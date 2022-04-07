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Я вдячний Кіпру за рішення про недопуск російських кораблів у порти, - Зеленський у зверненні до кіпрського парламенту

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Кіпру, подякував кіпрській владі за рішення про недопуск російських військових кораблів у порти.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у зверненні Зеленського.

"Народе Кіпру! Я вдячний вам за принциповість, з якою ви відреагували разом з усім Європейським Союзом на повномасштабне вторгнення Росії. Ви ухвалили сильне рішення – про недопуск російських військових кораблів у ваші порти. Це справді посилює безпеку у всьому нашому регіоні", - заявив Зеленський.

Також глава держави подякував кіпріотам за надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні, за ухвалену кіпрським парламентом резолюцію на підтримку України.

Водночас, як зазначив Зеленський, в умовах, коли українські громадяни і далі гинуть, а Росія все ще готує плани нового наступу і не бажає шукати миру з Україною, потрібне повне закриття портів усіх демократичних країн ЄС для російських суден.

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"Це має бути спільне рішення на рівні ЄС", - сказав він, додавши, що сам Кіпр може забезпечити призупинення використання громадянами Росії яхт та інших суден, що належать їм на Кіпрі.

"Але на рівні вашої держави можна як мінімум заморозити використання росіянами всіх яхт та інших суден, що належать їм, які є у ваших водах. Ви можете зупинити діючі привілеї для громадян РФ, починаючи з так званих золотих паспортів для всіх росіян без винятку і закінчуючи подвійним громадянством для них", - закликав президент.

Також Зеленський запропонував кіпріотам ставитися "по-старому" до тих громадян Росії, які мають на Кіпрі майно або паспорти, щодо яких буде чітко доведено, що вони засуджують воєнні злочини Росії в Україні та не мають на меті використовувати юрисдикції Кіпру для уникнення санкцій або інших обмежень.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Кіпр (245) корабель (1612)


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Топ коментарі
+7
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07.04.2022 19:48
+5
Мабуть дякує за опшори.
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07.04.2022 19:45
+5
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07.04.2022 19:56
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07.04.2022 19:42 Відповісти
А у мене є гіфка де йому б"ють морду в думі.
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07.04.2022 19:46 Відповісти
Впадёт в уныние и потихоньку развалится.
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07.04.2022 20:33 Відповісти
нє, я там обвів рептілоїда ))
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07.04.2022 20:35 Відповісти
О, шось у ліс здохло. Замість вийожуватися Зєля вивчів слово "дякую". Парніша прогресує на очах.
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07.04.2022 19:43 Відповісти
Мабуть дякує за опшори.
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07.04.2022 19:45 Відповісти
та він дужедякул вже давно
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07.04.2022 20:48 Відповісти
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07.04.2022 19:48 Відповісти
Европарламент выступил за немедленное эмбарго газа, нефти, угля и ядерного топлива из России. За такие меры проголосовали 513 евродепутатов, против были 22 парламентария, еще 19 - воздержались, сообщает наш корреспондент из Брюсселя
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07.04.2022 19:53 Відповісти
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07.04.2022 19:56 Відповісти
нононо...не разкачуй лодку а то пиня нападе
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07.04.2022 20:49 Відповісти
"У нас цю абсолютно вірну цитату Анджея Дуди протрактували, як звернення до Макрона. От тільки не зовсім сходиться. З тих польських матеріалів, які переглядав, бачив жорсткий випад на адресу президента Франції лише від прем'єра Польщі. А слова президента Дуди польські видання подають без конкретного адресата, тобто, як спрямовані всім охочим зайвий раз поговорити з пуйлом. Пан Дуда це застереження ще й прив'язав до іншого вислову стосовно геноциду на Київщині, наголошуючи, що не можна про щось розмовляти з людиною, яка не виконує жодної домовленості й обіцянки, а також коїть злочини проти людяності. А ще тут чітка фраза, що путіну треба ставити ультиматуми, а не сюсюкатися з ним.

І ви впевнені, що це лише до Макрона або Шольца звернення?











431431





44 Shares
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07.04.2022 20:02 Відповісти
У них не було вибору
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07.04.2022 21:36 Відповісти
 
 