Тіла понад 400 вбитих окупантами цивільних вже знайшли на території Київщини, - Геращенко

Наразі відомо про більш ніж 400 убитих цивільних громадян України на території Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"На цей час вже відомо про більше ніж 400 вбитих цивільних громадян на території Київської області. Але цей рахунок буде йти ще більше і більше", - розповів він.

За словами Геращенка, вже відомі прізвища керівників військових підрозділів росії рівня батальйонів та рот, які були розташовані на території Бучі, Гостомеля та Ірпеня.

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"Наші розвідники взяли ці дані, і вони відомі прокурорам, які вестимуть цю справу, і робити так, щоб жоден покидьок не уникнув правосуддя. Зрозуміло, що всі ці військові злочинці знають про свої злочини, знають, що вони відомі. І ми розуміємо, що, можливо, вони будуть завжди сидіти в російській федерації і не виїжджати за її межі. Але, якщо вони будуть виїжджати за її межі, то будуть спрацьовувати механізми Інтерполу для того, щоб їх шукати", - додав радник глави МВС.

Крім того, зауважив він, зараз у соціальних мережах є багато ініціатив і закликів "для створення українського Моссаду, який би знаходив будь-де і знищував тих осіб, які причетні до вбивства цивільних осіб, до їх катування".

"На вулицях Бучі були знайдені після визволення 28 тіл загиблих. Крім того, в місті Буча, в дитячому таборі "Пролісок", було знайдено 5 тіл загиблих українців, яких катували в підвалі спецпризначенці одного з російських військових підрозділів. У чотирьох з них були зв'язані руки за спиною... Їх піддавали тортурам. У одного з них була розбита голова ударом прикладу. Інших застрелили", - розповів Геращенко.

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