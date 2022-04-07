Сенат США схвалив скасування статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі для Росії
Сенат Сполучених Штатів підтримав закон, який позбавить Росію і Білорусь статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі через вторгнення в Україну. Документ дасть змогу підвищити тарифи на імпорт із цих двох країн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У міру продовження голосування більшість членів Сенату підтримали скасування статусу постійних нормальних торгових відносин (PNTR), що стало останньою спробою Конгресу чинити економічний тиск на Москву і її близького союзника Білорусь.
Зазначимо, що позбавлення статусу "найбільшого сприяння" дасть змогу США вибірково збільшувати імпортні тарифи для Росії, вводити квоти, ліміти, заборони на російські товари і послуги.
Топ коментарі
+6 mrSmith
показати весь коментар07.04.2022 18:39
+5 Danilo Kosmina #241992
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+3 Office Den Haag
показати весь коментар07.04.2022 19:09
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США завдають удари поступово, але дуже точно і це сильні удари!
Нажаль.