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Новини За кордоном
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Білорусь (4465) дефолт (83)

Білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в нацвалюті. Це крок до дефолту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лукашенко

В уряді Білорусі заявили, що зобов’язання перед окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Зеркало".

"Виконання зобов’язань з погашення основного боргу та відсотків за зовнішніми державними займами, залученими від Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Північного інвестиційного банку буде здійснюватися у білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти станом на дату платежу", – йдеться у заяві білоруського уряду.

В Кабміні РБ пояснили, що це "вимушений захід, оскільки Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах та євро через запроваджені санкції та аналогічні дії вищезазначених організацій з припинення платежів за своїми зобов’язаннями".

Дивіться: "Тисячі фур везуть товар в Росію. Черга 50 кілометрів", - активісти продовжують блокування вантажівок на в'їзді з Польщі в Білорусь. ВIДЕО

Ще в середині березня Лукашенко заявляв, що збирається повертати борги "недружнім" країнам білоруськими рублями.

Мінськ і Москва тим часом домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.

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Топ коментарі
+27
Женевської конвенції кі папери можна викинути або дупу підтерти...ви хіба бачили шоб )(улостан дотримувався якихось угод? і шо ви пред'явите папірець в кремлі?
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07.04.2022 17:20
+26
В Криму паніка!!!
Без повісток: в окупованому Криму примусово забирають чоловіків у "військкомати."
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07.04.2022 17:13
+23
зайцами и белками, что ли ?
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07.04.2022 17:13
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зайцами и белками, что ли ?
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07.04.2022 17:13 Відповісти
Картоплею...
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07.04.2022 17:21 Відповісти
апиридил с коментом по меньшей мере сотню человек🤣
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07.04.2022 17:51 Відповісти
Картоплю вони давно імпортують з України...
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07.04.2022 18:09 Відповісти
Лосось з Норвегії ..
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07.04.2022 18:10 Відповісти
Сир із Нідерландів ...
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07.04.2022 18:13 Відповісти
Масло з України ...
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07.04.2022 18:14 Відповісти
Ліки - з усього світу...
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07.04.2022 18:18 Відповісти
Клєють етікетки :
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07.04.2022 18:31 Відповісти
добре що не "бульбиками"
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07.04.2022 20:22 Відповісти
В Криму паніка!!!
Без повісток: в окупованому Криму примусово забирають чоловіків у "військкомати."
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07.04.2022 17:13 Відповісти
Це порушує статтю 51 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Згідно з нею загарбники не можуть залучати людей, які опинилися під окупаційною владою, до збройних чи допоміжних сил.
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07.04.2022 17:15 Відповісти
Женевської конвенції кі папери можна викинути або дупу підтерти...ви хіба бачили шоб )(улостан дотримувався якихось угод? і шо ви пред'явите папірець в кремлі?
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07.04.2022 17:20 Відповісти
Это при условии что эти люди не получили паспортов страны оккупанта...
А в крыму эти паспорта получили все...
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07.04.2022 17:24 Відповісти
якщо у них мокшанські аусвайси, то камні з неба вони отримали
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07.04.2022 18:36 Відповісти
Чем больше крымскай мардвы закапают, тем меньче иё выселять на мастосрань.
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07.04.2022 20:52 Відповісти
Хотели "Крым наш" пусть получают что заслужили. Все нормальные челы уже выехали с Крыма и забрали со бой семьи.
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07.04.2022 17:48 Відповісти
Гандон с усиками!
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07.04.2022 17:14 Відповісти
********, вам пі...да
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07.04.2022 17:14 Відповісти
Сразу можно в туалеты вешать для особо ватных!

