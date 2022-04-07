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Новини Війна в Україні
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Відведені на територію Білорусі війська РФ намагаються відтягнути частину українських підрозділів з інших напрямків, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,окупанти

Відведені з півночі України на територію Білорусі війська РФ намагаються відтягнути частину українських підрозділів до українсько-білоруського кордону з інших напрямків.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз багато підрозділів військ РФ виведено на територію Білорусі, щоб відновити боєздатність. Таким чином, російська армія, проводячи там демонстраційні дії, намагається відтягти частину українських підрозділів з інших напрямків, щоб вони постійно перебували в районі українсько-білоруського кордону в готовності до можливого наступу", - повідомив Мотузяник на брифінгу у четвер.

Крім того, за його словами, все ще зберігається ймовірність залучення збройних сил Республіки Білорусь до збройної агресії проти України.

Також дивіться: Зараз не можна стверджувати, що Білорусь не вступить у війну з Україною, - Зеленський. ВIДЕО

"Там визначені підрозділи все ще продовжують виконувати завдання з чергування на білорусько-українському кордоні. Під посилену охорону взято мости, переправи та залізничні колії, обладнано позиції для ведення вогню зі стрілецької зброї і бойової техніки. Аби приховати діяльність російських військ у прикордонних з Україною районах влада Білорусі ввела обмеження на пересування там населення", - зазначив речник МО.

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Топ коментарі
+25
іду по рідному місту Хмельницький і охуєєваю.Наші люди стоять в черзі в воєнкомат,я сам вже три рази ходив щоб взяли в армію,но мені сказали що за віком і станом здоровя не гожуся, НО по місту гуляють і розважаються зграї біжинців,мужиків,такі здорові як коні,такі бики що одним виглядом моглиб налякати москалів,а вони за юбками ховаються. а я мать його вьоб.Та це що робиться.Якого хера не беруть в армію ні старих ні молодих і здорових.Нам що перемога не потрібна? Чи може всі сподіваються що зеленський подивиться в очі путіну і все припиниться? Шо відтягувати,кого відтягувати,які війська.Та в нас тисячі ходять табунами без діла.Та з них можна цілий фронт зібрати.Негайно оголошуйте тотальну мобілізацію для ВСІХ.Всі підем і викинем цю наволоч з нашого дому.
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07.04.2022 17:42
+18
на правому березі на північ від Києва лісові масиви та три великих річки із широкимизаплавами, заболоченими ділянками та торфовищами - рр. Вуж, Тетерів та Ірпінь. Оорганізйте на них повноцінні лінії оборони із дотами та бункерами !
все одно, ці лінії знадобляться - поки існує мордор нам спокою не буде.
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07.04.2022 17:29
+12
Помогайте войсками на востоке Украины, а Киев пережует и выплюнет эту оставшуюся треть рашистов!
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07.04.2022 17:35
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Ну це навіть мені зрозуміло. Хоча я проходив строкову у званні молодшого сержанта в 1986-1988...
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07.04.2022 17:28 Відповісти
після лагерів в "рудому лісі" нехай собі шкурки на пісюнах відтягують бо згодом й шкурки поморщаться )))
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07.04.2022 17:28 Відповісти
на правому березі на північ від Києва лісові масиви та три великих річки із широкимизаплавами, заболоченими ділянками та торфовищами - рр. Вуж, Тетерів та Ірпінь. Оорганізйте на них повноцінні лінії оборони із дотами та бункерами !
все одно, ці лінії ************ - поки існує мордор нам спокою не буде.
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07.04.2022 17:29 Відповісти
згідний..поки існує мордор наші діти і внуки і майбутні покоління в небезпеці...поки його не знищити прийдеться знову вже їм воювати
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07.04.2022 17:43 Відповісти
Помилок у перші дні багато було. 24-25 лютого при відступі наші могли міст через р.Тетерів біля Іванківа підірвати. То моклалі там би тиждень як мінімум Тетерів форсували б. Он р.Ірпінь біля Мощуна 3 орки тижні форсували, там і обісрались.
Головне, щоб військове керівництво швидко ці помилки врахувало...
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07.04.2022 17:47 Відповісти
Доти і бункери - це лише зручна ціль, так само як танки та БТРи
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07.04.2022 18:42 Відповісти
це ти в ООС розскажи, де орки ледве совають лінію фронту

