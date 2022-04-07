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Росія не йде з нами на контакт, - керівник Пентагону Остін-Ллойд

шойгу,остин,остін

Діалог між військовими відомствами США та Росії останніми місяцями "просувається не дуже успішно", оскільки російська сторона не відповідає

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.

"Щодо питання про взаємодію з російськими колегами - я і генерал (Марк Міллі) часто зв'язувалися з нашими колегами в Росії, щоб спробувати переконатися, що ми підтримуємо діалог", - сказав Остін на слуханнях у сенаті США.

Проте він зазначив, що з середини лютого "росіяни не відповідають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський міністр оборони Шойгу перестав відповідати на дзвінки з Пентагону, - Washington Post

Автор: 

Пентагон (1417) Міноборони рф (702) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+15
Заведите флот в чёрное море, и сразу выйдут на контакт
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07.04.2022 20:16
+13
Так а ви постукайте томагавками )
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07.04.2022 20:19
+10
Остіне, бачу що ти не москаль. Контакт може бути тільки один: Шойгу раком перед тобою, ну а ти, брате...
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07.04.2022 20:13
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Остіне, бачу що ти не москаль. Контакт може бути тільки один: Шойгу раком перед тобою, ну а ти, брате...
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07.04.2022 20:13 Відповісти
У бункере телехфон паламався.
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07.04.2022 20:14 Відповісти
Дайте нам нормалну ******* зброю, кацапи як обісрані побіжуть з вами домовлятися.
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07.04.2022 20:15 Відповісти
Та ні, як же вони це своїм дурника по ТВ покажуть?
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07.04.2022 20:26 Відповісти
Заведите флот в чёрное море, и сразу выйдут на контакт
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07.04.2022 20:16 Відповісти
Підводний човен ВМС США з 124 крилатими ракетами вже біля берегів Греції...
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07.04.2022 20:23 Відповісти
Так а ви постукайте томагавками )
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07.04.2022 20:19 Відповісти
Остіне, шойгу тебе "нігером" називав.. і ще земляним черв'яком, землямим черв'яком...
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07.04.2022 20:22 Відповісти
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07.04.2022 20:49 Відповісти
Не нужно искусственно стараться «кого то»просить о диалоге ..Ничего не получится ..Есть два варианта..или время диалога ещё не наступило или же оно не наступит и это нужно акцептировать..А там как Бог пошлёт !
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07.04.2022 20:22 Відповісти
Там ***** все заборонив всім з кимось звязуватись ось і все а сам ботоксний очікує в бункері на дзвінок Байдена
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07.04.2022 20:23 Відповісти
Так а навіщо росії йти на контакт, щоб вчерговий раз почути:
- ну шо, обосрались лохи!
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07.04.2022 20:25 Відповісти
Остін , ви ж бачили фільм - " Бий першим, Фреді !"..
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07.04.2022 20:28 Відповісти
Паук зі свою жертвою в паутинні іде на контакт лишень в одному впадку- коли зжирає її. Які ж можуть бути цивілізаційні контакти в ненажерливої істоти?
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07.04.2022 20:28 Відповісти
Вы длину стола видели у ***********, какой там может быть контакт.
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07.04.2022 20:30 Відповісти
на рассии все будут тарзанами и маугли
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07.04.2022 21:05 Відповісти
Пора нанести привінтивний удар по аєродромах Криму. Крим де факто український, президент попросить військову допомогу у США, ну линири і динири в москалів попросили а ми що не можемо? А тоді аж самі захочуть говорити рашковці з американцями.
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07.04.2022 20:31 Відповісти
вышлите туда пару Минитменов, пусть спросят дома ли они
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07.04.2022 20:31 Відповісти
як тільки рашистського "м'ясника" "капутіна" відіправлять на збіговисько до капздона і жиріка,так зразу і законтачуть
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07.04.2022 20:43 Відповісти
Им всем МО РФ запретило идти на контакт с кем либо. Читать каждый день газэту Красная звезда. Лавров, Песков ныли сегодня. Походу дела дрянь.
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07.04.2022 20:45 Відповісти
"Диалог между военными ведомствами США и России в последние месяцы "продвигается не слишком успешно", поскольку российская сторона не отвечает".

И этому есть простое, логическое объяснение. Они просто сплёвывать и сглатывать не успевают, после того, как им напихали полный рот куёв, причём со всех сторон.
Затруднительно что-то отвечать с занятым ртом.
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07.04.2022 20:48 Відповісти
Гітлер також відмовлявся контактувати з союзниками. Зате його оточення у цьому було помічено. Ну і що? Війна закінчилась тільки повною капітуляцією. Так і з ****** буде. ***** це Гітлер 21 сторіччя.
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07.04.2022 21:16 Відповісти
Как же может рашка идти на контакт, если из Аргентины на подвели попперс а из Кореи звёздочку?
А без них ощущения не те.
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07.04.2022 22:06 Відповісти
 
 