Країни G7 заборонили нові інвестиції в РФ, зокрема в галузі енергетики
Лідери країн "групи семи" ухвалили рішення заборонити нові інвестиції у "ключові сфери" російської економіки.
Про це йдеться у заяві G7, поширеній у четвер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Країни G7 рішуче засуджують жахливі звірства російських збройних сил у Бучі та інших українських містах.
"Ми, як і раніше, повністю солідарні з Україною і підвищуватимемо ціну цієї війни для президента Путіна", - йдеться у спільній заяві країн G7.
"Ми (лідери G7 - ред.) забороняємо нові інвестиції у ключові сфери російської економіки, зокрема в галузь енергетики", - зазначено в заяві глав держав та урядів "групи семи".
У ній також зазначається, що країни G7 "продовжуватимуть від'єднувати російські банки від глобальної фінансової системи".
"Ми посилюватимемо тиск, зокрема, запроваджуючи додаткові санкції проти держкомпаній", - ідеться у заяві.
Також у G7 зазначили, що продовжуватимуть вживати обмежувальних заходів і проти представників "російських еліт та їхніх родичів". У заяві також ідеться про готовність G7 вживати подальших заходів проти ВПК Росії.
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