три лінії фортифікації, побудовані Порохом та Пастором тримають оборони
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08.04.2022 00:21 Відповісти
Скільки там дотів і бункерів?
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08.04.2022 11:05 Відповісти
Помогайте войсками на востоке Украины, а Киев пережует и выплюнет эту оставшуюся треть рашистов!
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07.04.2022 17:35 Відповісти
Позаміновувати складні участки складно???
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07.04.2022 17:37 Відповісти
Только пойдет зеленка лапотным там вообще ничего хорошего ждать не придется.
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07.04.2022 17:38 Відповісти
а думаєте лапотні не будуть користатись "зельонкою"?вони також навчились за місяць воювати...не недооцінюйте ворога..це ми цінимо людське життя у мордорі це просто м'ясо
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07.04.2022 17:45 Відповісти
Ну как бы лапотные во время зелёнки здесь ещё не воевали. Так что особо нечему они не научились за это время, разве что окопы рыть в Рыжем лесу, да грабить, насиловать и убивать гражданских. Идти на Киев весной-летом и аж до середины осени, пока листва не спадет с деревьев это самоубийство. По этому никакого наступления на Киев, кроме демонстрационных действий на границе до конца года не будет. Но это не значит, что нужно расслабиться. Нужно готовиться, что наши сейчас и делают. Все эти разговоры это тактические маневры
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07.04.2022 18:02 Відповісти
Belorus uze ucastvovala bojax v Ukraine vitebska desantniki vot sto iz nix ostalos.Tak sto govorit sto oni ne ucastvujet nenado.Byli razgromleni i oni
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07.04.2022 17:38 Відповісти
Навіть якби не було цього, делікатно кажучи, сумнівного доказу, білорусь зараз є таким самим ворогом України, як і росія: з її території вдарили нам у спину. Щоправда, гідність народу білорусів рятують учасники батальйону ім. Кастуся Каліновського.
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07.04.2022 17:43 Відповісти
Это тряпочка подкинутая русскими.
Участвовать - значит быть убитыми, значит приезжать в мешочке. В Беларуси об этом станет известно на след день. Как стало извесно о подорвавшемся на русской мине кгбшнике, буквально за сутки.
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07.04.2022 18:02 Відповісти
Вас, на роSSии, по прежнему, по объявлениям на столбах набирают "в тролли"?

https://ru.wikipedia.org/wiki/38-я_отдельная_гвардейская_мотострелковая_бригада
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07.04.2022 18:08 Відповісти
Nu da osibsia,togda.Ja ne s raski
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07.04.2022 18:31 Відповісти
не тільки..а і перегрупувати та поповнити.....свіже м'со на убой привезуть..)(уйло не зупиниться поки не зупинити самого
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07.04.2022 17:41 Відповісти
Багато це скільки? 200, 2000 чи 20 тис? Стільки і треба тримати на кордоні з білоруссю, а інших на Маріуполь. Арифметика проста. Що там шмарклі жувати? Ви ще й з геращенко порадьтесь. В яких ви училищах вчились?
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07.04.2022 17:42 Відповісти
іду по рідному місту Хмельницький і ********.Наші люди стоять в черзі в воєнкомат,я сам вже три рази ходив щоб взяли в армію,но мені сказали що за віком і станом здоровя не гожуся, НО по місту гуляють і розважаються зграї біжинців,мужиків,такі здорові як коні,такі бики що одним виглядом моглиб налякати москалів,а вони за юбками ховаються. а я мать його вьоб.Та це що робиться.Якого хера не беруть в армію ні старих ні молодих і здорових.Нам що перемога не потрібна? Чи може всі сподіваються що зеленський подивиться в очі путіну і все припиниться? Шо відтягувати,кого відтягувати,які війська.Та в нас тисячі ходять табунами без діла.Та з них можна цілий фронт зібрати.Негайно оголошуйте тотальну мобілізацію для ВСІХ.Всі підем і викинем цю наволоч з нашого дому.
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07.04.2022 17:42 Відповісти
Я західніше...погоджуюсь і бачу таку саму ситуацію.."біженців" так званих..Такі мордовороти повтікали щей на авто шо я в життю таких не бачив на рідних вулицях..
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07.04.2022 17:49 Відповісти
В них проблема бо нема де патусіть і бухануть. А на закарпатті можна цілу армію з таких азабочєних зібрати
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07.04.2022 17:58 Відповісти
Оружия нет. Так и говорят. Если есть свое то еще на блокпосту можно постоять...... с вертикалкой. Ну пару дней мешки с песком потаскать. А так, отправляют по домам. Мы ж не готовились в к войне. Зачем нам те же автоматы и пулеметы.
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07.04.2022 18:07 Відповісти
Та хоча б на якихось роботах їх використовувати, завали розбирати, сміття вивозити. Бо на фронті з них, мабуть, толку не буде.
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07.04.2022 18:26 Відповісти
Я 30-річний вінничанин, патріот України і усвідомлюю конституційний обов'язок захисту Вітчизни. Ухилятися від його виконання не збираюсь. Свого часу навіть подавав заявку в тероборону, проте мене не взяли тому, що вона вже була укомплектована. І до того ж, там віддавалася перевага людям із бойовим досвідом, до яких я не належу.
До центру комплектування ще не ходив тому, що знав про скажені черги там. І від волонтерів знайомих, коли задавав їм те саме питання, теж чув, що охочих служити не бракує, і що мені не варто поспішати.
Якби я був військовозобов'язаним і стояв на військовому обліку, то я однозначно за умови оголошення загальної мобілізації по закону був би зобов'язаний прийти до центру комплектування, не чекаючи повістки.
Проте, я після кількох місяців строкової служби у 2011-2012 роках був комісований за станом здоров'я і знятий з обліку військовозобов'язаних. Згідно постанови ВЛК, визнаний непридатним у мирний час і обмежено придатним у воєнний.
Впринципі почуваюся непогано, і якби мені прийшла повістка, то я б попросив медкомісію розглянути питання щодо поновлення мого статусу придатності.

