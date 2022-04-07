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Троє мешканців Донеччини передавали окупантам інформацію про ЗСУ. Вони затримані, - Офіс Генпрокурора

наручники

Троє мешканців Донецької області передавали інформацію про місця дислокації блокпостів і переміщення військових ЗСУ. Це кваліфікується як державна зрада під час воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

У повдомленні зазначається: "За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру трьом мешканцям Донеччини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також до них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

За даними слідства, у березні 2022 року мешканці Бахмутського, Краматорського та Волноваського району добровільно погодились передавати представникам окупаційної адміністрації РФ інформацію про місця дислокації блокпостів, місцезнаходження та переміщення військовослужбовців та техніки Збройних Сил України.

На виконання поставлених завдань підозрювані надсилали окупантам через месенджер Telegram голосові повідомлення та скріншоти Google-мапи із зробленими власноруч помітками зазначених локацій.

Отримана інформація використовувалась збройними силами РФ під час військової агресії на території України. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агента ворожих спецслужб затримано на Львівщині, - ОВА

Автор: 

шпигунство (987) Донецька область (8381) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+18
Чому не розстріляні? Просто цікаво. Хтось може пояснити?
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07.04.2022 19:25
+17
Яка застава? Люди добрі, чи ви здуріли? Це означатиме, що воно вийде і буде далі гадити нам. Під час військового положення не можна відпускати під заставу! Це не економічний злочин, під загрозою наші життя!
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07.04.2022 19:35
+12
Що за мразь придумала можливість застави за всі види злочинів?Повинні бути статті за якими застави не може бути.Чому є можливість відпустити зрадників,якщо вони внесуть заставу?
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07.04.2022 19:36
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Чому не розстріляні? Просто цікаво. Хтось може пояснити?
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07.04.2022 19:25 Відповісти
бо все таки треба щоб був суд, бо так можна кого хош звинуватити і розстріляти.
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07.04.2022 19:27 Відповісти
Ага. Печерський суд.
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07.04.2022 19:32 Відповісти
Але ж відпускати зрадника під зеставу... Суддям не болить, що через їхню наводку гинули УКРАЇНЦІ? Чи судді не українці? Якщо зрадників відпустить, то суддів на їх мсце!
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07.04.2022 20:24 Відповісти
Допитати і розіп'яти
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07.04.2022 19:28 Відповісти
За яйця на стовпчику підвісить, хай лікуються від рашизму
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07.04.2022 19:28 Відповісти
а може це жiнки
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07.04.2022 19:30 Відповісти
Хірургічно змінити підлогу і потім підвісити за яйця
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07.04.2022 19:35 Відповісти
Підлогу?????????
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07.04.2022 19:57 Відповісти
Так! Щоб випробовували пекельні борошна!
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07.04.2022 20:50 Відповісти
Тоді за хвости
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07.04.2022 19:40 Відповісти
На востоке этой ваты куева туча рулонов. Эту прокасапскую гниль не выбить. Даже беженцы на западе один хрен мозгами с ху.лом.
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07.04.2022 19:28 Відповісти
Им надо передать толстый дилдо а анал. И сфотографировать. Попутного х¥я в сраку, дебилоиды!
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07.04.2022 19:28 Відповісти
Досудове розслідування повинно бути поменьше, поменьше днів і в тюрьму.
І що характерно, їх використав противник, і все, вже ніколи ніхто і не згадає, і їх ні на кого не обміняють.
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07.04.2022 19:29 Відповісти
Яка ***** застава?
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07.04.2022 19:29 Відповісти
Про яку портнов давно подбав. Треш. Я не знаю,що ще повинно статися в Україні,щоб закінчився цей абсурд і маразм.🤷
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07.04.2022 19:34 Відповісти
Яка застава? Люди добрі, чи ви здуріли? Це означатиме, що воно вийде і буде далі гадити нам. Під час військового положення не можна відпускати під заставу! Це не економічний злочин, під загрозою наші життя!
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07.04.2022 19:35 Відповісти
Уроки з Царьовим нічому не навчили - він хизувався, що вносив застави за бойовиків і вони тупо тікали з-під домашнього арешту. Застава під час війни - це злочин!
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07.04.2022 20:19 Відповісти
Що за мразь придумала можливість застави за всі види злочинів?Повинні бути статті за якими застави не може бути.Чому є можливість відпустити зрадників,якщо вони внесуть заставу?
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07.04.2022 19:36 Відповісти
На время войны эти вопросы должен решать военный суд по законам военного времени, а не гражданский. Опять тормозим.
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07.04.2022 19:36 Відповісти
Фото, ФИО и т.д., после получения от них информации надо выкладывать везде где только можно, сразу после расстрела. И фото падали до так же после.
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07.04.2022 19:39 Відповісти
Французький манікюр на постері новини, мабуть про щось тонко натякає)
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07.04.2022 19:40 Відповісти
а який розмір застави? 17 гривень?
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07.04.2022 19:41 Відповісти
Какой залог за государственную измену в военное время, где ваша расстрельная статья, неужели вы жалеете этих предателей, которые помогают врагу убивать наших воинов и мирных жителей?
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07.04.2022 19:42 Відповісти
у нас війна, чи гра "зарніца" ?
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07.04.2022 19:44 Відповісти
Вони повинні бути не затримані, а ліквідовані, щоб іншим не повадно було, бо вони не бояться попасти у руки українців, а от своїх російських кураторів бояться, бо ті не панькаються, хоча саме ми обороняємо країну!
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07.04.2022 19:45 Відповісти
Венидиктова! какая застава? ты в своем уме? Мало того что среди беженцев полно не выявленных тварей , так ты еще и выявленных посадить не можешь
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07.04.2022 20:59 Відповісти
Там їх більше
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07.04.2022 21:37 Відповісти
 
 