Відповісти
сиськобюх, только расстрел
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07.04.2022 16:34 Відповісти
качок мля
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07.04.2022 16:44 Відповісти
Столько людей погибло, а этим гнидам хоть бы что. Мало того, что здоровые мужики призывного возраста спокойно пережили устроенную кацапами резню(что уже вызывает вопросы), так ещё и чужим добром разжилось. Надеюсь, СБУ хорошенько проверят эту мразоту на коллаборационизм.
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07.04.2022 16:32 Відповісти
Теж про це подумав. Підозрюю, за цими уйобками не лише мародерство, а ще й держзрада. Не здивуюсь, якщо ці гандони здавали оркам патріотично налаштованих громадян і просто заможних людей.
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07.04.2022 16:43 Відповісти
Ну й що з того що спіймали .Суд дасть їм пару літ цюпи. Відсидять в теплі в затишку нашим коштом і надалі будуть красти. Краще з палицею в окопи і використати як живий щит. Це куля найкраще свідомість дає
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07.04.2022 20:00 Відповісти
Какой он на хер авторитет!
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07.04.2022 16:33 Відповісти
та да, звичайний бик
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07.04.2022 16:37 Відповісти
Тю, шльопнули б обох та і все. Хто б його шукав?
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07.04.2022 16:34 Відповісти
Бюстгальтери жирна падла крала? На свої цицьки?
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07.04.2022 16:38 Відповісти
Такого розміру не було, тому взяв противогази. "Сделай сам".
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07.04.2022 16:40 Відповісти
А протигази навіщо?
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07.04.2022 16:40 Відповісти
Пошити ліфчики на свої цицьки.
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07.04.2022 16:41 Відповісти
Для БДСМ! 😁😆🤣
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07.04.2022 17:54 Відповісти
Розстріляють чи будемо їх годувать? Я за страту
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07.04.2022 16:41 Відповісти
- після суду під час війни , швидко .
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07.04.2022 16:59 Відповісти
Да хрен их расстреляют, Украина слишком уж гуманна к таким тварям...
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07.04.2022 20:14 Відповісти
Гнида. В стране война еще и на таких гнид нужно выделять людей и время. В расход мразину.
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07.04.2022 16:44 Відповісти
А что нельзя как и других мародеров етого Петуха голого к столбу и на бутылку. Сразу статус понизится с авторитета до парашного петуха.
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07.04.2022 16:46 Відповісти
Однозначно правильный ход, если живым взяли.
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07.04.2022 18:24 Відповісти
Как вообще в стране. которая стремится в Европу. могут еще оставаться криминальные авторитеты - изжитки савейского сосуза???
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07.04.2022 16:47 Відповісти
В любой стране мира есть свои воровские бароны и элита криминального мира, правда жизни и ничего с этим не сделаешь. Так что не Украиной единой.
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07.04.2022 16:54 Відповісти
З України потрібно вирвати з коренем ті всі панятія, авторитетів, гопників... і різну таку муйню.
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07.04.2022 16:48 Відповісти
Авторитетом он был или обычной мелкой швалью, у нас журналисты для красного словца часто всякие отбросы в авторитеты записывают, это уже неважно, сейчас он ******* для нормальных людей. Так же как и другие *******ы марадеры.
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07.04.2022 16:59 Відповісти
Вирішується питання про повідомлення Джерело: https://censor.net/ua/n3332174
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07.04.2022 16:59 Відповісти
це майно будь якої влади
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07.04.2022 17:01 Відповісти
Повторюсь, но - яб повесил...
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07.04.2022 17:01 Відповісти
Украiна может просерти вiйну кацапам,як що продовже загравати з внутрiшним ворогом.
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07.04.2022 17:06 Відповісти
Суки.
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07.04.2022 17:07 Відповісти
Если даже во время войны не можем решится на расстрел мародеров без суда, а по факту преступления, то хотя бы дырявую ложку всем этим авторитетам-мародерам выдавали. С оповещением по зонам.
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07.04.2022 17:11 Відповісти
**** по губам и в тюрьму
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07.04.2022 17:53 Відповісти
Привяжите его голого к столбу на майдане, с резиновым членом в жопе. Эти ублюдочные опухоли на теле общества, ещё в мирное время уже достали паразитировать. Все эти мелкие авторитеты в провинциях, наглые, не уважающие людей, не чета тем у кого были понятия, типа Александр Кочев. ***** на всю жизнь возненавидел такие слова, типа как -"Его нельзя трогать, это сын или родственник знаешь кого... авторитета". (швали) А если падло заслужило! То тебе приходиться закрывать глаза на подлые выходки... После войны мы будем строить новую Украину, и мы избавимся от внешних террористов, так ни в коем случае не нужно забывать избавиться от внутренних террористов.
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07.04.2022 17:17 Відповісти
Как всегда - носороги из страны хачапури и форточников?
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07.04.2022 17:58 Відповісти
Надо возродить традицию: на кол сажать таких! 🤔
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07.04.2022 18:02 Відповісти
зачем задержали ублюдков - время военное, могли попытаться бежать... толку от таких тварей нет и не будет.
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07.04.2022 18:40 Відповісти
та шой то не то... у бандюков чести больше чем у ментов...
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07.04.2022 18:44 Відповісти
Ох и мрази ДБР, он с детьми в подвале просидели в Буче месяц, гандоны ворвались в квартиру и подкинули гранату животные дбровские, клевета, подлая ложь!!! Нечем заняться в стране, суки!!!!!
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07.04.2022 19:09 Відповісти
цепью сковать эту парочку - и на разминирование территорий
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07.04.2022 19:09 Відповісти
".. Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру..."

А повинно вирішуватись питання дерева на якому вони мають висіти.
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07.04.2022 21:39 Відповісти
 
 