Чи маю я в такому разі, не перебуваючи на обліку військовозобов'язаних, односторонній обов'язок прибути до центру комплектування, не чекаючи повістки? Допоможіть будь ласка розібратися в цьому питанні.
Захищати Батьківщину я зовсім не проти, і якби була повістка, то жодних питань не виникало б. Проте, почувши (і не лише від вас) про скажені черги дуже не хочеться, щоб мене у центрі комплектування мурижили або вимагали хабарі.
Адже я знаю про нечистих на руку посадовців військкоматів, які примудрялися одночасно вимагати на лапу і з тих, хто хоче служити, і з тих, хто хоче відкосити.
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07.04.2022 18:56 Відповісти
Дуже не переживай, якщо будеш потрібен армії, тебе знайдуть. Працюй на своїй роботі, податки зараз державі теж потрібні. Якщо є час, займайся волонтерством. Все це працює на нашу спільну Перемогу.
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07.04.2022 19:59 Відповісти
Я безробітний. Маю водійські права категорії ВС і впринципі зголосився б на безоплатній допомозі здійснювати як підмінний водій волонтерські перевезення, наближаючи цим Перемогу. Власного транспортного засобу не маю. Мій батько покійний був волонтером ще за часів АТО коли не було повномасштабного вторгнення і здійснив дві поїздки на Донбас в якості підмінного водія. Але декілька знайомих волонтерів відповіли, що в такій допомозі потреби немає.
З випадковими людьми у волонтерстві теж не хочу зв'язуватись: мій покійний батько був волонтером АТО і завдяки йому я знаю про певні підводні камені волонтерства. Наприклад, коли допомогу отримує зовсім не той, кому вона відправлялася.
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07.04.2022 20:11 Відповісти
На шість бажаючих один автомат. Ще навіть першу хвилю самих підготовлених не забрали всю. Кажуть, поки досить. Наших там значно більше, ніж русні.
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07.04.2022 19:09 Відповісти
Я таких кадрів бачив 25 лютого вранці. Їду я з пригорода Києва у РВК, а вони назустріч, на лексах, мерсах ML та GL, бехах Х7.
Мордаті всі як один, по 3-4 мужика в авто, без тіток...
Якось дуже схожі або на судей, або на прокурорів. Коротше, ще ті кадри...
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07.04.2022 20:03 Відповісти
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07.04.2022 17:45 Відповісти
//
Кадри з Маріуполя
які показують, як український БТР-4Е атакує два російські танки Т-72 з тилу з 30-мм гармати.
Судячи з усього, обидва ворожі танки отримали серйозні пошкодження

https://twitter.com/UAWeapons/status/1512060297607065602
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07.04.2022 17:50 Відповісти
Надо заминировать всю белорусскую границу, ***** шастать
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07.04.2022 17:52 Відповісти
русские заминировали - уже белкгбшник подорвался.на днях хоронили в закрытом гробу в Гомеле.
https://charter97.org/ru/news/2022/4/7/462518/
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07.04.2022 18:04 Відповісти
Я вот не пойму, нас хотят запугать или обосновать какие то договорняки.
Последние месседжи:
- Война продлится годы
- Всем надо эвакуироваться
- Россия готовится к наступлению на Донбасс
- Россия применит хим оружие
- Деблокада Мариуполя невозможна
- Нельзя перебрасывать войска из под Киева "бо Путін опять нападьот"
Сейчас самое время, пока рашисты зализывают раны после Киева, Чернигова и Сум, перебросить на юг или восток часть наших войск и контратаковать. Через месяц может уже быть поздно
Че то я не понимаю...
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07.04.2022 17:53 Відповісти
І як же ж Генеральний штаб ЗСУ працює без твого таланта, невідомий полководцю!
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07.04.2022 18:03 Відповісти
Цените... А если серьезно, почитайте историю по 2 мировой
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07.04.2022 18:10 Відповісти
Чому намагаються?
Вони це роблять і гівно картопляне це робить.
І звичайно, частина ЗСУ буде чекати на північному, та північно-західному напрямку бо ніхто не знає чи підуть звідти орки на Україну, чи ні!
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07.04.2022 17:59 Відповісти
Значить треба продовжувати мобілізацію, щоб всі бажаючі (та і не дуже бажаючі) могли дати мацкалям пздлєй.
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07.04.2022 18:02 Відповісти
Ну так и ми нужно держать там войска и технику, вместо того чтобы на восток отправлять.
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07.04.2022 18:05 Відповісти
Да не нойте вы диванные стратеги. Столько надо столько и оставят возле Киева, а сколько нужно пребросят туда, где нужно. Ровно также было с Волынским направлением, которое ждало картофельного наступления, а потом бац и полукотел возле для кацапов получился возле Киева
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07.04.2022 18:10 Відповісти
На півночі білоруси пишуть що кацапи до нашого кордону тільки вантажівки з солдатами везуть, і паливозаправники. А техніку всю в рашку вивозять
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07.04.2022 19:53 Відповісти
Так це очікувано
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07.04.2022 21:44 Відповісти
 
 