С лозунгом - какими ****** вы предпочитаете вытирать промежность, какая мягкость нашей продукции, мы очень ценим ваш отзыв!
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07.04.2022 17:17 Відповісти
Я --- ОБОЖНЮЮ слово ДЕФОЛТ!!!
Свято наближається!!!
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07.04.2022 17:17 Відповісти
Які хитрожопі, якщо будуть виплачувати рублями, то це буде не дефолт, а технічний дефолт.
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07.04.2022 17:18 Відповісти
білоруські підприємства та заводи потихенько вже здуваються. кажуть, то там то, там йдуть скорочення персоналу..продукцію не купляють ,стоїть на складах..через Україну до Одесси нема можливості постачання для продажу
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07.04.2022 17:18 Відповісти
а у Владивосток не пробували відправити??
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07.04.2022 17:21 Відповісти
Попка-Дурак
в перекладі з російської
Туракан-************
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07.04.2022 17:20 Відповісти
а брали вони в банках теж зайчиками? Що за фігню несе старий маразматик?
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07.04.2022 17:21 Відповісти
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07.04.2022 17:24 Відповісти
сама тверда в них валюта це "бульбики", вимірюють курс відрами
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07.04.2022 20:23 Відповісти
окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.
Это раисюшке чтоли!? ахахах
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07.04.2022 17:27 Відповісти
Білорусі вже не існує, є окремий округ підерації, білоруси просрали свою країну у 20м році
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07.04.2022 17:31 Відповісти
набагато раніше, коли бульбенфюрера обрали
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07.04.2022 18:38 Відповісти
бусами, ракушками.
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07.04.2022 17:33 Відповісти
А также не сможет покупать ничего без предоплаты. Плюс иски кредиторов о конфискации имущества страны.
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07.04.2022 17:41 Відповісти
Плюс конфискация экспортных товаров от госпредприятий. При выявлении. В целом, это не способность купить критический импорт - ни электронику, ни лекарства, ни станки, ни транспорт.
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07.04.2022 17:42 Відповісти
А откуда долг? Запомни,кацап-в мире за редким исключением в виде каких-то папуасов у всех стран есть внешние заимствования.
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07.04.2022 17:50 Відповісти
А кому нужны белорузкие тугрики? Пускай хотябы девственницами платят
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07.04.2022 17:33 Відповісти
..бОрзыми зайчиками?
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07.04.2022 17:38 Відповісти
Щас бульбафюрер покажет нам карту по которой он будет выплачивать долги в нацвалюте. Он её с собой привёз.)
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07.04.2022 17:45 Відповісти
мішками бульби ще запропонуйте виплату... здивуйте Захід і ще.
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07.04.2022 17:51 Відповісти
бульба імпортувалася з України, звісно, що не вся. процентів 30!
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07.04.2022 18:47 Відповісти
А внешний займ они тоже брали в БР?
Вам вынужденно объявят дефолт.
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07.04.2022 17:51 Відповісти
Бюльбофюрер в своём репертуаре. Не стал откладывать свой пистец в долгий ящик, и семимильными шагами уверенно направляется к нему навстречу.
Верной дорогой идёшь, товарич!
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07.04.2022 18:01 Відповісти
ага..шкурками платіть) вони більшу вартість мають ніж ваш біларуZкий рубля..
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07.04.2022 18:01 Відповісти
Какая такая валюта Белоруссии ? Вся их "валюта" печатается на Московии
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07.04.2022 18:02 Відповісти
"дефолт - єто не страшно" (С) Беня
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07.04.2022 18:03 Відповісти
Два упыря копируют друг друга. Оба в дефолт и полетят🤑
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07.04.2022 18:09 Відповісти
колхозник смышленый оказался, даже не картошкой долг решил отдать - ее ведь вырастить надо, а рублями - а их рыгорыч еще нарисует. только фубли никого не интересуют за пределами колхоза, даже много фублей....
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07.04.2022 18:28 Відповісти
Да кацапской вонючей валюты никому не надо. Еще эти ******** со своим гамном полезли. Установили сами себе курс и платят как хотят. Весь мир за ********* держат... Ну-ну...
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07.04.2022 18:58 Відповісти
В РБ колозные клоуны всегда смотрят на москвобад. Там скажут тут сделают.
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07.04.2022 19:03 Відповісти
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07.04.2022 19:23 Відповісти
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07.04.2022 19:29 Відповісти
Недарма говорять: "З ким поведешся - від того наберешся !"
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07.04.2022 19:45 Відповісти
БУЛЬБАШИ ПОСОБНИКИ и союзники неофашизма - рашизма, запомните, твари - ЭТО НЕ ДЕНЬГИ
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07.04.2022 19:59 Відповісти
Це значить-невиплачуватиме
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07.04.2022 21:46 Відповісти
Бульбой, 1 бульба =1 доллар
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08.04.2022 01:53 Відповісти
 
 