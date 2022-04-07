УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10158 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
4 339 11

Міністерство торгівлі США заборонило американський експорт деталей трьом авіакомпаніям РФ

літак,аерофлот

Міністерство торгівлі США в четвер заблокувало трьом російським авіакомпаніям можливість отримувати експортовані деталі зі СШАчерез порушення експортного контролю в рамках санкцій, введених після вторгнення в Україну. Заборона поширюється на" Аерофлот", Azur Air і Utair.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

" Цей крок, який стосується російського флагманського перевізника "Аерофлот", разом з авіакомпаніями Azur Air і Utair і є спробою обмежити авіакомпанії від глобальної економіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції слідують за оголошеними напередодні обмеженнями проти найбільших російських банків і дочок президента Росії Володимира Путіна.

"У результаті розпоряджень російські авіакомпанії з часом "в основному не зможуть продовжувати ні міжнародні польоти,тні всередині країни", — сказав Метью Аксельрод, помічник міністра торгівлі з питань експорту.

"Очевидно, важко продовжувати літати, якщо ви не можете обслуговувати свої літаки", — сказав Аксельрод у четвер на брифінгу для преси. Накази Міністерства торгівлі діють протягом півроку, але можуть бути продовжені. Вони фактично забороняють використання американських деталей для обслуговування літаків, а також виконання контрактів на технічне обслуговування літаків.

Також читайте: Країни G7 заборонили нові інвестиції в РФ, зокрема в галузі енергетики

росія (65007) санкції (11793) США (22643) Аерофлот (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Лопат может быть и организуют,лопаток разве в мечтах
показати весь коментар
07.04.2022 19:27
+3
"А я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает"
(Ив.Вас. меняет професию).
показати весь коментар
07.04.2022 19:16
+2
Щас кацапи по-бирєнькому організують на Уралвагонзаводі випуск лопаток для «Боїнгів-737». За дюймовими стандартами 🤣
показати весь коментар
07.04.2022 19:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"А я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает"
(Ив.Вас. меняет професию).
показати весь коментар
07.04.2022 19:16 Відповісти
Щас кацапи по-бирєнькому організують на Уралвагонзаводі випуск лопаток для «Боїнгів-737». За дюймовими стандартами 🤣
показати весь коментар
07.04.2022 19:25 Відповісти
Лопат может быть и организуют,лопаток разве в мечтах
показати весь коментар
07.04.2022 19:27 Відповісти
Точно. І відправиться «Боїнг» з такими лопат[к]ами для турбіни у свій рейс. Останній.
показати весь коментар
07.04.2022 19:32 Відповісти
Для начала сортамент сплавов советский (а кацапы его полностью унаследовали) и американский редко когда совпадают. Даже если взять американский станок с ЧПУ, сделать копию американской лопатки для двигателя один в один, вовсе не факт, что она будет работать, а не заклинит или затрет там прилегающие поверхности. Под нагрузкой и температурой размеры лопаток сильно меняются, а зазоры между ними и неподвижными частями - доля миллиметров и там всё рассчитывается так, чтобы расширение одних частей компенсировало изменение размеров других частей. У кацапов тоже есть неплохие жаропрочные стали и титановые сплавы, но они тупо другие, с другими физико-техническими характеристиками. А сделать другой сплав - это надо знать нюансы технологии, просто взять и намешать компонентов, расплавить,а потом охладить - не выйдет. Они вон даже запорожские движки скозлить не сумели, вечно были проблемы.
показати весь коментар
07.04.2022 21:21 Відповісти
Дякую за Ваш коментар. А в кацапів не лише кілька сотень «дюймових» Боїнгів, а ще й кілька сотень Ейрбасів. Там хоч і метрика, але впевнений, випуск запчастин до них вони теж не зможуть освоїти.

Де ж тоді їм брати ті лопатки? Будуть «барижити» у Китаю? Якої Ви думки з цього приводу?
показати весь коментар
07.04.2022 21:38 Відповісти
Сначала будут часть самолетов пускать на доноры. Потом всё это тихо станет в углах аэропортов. Иран, который под аналогичными санкциями, это всё уже проходил, в результате сотни эйрбасов догнивают на площадках. Китай (который к Ирану тоже весьма доброжелательно относится, и даже поставляет туда свое оружие) в этом смысле никак не помог. Потому что левак могут гнать только подпольные подвальные лавочки дядюшки Ляо, где шустрые китайцы в шлепках и майках разливают руками металл. В Китае есть легальные производители запчастей для самолетов, но они не хотят пачкать свою репутацию, им рынок США и ЕС куда важнее. А именно самолетный рынок запчастей имеет свою особенность, на любом самолете любую деталь можно пробить, где, когда и кем она сделана. Вплоть до фамилий рабочих, которые там гайки, к примеру, контрили.
показати весь коментар
07.04.2022 22:16 Відповісти
А самолеты летать будут. Есть так называемый "мокрый лизинг", когда одна авиакомпания сдает в аренду самолет другой авиакомпании вместе с экипажем, обслуживанием, едой и прочим. Фактически, только выплачивают комиссионные за то, что работают на чужом утвержденном маршруте. Уже сейчас из Москвы в Брюссель летает китайская авиакомпания. Кстати, самолет МАУ, который сбили в Иране, как раз и был в мокром лизинге, и летел из Ирана в Канаду, хотя, казалось бы, причем тут Украина. Иранцы именно так и сделали, на свой рейс взяли в мокрый лизинг самолет МАУ.
показати весь коментар
07.04.2022 22:29 Відповісти
Скоро в лаптестан можно будет импортировать только бусы и погремушки
показати весь коментар
07.04.2022 19:33 Відповісти
на метле пусть летают, стартуя с батута
показати весь коментар
07.04.2022 20:39 Відповісти
будут покупать серез левые конторы
показати весь коментар
07.04.2022 21:09 Відповісти
 
 