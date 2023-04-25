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Не відповідати на дзвінки з +380, не вірити українським ЗМІ та читати "Красную звезду", - в армії РФ посилюють пропаганду. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ посилює пропаганду серед особового складу військових навчальних центрів. Про це йдеться у листі начальника ракетних військ і артилерії ЗС РФ Михайла Матвієвського до керівників навчальних центрів.

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ


Не відповідати на дзвінки з +380, не вірити українським ЗМІ та читати Красную звезду, - в армії РФ посилюють пропаганду 01

Не відповідати на дзвінки з +380, не вірити українським ЗМІ та читати Красную звезду, - в армії РФ посилюють пропаганду 02

"Зокрема, Матвієвський вимагає довести до особового складу заборону відповідати на дзвінки та повідомлення з телефонних номерів з кодами "+375, +380" (Білорусь, Україна). Якщо, все ж, виклик прийнято, все сказане співрозмовником за визначенням сприймати як брехню і провокацію (незалежно від змісту розмови). Після цього заблокувати номер співрозмовника на своєму телефоні, затим звернутися до оператора мобільної мережі також щодо блокування абонента. Пропаганда також має включати роз’яснення про "плюси" участі у війні з Україною. А саме про соціальні гарантії та підвищені виплати", - йдеться у листі.

Окрім цього, вже традиційно, усі українські та "інші" ресурси оголошуються такими, що розповсюджують фейки та недостовірну інформацію. Натомість всі військовослужбовці зобов’язуються кожного дня ознайомлюватися зі змістом газети "Красная звезда".

"Все це продовжує політику повної інформаційної самоізоляції РФ та впровадження пропаганди на рівні Північної Кореї. Будь-який зовнішній вплив (незалежно від якості та тематики контенту) за визначенням оголошується ворожим", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Військове замовлення РФ під загрозою: через введенні санкції у них не вистачає грошей на виробництво зброї, - розвідка
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Топ коментарі
+24
Ну короче, якшо синок з полону дзвонить, то вибити дзвінок, заблокувати номер, документи сина спалити і не згадувати його. Це був не син, а фейк.
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07.04.2022 20:23
+17
Правильно. Кацапским мамашам, когда украинские СМИ показывают валяющийся на обочине дороги труп вашего сына, не верьте. Верьте путину, потому что потерь нет.
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07.04.2022 20:24
+12
Теперь мокшанцы назло красной...изде будут отвечать на звонки с +380
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07.04.2022 20:17
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Теперь мокшанцы назло красной...изде будут отвечать на звонки с +380
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07.04.2022 20:17 Відповісти
Читаем крававую #@Zdu.....
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07.04.2022 21:00 Відповісти
Пропагандуй не пропагандуй..
ЗСУ відірвуть х"й ...
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07.04.2022 21:34 Відповісти
Раша - раковая опухоль на планете Земля!!!
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07.04.2022 20:18 Відповісти
Ну короче, якшо синок з полону дзвонить, то вибити дзвінок, заблокувати номер, документи сина спалити і не згадувати його. Це був не син, а фейк.
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07.04.2022 20:23 Відповісти
Правильно. Кацапским мамашам, когда украинские СМИ показывают валяющийся на обочине дороги труп вашего сына, не верьте. Верьте путину, потому что потерь нет.
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07.04.2022 20:24 Відповісти
А шо так? Із денацифікацією не заладилось?
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07.04.2022 20:24 Відповісти
что то пошло не так
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07.04.2022 21:01 Відповісти
А було ж так смішно "Іскандерам"...
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07.04.2022 20:26 Відповісти
могли бы день за месяц. или за год. жлобы.
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07.04.2022 20:28 Відповісти
путлер капут..
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07.04.2022 20:28 Відповісти
А найкращий спосіб-самоліквідація
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07.04.2022 20:32 Відповісти
Мельчает кацапский военньій. Раньше писали в приказе "приказьіваю", а теперь "требую". Для дагов в составе войск рф будет отдельньій приказ с формулировакой "ну пожалуйста"?
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07.04.2022 20:32 Відповісти
"Красную звезду" можно и в сортире бегло прочитать перед тем как подтереться сей "прессой" - двойная польза и радиус действия весьма ограниченный - засранная задница, которая всё более диареет от мощи украинских ВС.
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07.04.2022 20:32 Відповісти
Друже, а ти реально з Конотопу? Я без "подвійного" дна питаю. Бо я з Конотопу. Вул.Короленка, 8. Біля 5-ої школи? За кінотеатром "Мир.
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07.04.2022 20:51 Відповісти
Конотоп, вул. Чєхові, що біля вокзалу (пр. Свободи поруч), Освіта - шк.№12, що на вул.Клубній. На ваул.Короленка біля Коня зупинявся неодноразово на пару днів, бо приїздив із Києва традиційно навідувати усопших родичів на цвинтарях Б.Хмельницького та Вировському. Сподваюся - переконливо з мого боку. А прізвище моє теж Коломіець, просто маю логін такий, бо ж шаную душевно історію міста свого рідного разом із неповнотеним Конем на пр. Миру. До речі - Миру нам усім, шановний Валєра!
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08.04.2022 01:06 Відповісти
Починайте з офіційної інформації для мотивації:

"Ми понесли значні втрати військ. Це трагедія, - Пєсков"
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07.04.2022 20:32 Відповісти
они до сих пор не убд???
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07.04.2022 20:36 Відповісти
хто такий донбасс? на якій мапі він його знайшов?
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07.04.2022 20:38 Відповісти
...це Зазеркалля!
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07.04.2022 20:42 Відповісти
"Кроме этого, уже традиционно, все украинские и "другие" ресурсы объявляются распространяющими фейки и недостоверную информацию. Все военнослужащие обязуются каждый день ознакомливаться с содержанием газеты "Красная звезда".

Вспомнил, что это мне напоминает.
Урфин Джус и его деревянные солдаты.
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07.04.2022 20:42 Відповісти


Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij)

Гляньте на "трофеї". Собача буда. Собача, ять, буда!!! --
Вони крадуть все. Для них диво цивілізації - кожна дрібничка, до котрої ми звикли. Буда. Унітаз. Крісло. Пательня. Прозора кришка до пательні.
Дика й тупа пітьма з північних боліт... Абсолютно дика й тупа.

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07.04.2022 21:02 Відповісти
На роSSії повальна безграмотність! "В Домбассе" В Кубане чому не кажете, грамотії херові?
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07.04.2022 21:18 Відповісти
тому що країна-фєйк
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07.04.2022 22:01 Відповісти
А про 100 грамм Бояры после прочтения Красной Звязды для их полного счастья забыли пункт включить?
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07.04.2022 21:52 Відповісти
 
 