Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську
У Слов'янську та Краматорську через обстріл шляхопроводу на Донецькій залізниці заблоковано три евакуаційні поїзди.
Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз", - написав він у телеграмі.
За словами Камишіна, тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди.
"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", - зазначив голова "Укрзалізниці".
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Але головний символ трагедії Бородянки - ці розбомблені будинки та люди під ними. Свідки розказували, як із страшним свистом пролітали й прицільно саме на багатоквартирні житлові будинки скидали потужні бомби рашистські лєтуни. Більшість таких домів зруйновані повністю або частково до самих фундаментів. Вижити в квартирах шансів не було. Але, схоже, що більшість мешканців устигли сховатися в підвали. І саме звідси починається найстрашніша частина трагедії Бородянки. Місцеві рятувальники та прості люди кинулися розбирати завали, щоб врятувати тих, хто опинилися заблокованими внизу. Але до міста заїхали колони ворожої техніки й почали розстрілювати людей на руїнах. Коли опісля представники комунальних структур звернулися до окупантів з проханням дозволити рятувальні роботи, ті відповіли категоричною забороною та погрозою вбивствами. І ті, хто вижили після бомбування, померли в жахливих муках у підвалах своїх домів.
Зараз рятівники, відразу після розмінування починають розбір завалів. Звісно, що за місяць часу там ніхто не міг вижити. Але й досі невідома навіть приблизна кількість закатованих рашистами в такий страшний спосіб людей. Злочини проти мирних мешканців Бородянки - ще один приклад жахливого геноциду проти українців.
Ці виродки - не люди!