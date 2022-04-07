Відведені на територію Білорусі війська РФ намагаються відтягнути частину українських підрозділів з інших напрямків, - Міноборони

Відведені з півночі України на територію Білорусі війська РФ намагаються відтягнути частину українських підрозділів до українсько-білоруського кордону з інших напрямків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз багато підрозділів військ РФ виведено на територію Білорусі, щоб відновити боєздатність. Таким чином, російська армія, проводячи там демонстраційні дії, намагається відтягти частину українських підрозділів з інших напрямків, щоб вони постійно перебували в районі українсько-білоруського кордону в готовності до можливого наступу", - повідомив Мотузяник на брифінгу у четвер.

Крім того, за його словами, все ще зберігається ймовірність залучення збройних сил Республіки Білорусь до збройної агресії проти України.

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"Там визначені підрозділи все ще продовжують виконувати завдання з чергування на білорусько-українському кордоні. Під посилену охорону взято мости, переправи та залізничні колії, обладнано позиції для ведення вогню зі стрілецької зброї і бойової техніки. Аби приховати діяльність російських військ у прикордонних з Україною районах влада Білорусі ввела обмеження на пересування там населення", - зазначив речник МО.