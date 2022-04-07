Вибухи в Бєлгороді: тепер в РФ кажуть, що це Україна обстріляла "Точкою-У"

Слідчий комітет Російської Федерації дійшов виновку, що причиною вибуху та пожежі на складах у Бєлгороді став обстріл ракетою "Точка-У" з Харківщини. Раніше офіційною версією росіян був удар з двох українських гелікоптерів.

Про це заявили у Слідчому комітеті РФ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що 29 березня 2022 року близько 20 години українські військовослужбовці, застосувавши тактичний ракетний комплекс "Точка-У", здійснили з території Харківської області у напрямку Білгородської області не менше 3 пусків ракет", - йдеться у повідомленні.

В СК РФ повідомляють, що поранення зазнали 8 російських громадян. Також через вибухи пошкоджено 21 одиницю техніки. Сам склад - зруйнований.

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