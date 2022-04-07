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Сенат США схвалив скасування статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі для Росії

сенат

Сенат Сполучених Штатів підтримав закон, який позбавить Росію і Білорусь статусу "найбільшого сприяння" в торгівлі через вторгнення в Україну. Документ дасть змогу підвищити тарифи на імпорт із цих двох країн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У міру продовження голосування більшість членів Сенату підтримали скасування статусу постійних нормальних торгових відносин (PNTR), що стало останньою спробою Конгресу чинити економічний тиск на Москву і її близького союзника Білорусь.

Зазначимо, що позбавлення статусу "найбільшого сприяння" дасть змогу США вибірково збільшувати імпортні тарифи для Росії, вводити квоти, ліміти, заборони на російські товари і послуги.

Читайте також: Конгрес США схвалив законопроєкт про зупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю

Автор: 

росія (65007) торгівля (1273) Сенат США (598)


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Топ коментарі
+6
Це приємна новина.
США завдають удари поступово, але дуже точно і це сильні удари!
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07.04.2022 18:39
+5
многоходовочки хйла порвуть Московію
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07.04.2022 18:39
+3
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07.04.2022 19:09
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1372909099888232&id=100015074650605&sfnsn=scwspwa Жирік скандалить в аду))
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07.04.2022 18:38 Відповісти
многоходовочки хйла порвуть Московію
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07.04.2022 18:39 Відповісти
Це приємна новина.
США завдають удари поступово, але дуже точно і це сильні удари!
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07.04.2022 18:39 Відповісти
В цьому проблема демократії.
Нажаль.
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07.04.2022 18:57 Відповісти
ЕЕЕЕ! Що за бєспрідєл?!!! Тепер за лапті американцям прийдеться платити більше?!
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07.04.2022 18:50 Відповісти
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07.04.2022 19:09 Відповісти
І це на 44-й день війни!!!!....
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07.04.2022 19:25 Відповісти
Вы давайте про Ленд Лиз сегодня доголосуйте, а то уйдете на две недели, а у нас их нет.
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07.04.2022 19:25 Відповісти
 
 