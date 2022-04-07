Білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в нацвалюті. Це крок до дефолту

В уряді Білорусі заявили, що зобов’язання перед окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на білоруське видання "Зеркало".

"Виконання зобов’язань з погашення основного боргу та відсотків за зовнішніми державними займами, залученими від Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Північного інвестиційного банку буде здійснюватися у білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти станом на дату платежу", – йдеться у заяві білоруського уряду.

В Кабміні РБ пояснили, що це "вимушений захід, оскільки Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах та євро через запроваджені санкції та аналогічні дії вищезазначених організацій з припинення платежів за своїми зобов’язаннями".

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Ще в середині березня Лукашенко заявляв, що збирається повертати борги "недружнім" країнам білоруськими рублями.

Мінськ і Москва тим часом домовилися про відтермінування погашення зобов'язань Білорусі щодо державних кредитів перед Росією на п'ять-шість років.