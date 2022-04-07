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Вибухи в Бєлгороді: тепер в РФ кажуть, що це Україна обстріляла "Точкою-У"

бєлгород

Слідчий комітет Російської Федерації дійшов виновку, що причиною вибуху та пожежі на складах у Бєлгороді став обстріл ракетою "Точка-У" з Харківщини. Раніше офіційною версією росіян був удар з двох українських гелікоптерів.

Про це заявили у Слідчому комітеті РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що 29 березня 2022 року близько 20 години українські військовослужбовці, застосувавши тактичний ракетний комплекс "Точка-У", здійснили з території Харківської області у напрямку Білгородської області не менше 3 пусків ракет", - йдеться у повідомленні.

В СК РФ повідомляють, що поранення зазнали 8 російських громадян. Також через вибухи пошкоджено 21 одиницю техніки. Сам склад - зруйнований.

Читайте: У Бєлгороді паніка та ажіотаж на АЗС через пожежу на нафтобазі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4440) росія (65007) Слідком рф (194) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+68
Дуже "розумно", особливо враховуючи те, що самі роZZіянє викладали відео де зафіксовано момент ракетного обстрілу нафтобази з ударних гелікоптерів.
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07.04.2022 17:52
+44
https://t.me/Sharpreview Sharp`s


Маразм крепчал.
По требованию Роскомнадзора YouTube заблокировал песню Марка Бернеса «Хотят ли русские войны».
М-да...
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07.04.2022 17:59
+22
Для нас це не суттєво.
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07.04.2022 17:55
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а хто їх бачив, ті тактичні позначки на гвинтокрилах ??
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07.04.2022 23:27 Відповісти
И что.теперь? Они типа разозлятся
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07.04.2022 18:21 Відповісти
Как обычно - у РФ сразу 250 разных версий лжи.
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07.04.2022 18:24 Відповісти
почему Украина боиться признавать обстрелы рашастана???? почему так мало обстрелов???разве нас 8 лет не убеждали что наши ракеты долетят до Моцквы... а тут с трудом до белгорода долетают а это всего то 35 километров... за всё время только 3 обстрела вражеской территории??? у меня есть сведения что после 1 обстрела пгт рашестана Октябрьское местные власти начали готовить эвакуацию этого говнопункта и это было 01.03. если бы остреливали регулярно то и сторонников русского мира в раше полубавилось Точка-У». Дальность стрельбы: минимальная: 15 (15) км максимальная: 70 (120) км
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08.04.2022 08:23 Відповісти
"разве нас 8 лет не убеждали что наши ракеты долетят до Моцквы"

