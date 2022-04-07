Естонія призупиняє видачу громадянам Росії та Білорусі віз на проживання, дозволів на роботу чи ведення бізнесу
Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення обмежити для громадян Росії та Білорусі можливість працювати або вести бізнес та призупинив видачу нових віз і посвідок на проживання.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ця санкція є додатковим кроком, щоб уникнути суперечності, коли міжнародні та державні санкції обмежують економіку та інвестиції Росії та Білорусі, але водночас надають громадянам цих країн посвідку на проживання, право на ведення бізнесу та роботи", - розповів міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані.
Він наголосив: "Ми маємо рішуче обмежити можливості громадян цих двох країн приїхати й оселитися в Естонії".
Водночас держава не анулює наявні посвідки на проживання та підстави для перебування та роботи в Естонії, і, якщо вони є, то ця особа може клопотати про їх продовження або зміну підстав для перебування в Естонії відповідно до закону.
Отже, на підставі вже виданої для роботи посвідки на проживання громадянин Росії або Білорусі може оформити повторний дозвіл на проживання для роботи в іншого роботодавця. Якщо передбачені законом умови не дотримані або особа порушила естонський закон, вона втрачає право на перебування в Естонії.
Наприклад, дозвіл на проживання анулюється, якщо особа розпалювала національну, расову, релігійну або політичну ворожнечу, вчинила насильство або кримінальний злочин.
Дозволено також продовжувати подорож Естонією в рамках сімейної міграції або з гуманітарних причин.
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@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1511962380703604742 8 ч
Після того, як США обнародували план Путіна про пряме вторгнення в Україну, Порошенко 6 грудня 2021 року закликав американців надали зброю, згадавши напівзабуте з часів 2СВ слово «ленд-ліз»
Аж через 2,5 місяці, 19 лютого 2022 року ідею ленд-ліза підтримав і Зеленський Далі є
Олександр Бригинець
@bryhynets
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https://twitter.com/bryhynets/status/1511962689349865472 8 ч
І ось ще майже через 2 місяці Сенат США схвалив законопроект щодо програми ленд-лізу для України, який ще має прийняти Палата Представників, що вона невдовзі неодмінно зробить… Але час біжить… А скільки його вже втрачено(
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