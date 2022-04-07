УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10230 відвідувачів онлайн
Новини
11 913 102

Журналісти і нардепи "ЄС" вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу"

єс,нардепи

Народні депутати з фракції "Європейська Солідарність" разом із журналістами прийшли до Концерну РРТ з вимогою відновити ефірне мовлення "Прямого", "Еспресо" і "5 каналу".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми як народні депутати отримали звернення від телеканалів. І отримали, так само як телеканали, обурення мільйонів українських глядачів, які не зрозуміли, що відбувається. Хочу нагадати, що на цих телеканалах працюють більше 1500 журналістів, творчого колективу", – повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Досі менеджмент і редакції не отримали відповіді, чому канали вимкнули з ефіру. Ні від Нацради, ні від РНБО, ні від Міністерства інформації. А потім сказали, що це концерн РРТ просто виключив з ефіру", – додає нардеп.

"Як народні депутати ми почали розбиратися, де знаходиться керівництво концерну РРТ. Під час війни керівник концерну – у відпустці. Другий – катається по країні", – повідомила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Концерн РРТ відключив мовлення "Прямого" та "5 каналу"

"Ми вважаємо ці дії інформаційною диверсією проти президента Зеленського, проти України і єдності. Ми закликаємо всі структури, причетні до цієї диверсії, припинити її, залучити відповідні телеканали до інформаційного марафону згідно з Указом президента Зеленського і виділити їм час для мовлення", – наголосила Ірина Геращенко.

"Це страшна війна, яка дуже дорого коштує українському народу. І ведеться вона за те, щоб Україна не була росією. І ось ці люди, цей Данілов, який зараз у відпустці, і це керівництво концерну РРТ, яке без жодних підстав відключає – якраз перетворюють Україну на росію. Нехай подумають, хто вони і яка їхня роль в цій війні", – наголосила нардеп Вікторія Сюмар.

Відключення телеканалів – це антиукраїнські кроки, переконаний народний депутат Володимир Ар‘єв.

"Єдність, про яку всі сьогодні говорять, яку ми підтримуємо – це єдність заради перемоги України. А не заради того, щоб хтось у владі просував свої "шкурні" інтереси. І це влада має пам’ятати. Тому що Україна – не росія. Україна об’єднується заради цінностей, заради принципів і бореться заради свободи – свободи слова, свободи думки та демократії", – наголосив Ар’єв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про відключення мовлення "Прямого", "Еспресо" та "5 каналу": "Замість озброєння та мобілізації Офіс Президента витрачає час на зведення політичних рахунків"

Автор: 

5 канал (317) телебачення (1170) Концерн РРТ (25) Прямий канал (65) Європейська Солідарність (1081)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+80
хто саме зараз барига?
******

показати весь коментар
07.04.2022 18:36
+71
Про це і мова. Нахріна закривати канали?
показати весь коментар
07.04.2022 18:35
+69
Кацапи напали не Україну вночі, без попередження.
Пліснявий РРТ напав на"Прямий", "5", "Еспресо" вночі, без попередження.
Якесь дивне співпадіння. Насторожує.
показати весь коментар
07.04.2022 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Тепер народ має "хавати " всю інформацію з продажних каналів інтер і 1+1. украина 24. які будуть спотворювати реальну картину на фронті \ показувати лише те. що вигідно владі \ і постійно маленькими інформаційними вкидами насаджувати думку про вкрай необхідні переговори з агресором на любих невигідних для України умовах. А вода. як кажуть. і камінь точить.
показати весь коментар
07.04.2022 21:31 Відповісти
Треба щоби ЄС(Європейський Союз) вимагав
показати весь коментар
07.04.2022 21:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 