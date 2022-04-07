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"Парад полонених" українських морпіхів - кремлівський фейк: "Не вірте ординській нечисті"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Інформація про" парад полонених" українських морпіхів, яку публікували росЗМІ, є постановкою.

Про це пише Ростислав Семків із посиланням на дані австрійського аналітика Тома Купера, інформує Цензор.НЕТ.

Доказом цього служить те, що на "піхотинцях" відстуні елементи військової форми, які зазвичай носять справжні морські піхотинці.

Також кишені розгрузок на "полонених" заповнені, а не спустошені, що має бути при затриманні бійців. Кишені розгрузок закриті, що також не дозволяється при затриманні полонених.

Водночас на рукавах всіх "полонених", окрім двох, немає жовтого чи синього скотчу. Їх використовують українські військові, щоб відрізнити свої підрозділи від ворожих.

Попри те, що військові пробули в оточенні понад 2 тижні, усі виглядають добре виголеними, ніхто не забруднений сажею та не має на собі подертого одягу. 

Раніше кремлівські пропагандисти опублікували відео, на якому, нібито понад дві сотні морпіхів 503-го ОБМП здаються в полон рашистам.

503 ОБМП у Facebook повідомив: "Друзі, не вірте ординській нечисті! 503 ОБМП нікому не здавався і продовжує давати окупантам тягла там де це необхідно!".

Також читайте: Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, - Денісова

Парад полонених українських морпіхів - кремлівський фейк: Не вірте ординській нечисті 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+46
Жодному слову москалів вірити не можна, абсолютно!
Таксамо як і угоди підписані з ними не варті навіть паперу на якому вони написані.

Все що пишуть москалі потрібно навчитись сприймати навпаки, тоді це більш-менш буде схоже на правду.
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07.04.2022 19:57
+25
"У нас цю абсолютно вірну цитату Анджея Дуди протрактували, як звернення до Макрона. От тільки не зовсім сходиться. З тих польських матеріалів, які переглядав, бачив жорсткий випад на адресу президента Франції лише від прем'єра Польщі. А слова президента Дуди польські видання подають без конкретного адресата, тобто, як спрямовані всім охочим зайвий раз поговорити з пуйлом. Пан Дуда це застереження ще й прив'язав до іншого вислову стосовно геноциду на Київщині, наголошуючи, що не можна про щось розмовляти з людиною, яка не виконує жодної домовленості й обіцянки, а також коїть злочини проти людяності. А ще тут чітка фраза, що путіну треба ставити ультиматуми, а не сюсюкатися з ним.

І ви впевнені, що це лише до Макрона або Шольца звернення?











431431





44 Shares
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07.04.2022 20:01
+20
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07.04.2022 19:58
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Жодному слову москалів вірити не можна, абсолютно!
Таксамо як і угоди підписані з ними не варті навіть паперу на якому вони написані.

Все що пишуть москалі потрібно навчитись сприймати навпаки, тоді це більш-менш буде схоже на правду.
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07.04.2022 19:57 Відповісти
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07.04.2022 19:58 Відповісти
зацените видос: оккупантов в Марике кроют чем-то не понятным..., ето трешак пипец....
https://twitter.com/i/status/1512061783510380566
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07.04.2022 19:59 Відповісти
пушкой
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07.04.2022 20:02 Відповісти
Буцифал
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07.04.2022 20:07 Відповісти
БТР 4 Буцефал. З0 мм. пушка.
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07.04.2022 20:12 Відповісти
https://youtu.be/P6THwNemlgI
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07.04.2022 20:18 Відповісти
Від такой стрілянини у мене ЄЙФОРІЯ!!!
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07.04.2022 22:06 Відповісти
БТР-4Е пушка 30мм вот видео
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07.04.2022 20:29 Відповісти
Видео тоже, но с пояснениями на английском
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07.04.2022 20:32 Відповісти
Похоже по оркам лазером шмаляют
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07.04.2022 20:45 Відповісти
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07.04.2022 21:19 Відповісти
Та нахєр те кацапське іржаве залізяччя, - тут котик дає інтерв'ю...

