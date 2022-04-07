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Новини
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Естонія призупиняє видачу громадянам Росії та Білорусі віз на проживання, дозволів на роботу чи ведення бізнесу

эстония

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення обмежити для громадян Росії та Білорусі можливість працювати або вести бізнес та призупинив видачу нових віз і посвідок на проживання.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ця санкція є додатковим кроком, щоб уникнути суперечності, коли міжнародні та державні санкції обмежують економіку та інвестиції Росії та Білорусі, але водночас надають громадянам цих країн посвідку на проживання, право на ведення бізнесу та роботи", - розповів міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані.

Він наголосив: "Ми маємо рішуче обмежити можливості громадян цих двох країн приїхати й оселитися в Естонії".

Водночас держава не анулює наявні посвідки на проживання та підстави для перебування та роботи в Естонії, і, якщо вони є, то ця особа може клопотати про їх продовження або зміну підстав для перебування в Естонії відповідно до закону.

Читайте: Війна триватиме ще довго, до 9 травня вона точно не закінчиться, - голова зовнішньої розвідки Естонії Маран

Отже, на підставі вже виданої для роботи посвідки на проживання громадянин Росії або Білорусі може оформити повторний дозвіл на проживання для роботи в іншого роботодавця. Якщо передбачені законом умови не дотримані або особа порушила естонський закон, вона втрачає право на перебування в Естонії.

Наприклад, дозвіл на проживання анулюється, якщо особа розпалювала національну, расову, релігійну або політичну ворожнечу, вчинила насильство або кримінальний злочин.

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Дозволено також продовжувати подорож Естонією в рамках сімейної міграції або з гуманітарних причин.

Автор: 

віза (732) росія (65007) Естонія (1607)


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Топ коментарі
+20
Огромнейший респект. У всех свинособак нужно аннулировать визы и ПМЖ и вернуть их на историческую родину!!!
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07.04.2022 18:44
+10
Зрозуміли, що більшість цих тварин тікають з рашки до загниваючої Європи, абит потім хдити автопробігом із Z, як та тварюка з Германії.
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07.04.2022 18:53
+9
Отлично!
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07.04.2022 18:43
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07.04.2022 18:43 Відповісти
Огромнейший респект. У всех свинособак нужно аннулировать визы и ПМЖ и вернуть их на историческую родину!!!
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07.04.2022 18:44 Відповісти
Як це "призупиняє"!? Заборонити як мінімум на 50 років!!!
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07.04.2022 18:45 Відповісти
Феєрія вогню..працює 30мм.Знищення ворожих танків бійцями полку "Азов"https://www.youtube.com/watch?v=LNkghIHUNnY
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07.04.2022 18:45 Відповісти
Вы ещё тех кому раньше выдали пинайте в сраку аж до границы иначе кремлевской изчадие будет вечно портить вам жизнь.
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07.04.2022 18:51 Відповісти
... и всего то? А может пора депортацию провести, как минимум, "агентов влияния", активно в соц.сетях поддерживающих гос-во-террориста?
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07.04.2022 18:52 Відповісти
Зрозуміли, що більшість цих тварин тікають з рашки до загниваючої Європи, абит потім хдити автопробігом із Z, як та тварюка з Германії.
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07.04.2022 18:53 Відповісти
Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511962380703604742 8 ч



Після того, як США обнародували план Путіна про пряме вторгнення в Україну, Порошенко 6 грудня 2021 року закликав американців надали зброю, згадавши напівзабуте з часів 2СВ слово «ленд-ліз»
Аж через 2,5 місяці, 19 лютого 2022 року ідею ленд-ліза підтримав і Зеленський Далі є





Олександр Бригинець


@bryhynets

·
https://twitter.com/bryhynets/status/1511962689349865472 8 ч



І ось ще майже через 2 місяці Сенат США схвалив законопроект щодо програми ленд-лізу для України, який ще має прийняти Палата Представників, що вона невдовзі неодмінно зробить… Але час біжить… А скільки його вже втрачено(
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07.04.2022 18:53 Відповісти
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07.04.2022 18:56 Відповісти
дозволяється
цілувати дупу Фуйла
намальованому в громадському туалеті
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07.04.2022 18:58 Відповісти
гнать их засратой метлой в их *********!
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07.04.2022 18:59 Відповісти
Понад 330 московських дипломатів було вислано з Європи:
Данія - 15
Нідерланди - 17
Бєльгія - 21
Латвія - 3
Естонія - 3
Чехія - 1
Швеція - 3
Латвія - 4
Болгарія - 13
Німеччина - 40
Шспанія - 25
Франція - 35
Польща - 45
Словакія - 38
Словенія - 33
Італія - 30
Чорногорія - 1
Македонія - 5
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07.04.2022 19:15 Відповісти
Черногория еще троих высылает. Итого 4.
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07.04.2022 21:57 Відповісти
Поправлю: Из Эстонии будет выслан весь состав консулств в Нарве и Тарту, всего 14 москалей, из них 7 с диппаспортами. Сами консулства закрываются.
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08.04.2022 14:02 Відповісти
А коли Україна?
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07.04.2022 19:00 Відповісти
А у нас с рашкой до сих пор безвизовый режим, так?
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07.04.2022 19:02 Відповісти
ты дебил?
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07.04.2022 19:17 Відповісти
Нет, а вот ты похож на него.
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07.04.2022 21:07 Відповісти
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07.04.2022 20:10 Відповісти
 
 