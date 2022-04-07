Міністерство торгівлі США заборонило американський експорт деталей трьом авіакомпаніям РФ

Міністерство торгівлі США в четвер заблокувало трьом російським авіакомпаніям можливість отримувати експортовані деталі зі СШАчерез порушення експортного контролю в рамках санкцій, введених після вторгнення в Україну. Заборона поширюється на" Аерофлот", Azur Air і Utair.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

" Цей крок, який стосується російського флагманського перевізника "Аерофлот", разом з авіакомпаніями Azur Air і Utair і є спробою обмежити авіакомпанії від глобальної економіки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції слідують за оголошеними напередодні обмеженнями проти найбільших російських банків і дочок президента Росії Володимира Путіна.

"У результаті розпоряджень російські авіакомпанії з часом "в основному не зможуть продовжувати ні міжнародні польоти,тні всередині країни", — сказав Метью Аксельрод, помічник міністра торгівлі з питань експорту.

"Очевидно, важко продовжувати літати, якщо ви не можете обслуговувати свої літаки", — сказав Аксельрод у четвер на брифінгу для преси. Накази Міністерства торгівлі діють протягом півроку, але можуть бути продовжені. Вони фактично забороняють використання американських деталей для обслуговування літаків, а також виконання контрактів на технічне обслуговування літаків.

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