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07.04.2022 20:00 Відповісти
Коти всіх країн, єднайтеся!

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07.04.2022 20:19 Відповісти
"У нас цю абсолютно вірну цитату Анджея Дуди протрактували, як звернення до Макрона. От тільки не зовсім сходиться. З тих польських матеріалів, які переглядав, бачив жорсткий випад на адресу президента Франції лише від прем'єра Польщі. А слова президента Дуди польські видання подають без конкретного адресата, тобто, як спрямовані всім охочим зайвий раз поговорити з пуйлом. Пан Дуда це застереження ще й прив'язав до іншого вислову стосовно геноциду на Київщині, наголошуючи, що не можна про щось розмовляти з людиною, яка не виконує жодної домовленості й обіцянки, а також коїть злочини проти людяності. А ще тут чітка фраза, що путіну треба ставити ультиматуми, а не сюсюкатися з ним.

І ви впевнені, що це лише до Макрона або Шольца звернення?











431431





44 Shares
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07.04.2022 20:01 Відповісти
Бачив це відео на якомусь начебто ліберальному росзмі, був розпач, тепер слава Богу відлягло
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07.04.2022 20:01 Відповісти
я тоже так расстроился....
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08.04.2022 01:08 Відповісти
Свинособаки рукожопые от природы. Они даже фейк нормальный сделать не могут...
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07.04.2022 20:01 Відповісти
Це як із стюардесами. Може одна школа акторів, думаю в нього ще буде не одна роль.
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07.04.2022 20:15 Відповісти
"я сама дочь ваєнного, усьо нє так адназначна!"(с) Ще й мальчика в трусиках зіграє, стопудово))
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07.04.2022 20:28 Відповісти
. .
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07.04.2022 20:02 Відповісти
или Ленфильм, там тоже хорошую клюкву могут делать
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07.04.2022 20:09 Відповісти
ЦЕ НЕ СПЕЦЕФЕКТИ! Азовці нищать оркотню прямо серед дороги!
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07.04.2022 20:12 Відповісти
Вже були повідомлення, як мокши захопили цивільних, перевдягли в військову форму, та потім видавали за наших військових.
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07.04.2022 20:12 Відповісти
Ну на тебе Тома Купера
https://medium.com/@x_TomCooper_x/ukraine-war-4-5-april-2022-c48bc3767176
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07.04.2022 20:38 Відповісти
А ВЗУТТЯ ??? Хіба наші воїни ходять в чоботях якихось?
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07.04.2022 20:38 Відповісти
Ну нахрєна розповідати,що там не так? Щоб висновки зробили?
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07.04.2022 20:39 Відповісти
Вони занадто тупі та криворукі, і занадто покладаються на "авось і так сайдьот", щоб це їм допомогло...
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07.04.2022 20:54 Відповісти
Чому індонезійські канали подібні фейки транслюють? Мені в Ютубі відео якраз з цим фейком попало на одному з індонезійських каналів і цей канал дуже багато транслює чеченців, які в Маріуполі "воюють". На чиї стороні Індонезія?
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07.04.2022 20:53 Відповісти
Очевидно що це фейк.Солдати після 1 місяця оборони Маріуполя очевидно що мали би виглядати більш втомленими і брудними. Тільки не ясно хто ці люди.Або це ті наші полонені які були захоплені в перші тижні війни і тепер виставлені на показ або це цивільні які перевдягнені в військову форму.
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07.04.2022 21:12 Відповісти
ага а еще кацапы сбили нам 200 самолетов и 2000 танков взорвали если верить их сказкам и похрен что на всю Украину было ну максимум под 80 самолетов и танков 500 от силы реальных ( а не металлолом на консервации)
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07.04.2022 23:06 Відповісти
 
 