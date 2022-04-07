Кримінального авторитета та його спільника затримано за мародерство в Бучі, - Нацполіція. ФОТО

На Київщині співробітники поліції затримали кримінального авторитета та його спільника, які займались мародерством у Бучі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Учора, 6 квітня, у будинку поблизу Бучі оперативники та слідчі Ірпінського відділу поліції затримали так званого кримінального авторитета та його 31–річного спільника. Під час огляду помешкання оперативники виявили речі, які вони викрали з осель мешканців Бучі, одразу після звільнення населеного пункту від окупантів. Серед знайденого - побутова техніка, мобільні телефони, комп’ютери, прикраси тощо. Також виявили зброю і наркотики", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, під час огляду мобільних телефонів зловмисників поліцейські виявили переписку з абонентами з РФ.

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Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Крім того, перевіряється причетність зловмисників до диверсійної діяльності та співпраці з окупантом.