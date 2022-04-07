Фінська митниця затримала музейні цінності на €42 мільйони, які везли в Росію
Митниця Фінляндії призупинила повернення до Росії витворів мистецтва загальною вартістю 42 млн євро.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це інформує ERR.
Ці витвори мистецтва з російських музеїв раніше були позичені на якийсь період Італії та Японії. Тепер вони залишаться на складі, за який відповідає фінська музейна агенція.
Чиновники фінської митниці пояснили, що витвори мистецтва належать до предметів розкоші, які внесені до санкційного списку Євросоюзу.
При цьому, за повідомленням митниці, в порушенні санкційних обмежень підозрюється близько 10 осіб.
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Джон Зойдберг #328773
показати весь коментар07.04.2022 20:34 Відповісти Мені подобається 5
Olexa Pluzh
показати весь коментар18.08.2022 15:18 Відповісти Мені подобається 0
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