Кримінального авторитета та його спільника затримано за мародерство в Бучі, - Нацполіція. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж
На Київщині співробітники поліції затримали кримінального авторитета та його спільника, які займались мародерством у Бучі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
"Учора, 6 квітня, у будинку поблизу Бучі оперативники та слідчі Ірпінського відділу поліції затримали так званого кримінального авторитета та його 31–річного спільника. Під час огляду помешкання оперативники виявили речі, які вони викрали з осель мешканців Бучі, одразу після звільнення населеного пункту від окупантів. Серед знайденого - побутова техніка, мобільні телефони, комп’ютери, прикраси тощо. Також виявили зброю і наркотики", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами з РФ.
Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крім того, перевіряється причетність зловмисників до диверсійної діяльності та співпраці з окупантом.
Будь ласка, зачекайте...
В Одесской области криминал делает что хочет.
До каких пор будут договорняки криминала с полицией/СБУ???
1. Государственник
2. Реформатор
3. Прогрессивный
4. Честный
5. Системный
6. Украинец
Это если коротко.
7. Сивочолий
А повинно вирішуватись питання дерева на якому вони мають висіти.