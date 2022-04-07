Три евакуаційні поїзди заблоковані через обстріл колій у Слов'янську та Краматорську

У Слов'янську та Краматорську через обстріл шляхопроводу на Донецькій залізниці заблоковано три евакуаційні поїзди.

Про це повідомив голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове, Донецька залізниця. Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст, як Слов'янськ, Краматорськ та Лиман. #дорога_життя для десятків тисяч наших громадян зараз", - написав він у телеграмі.

За словами Камишіна, тимчасово заблокованими у Слов'янську та Краматорську залишилися три евакуаційні поїзди.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації", - зазначив голова "Укрзалізниці".

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