Не знаю, кто вас убеждал, я про такое первый раз слышу.
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08.04.2022 13:40 Відповісти
На кожен акт тероризму Росії на території України потрібно відповідати тим же на території Росії: за арт удар по кварталу в Харкові - завдавати арт удару по кварталу в Білгороді, Брянську. За чотириста українців убитих у бучі - убити чотириста рузьких на території рф.
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07.04.2022 18:26 Відповісти
та какая там точка-му, брехня, это Свободный флот под предводительством Марко Инароса каменюку из космоса по белгородским складам запустил
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07.04.2022 18:28 Відповісти
Кто там камни с неба заказывал? Посылка доставлена!
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07.04.2022 18:41 Відповісти
То сява мальцев сказал, шо это все он бамбит и па взаимнай дагаваренности с директорами пида рассийских шараг магет разбамбить любую из них под заказ.
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07.04.2022 21:03 Відповісти
ну да, видео с атакующими вертолетами случайно поставили, ну перепутали... как по мне хоть от окурка - чем больше сгорит параши тем лучше. а скоро леса начнут гореть.... а их там много....
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07.04.2022 18:32 Відповісти
Это про снаряды, а не про солярку, если что.
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07.04.2022 19:57 Відповісти
То вы просто не в курсе, что Белгород догоняет Чернобаевку))) Один раз Точкой по складу с боеприпасами, второй вертолетами по складу с горючим... И еще несколько раз было по другим обьектам)
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07.04.2022 21:32 Відповісти
Перша версія була: "людський фактор".
Типу, солдат "покурив".
Склади подальше від міста і прямих свідків не було. Тільки вибухи чутно. Тому можна було збрехати що завгодно.
Але, після того, як наши вже демонстративно гелікоптерами вдарили по нафтобазі у передмісті, та ще після удару розвернулися прямо над містом.
І це побачили сотні свідків.
Замовчувати стало неможливо, та і без сенсу.
Факт удару по території РФ не замовчати.
Тому вони вимушені признати факт удару, але не могли не збрехати хоч у чому.
Тому з'явилася казочка про "заборонених касетні **********", які РФ сама використовує.
Ось только в Україні таких *********** нема та і стріляти ними по складам безглуздо!
Вони призначені для ураження живої сили без захисту і на видкритій місцевості.
Навіть звичайні споруди від ціх *********** не погано захистять, що уж говорити про захищені склади.
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07.04.2022 18:38 Відповісти
3 ракеты? мало, надо было 30 и накрыть весь город, а дальше поджарить нефтебазой
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07.04.2022 18:40 Відповісти
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07.04.2022 18:40 Відповісти
Мразиянам верить нельзя. Мразия должна быть уничтожена!
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07.04.2022 18:41 Відповісти
Йа плакалъ.
А ще Точки У є?
Бо, що то одна нафтобаза? Як би сказали, що то остання, то тоді да, а так треба допрацьовувати!
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07.04.2022 18:41 Відповісти
По нафтобазі відпрацювали гелікоптери. Стаття про артсклади. Там, можливо, була Точка.
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07.04.2022 20:40 Відповісти
Якісь "слідчий комітет" якоїсь "рф"...
Це де, в ерітреї?
Плювати, що вони там кажуть.
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07.04.2022 18:42 Відповісти
дебіли
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07.04.2022 18:44 Відповісти
шош неясно? 29-го бахнули склади бп, а 1-го нафтобаза...
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07.04.2022 19:13 Відповісти
В тексте написано "склад". Кто как, а я например, ни разу еще вроде не слыхал о таком объекте как "нефтесклад".
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07.04.2022 19:41 Відповісти
Наоборот - очевидно что речь о первом событии.
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07.04.2022 20:05 Відповісти
брешут как всегда
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07.04.2022 18:50 Відповісти
То не ми
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07.04.2022 18:50 Відповісти
Мы, мы. Нам чего бояться? Пусть кацапы боятся
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07.04.2022 18:59 Відповісти
бои за Мариуполь: вид со стороны врага https://kenigtiger.livejournal.com/2133315.html
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07.04.2022 18:57 Відповісти
Як завжди, старий прийом пропаганди як з MH-17. Наплодити версій, щоб замести сліди
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07.04.2022 19:06 Відповісти
Про що "базар"? Та Україна це мала б робити кожного дня. Якби не толерантні сцикливі виродки...
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07.04.2022 19:06 Відповісти
А как Украина может это делать "кожного дня", если у нас "точек У" кот наплакал, а баллистических ракет нет вообще?
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07.04.2022 19:25 Відповісти
ВСУ вже вийшли на кордон в Київській і Чернігівськів області, достатньо ракет модернізованих "Градів", - до 70 км.
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07.04.2022 19:53 Відповісти
Теоретически правильно. А практически, для Градов есть сейчас более приоритетные цели. А учитывая интенсивность боев, сейчас в принципе нельзя говорить, что каких-либо боеприпасов "достаточно". Тем более, когда речь о ракетном.
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07.04.2022 20:01 Відповісти
Зараз справа вже не в цілях, а в резонансі подібних ударів по об'єктах інфраструктури в головах ***... народу, який у своїй масі ще до цього часу підтримує скажену кремлівську собаку. Та й рідні тих, хто загинув в Бучі, Гостомелі, Маріуполі, Харкові та ін. містах, матимуть хоч якусь втіху...
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07.04.2022 20:13 Відповісти
Для победы мы должны быть сейчас умные, хладнокровные и практичные. Думать о том, что в голове у этих свинособак - последнее дело. Ну это как "Давайте сформируем у зомби общественное мнение".
Месть - это блюдо, которое надо подавать холодным. Лучший пример: работа израильского Моссада по всему миру.
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07.04.2022 20:58 Відповісти
Это все из серии "бла-бла-бла". А вот когда над головой *****... и окна посыпались, то это сразу же даст оркам повод для размышления и включения критического восприятия лапши из зомбоящика, которой их кормят.
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08.04.2022 15:09 Відповісти
будем ждать ударов по кремле войсками РФ ))))).Видать Путину неймется нажать красную кнопочку...
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07.04.2022 19:13 Відповісти
...проблема лишь в том, что еще не по всей московии нефтебазы до сих пор не догорают, а склады и арсеналы на воздух не повзлетали...и какая кому разница, какие марсиане все это сделают?))..
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07.04.2022 19:23 Відповісти
сосіть в божвільного голуба
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07.04.2022 19:33 Відповісти
Єто бьіл Бук...
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07.04.2022 19:38 Відповісти
Як стверджують очевидці: точка-У мала вуса та чуб, а ще в одній руці тримала шмат сала!
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07.04.2022 19:40 Відповісти
ПЕРВЫЙ ВООРУЖЁННЫЙ УДАР ПО ТЕРРИТОРИИ РФ НАЧИНАЯ С 1944 ГОДА, КОТОРЫЙ БЫЛ ПРОГЛОЧЕН И НИКТО НА НЕГО НЕ ОТВЕТИЛ!

