Білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в нацвалюті. Це крок до дефолту
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В уряді Білорусі заявили, що зобов’язання перед окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Зеркало".
"Виконання зобов’язань з погашення основного боргу та відсотків за зовнішніми державними займами, залученими від Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Північного інвестиційного банку буде здійснюватися у білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти станом на дату платежу", – йдеться у заяві білоруського уряду.
В Кабміні РБ пояснили, що це "вимушений захід, оскільки Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах та євро через запроваджені санкції та аналогічні дії вищезазначених організацій з припинення платежів за своїми зобов’язаннями".
Ще в середині березня Лукашенко заявляв, що збирається повертати борги "недружнім" країнам білоруськими рублями.
Мінськ і Москва тим часом домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.
Будь ласка, зачекайте...
Без повісток: в окупованому Криму примусово забирають чоловіків у "військкомати."
А в крыму эти паспорта получили все...
С лозунгом - какими ****** вы предпочитаете вытирать промежность, какая мягкость нашей продукции, мы очень ценим ваш отзыв!
Свято наближається!!!
в перекладі з російської
Туракан-************
Это раисюшке чтоли!? ахахах
Вам вынужденно объявят дефолт.
Верной дорогой идёшь, товарич!