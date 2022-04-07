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Фінська митниця затримала музейні цінності на €42 мільйони, які везли в Росію

фінляндія

Митниця Фінляндії призупинила повернення до Росії витворів мистецтва загальною вартістю 42 млн євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це інформує ERR.

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Ці витвори мистецтва з російських музеїв раніше були позичені на якийсь період Італії та Японії. Тепер вони залишаться на складі, за який відповідає фінська музейна агенція.

Чиновники фінської митниці пояснили, що витвори мистецтва належать до предметів розкоші, які внесені до санкційного списку Євросоюзу.

При цьому, за повідомленням митниці, в порушенні санкційних обмежень підозрюється близько 10 осіб.

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мистецтво (137) росія (65007) санкції (11793) Фінляндія (1299)


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Хоба! Пропоную з русні при перетині кордону одразу знімати кільця, брюліки, годинники, сережки, ланцюжки - це теж предмети розкошу. Коронки виривати не треба, най буде для їх мальчіков робота.
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07.04.2022 20:34 Відповісти
музейні цінності ху@ллстана це фейк.
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18.08.2022 15:18 Відповісти
 
 