О ЧЁМ ЭТО ГОВОРИТ?
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07.04.2022 19:41 Відповісти
Белгород - таки территория Украины? а вообще, кацапам на все насрать кроме, возможно, Москвы. и это скорее всего придется проверить на практике. хотя Хйло может сдохнуть раньше конечно, но последователи ...
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07.04.2022 20:36 Відповісти
Не первый. В Миллерово били по аэродрому, в Ейске по радарам.
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07.04.2022 20:42 Відповісти
Яка там точка У, це українські голуби з біолабораторій тротилом срали.
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07.04.2022 19:46 Відповісти
Ракеты? Из Харькова? ... Ого! Так это же получается, что киевскаяхунта, нарушив договор о дружбе и сотрудничестве, вероломно напала на мирную федерацию .... Бляха-муха, куда только ООН смотрит!??
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07.04.2022 19:55 Відповісти
Пусть Кулеба выразит озабоченность. У него получится сделать такое же невинно-возмущенное лицо, как у грустной лошади?
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07.04.2022 20:25 Відповісти
Вертолеты фигачившие НУРСами - первый в истории случай массовой галюцинации заснятой на видео.
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07.04.2022 19:56 Відповісти
А чё не дисиптиконы?
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07.04.2022 20:13 Відповісти
На бис, пожалуйста. С одного раза не разобрали.
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07.04.2022 20:23 Відповісти
Якась тупа новина. Сплутали два епізоди. Підрив складів - Точка У, нафтобаза - 2 вертольоти.
У випадку складів про гвинтокрили ніколи не згадувалося. Хто пише чи публікує ці новини?
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07.04.2022 20:24 Відповісти
из серии "будем бомбить воронеж"
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07.04.2022 20:32 Відповісти
і "точка-У" базувалася на геліокоптері...
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07.04.2022 20:47 Відповісти
Савершенна верна! І іспанський диспетчер Хосе Карлос Барріос Санчес цю х¥йню підтвердив власним ротом. На "ПаРаша Тудей". У 25 годин 68 хвилин.
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07.04.2022 20:52 Відповісти
Пох , що кажуть
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07.04.2022 21:43 Відповісти
Крапкою "Ху"...
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07.04.2022 22:18 Відповісти
Треба застосувати міжнародне розслідування. Меркель, або Макрон можуть очолити. До речі, що на цю тему говорить іспанський авіадиспетчер ?
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07.04.2022 22:38 Відповісти
Безкінечно можна дивитись на три речі: як палають склади в білгороді (краще - кремль), тоне - саратов і працює українська арта.
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07.04.2022 22:46 Відповісти
не взрыв а спецоперация с задымлением. и хлопком
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07.04.2022 23:14 Відповісти
Действительно, одни пушут новости, другие читают...

Не буду рыться по кацапским помойкам, но:
29.03.2022 - военный склад
01.04.2022 - нефтебаза

Так кто чем стрелял?
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07.04.2022 23:20 Відповісти
ЭТО ФЕЙК !)
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07.04.2022 23:31 Відповісти
То не ракета "Точка У"була , а інфобомба "Точка Z", що вибиває останній мозок.
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08.04.2022 00:03 Відповісти
хорошо было бы закошмарить население всего кацапстана до такой степени, чтобы они в порыве ненависти и страха начали убивать друг друга...
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08.04.2022 05:02 Відповісти
а рашабыдлу в белгороде ********* и соловьев разве не пояснили что ..спецоперация.. закончится взрывами в ********* и 18 000 ..асвабодителей.. будут органическим добривом . ***** залезет в бункер а лукашенко будет рассказывать в курятнике как Украина готовила нападение на бульбашию и петухи будут дружно кукарекать
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08.04.2022 06:13 Відповісти
жалко что восемь.
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08.04.2022 06:53 Відповісти
Кацапи коли брешуть обсирають самі себе, це ж у них сама сильна ППО, а тут якісь старі радянські ракети Точка У яких збити можна чи не з кулемета.
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27.04.2022 11:19 Відповісти
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