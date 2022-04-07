Росія не йде з нами на контакт, - керівник Пентагону Остін-Ллойд
Діалог між військовими відомствами США та Росії останніми місяцями "просувається не дуже успішно", оскільки російська сторона не відповідає
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.
"Щодо питання про взаємодію з російськими колегами - я і генерал (Марк Міллі) часто зв'язувалися з нашими колегами в Росії, щоб спробувати переконатися, що ми підтримуємо діалог", - сказав Остін на слуханнях у сенаті США.
Проте він зазначив, що з середини лютого "росіяни не відповідають".
Топ коментарі
+15 Сергій Хоменко #496223
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+13 Евгений Новиков #476273
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+10 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар07.04.2022 20:13
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- ну шо, обосрались лохи!
И этому есть простое, логическое объяснение. Они просто сплёвывать и сглатывать не успевают, после того, как им напихали полный рот куёв, причём со всех сторон.
Затруднительно что-то отвечать с занятым ртом.
А без них ощущения не те.