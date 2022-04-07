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Російські військові викрали більш як 100 людей у Мелітополі, - мер Федоров
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У Мелітополі, який зайняли російські війська, кількість викрадених ними людей перевищила сотню.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформу.
"Сьогодні складна ситуація з викраденням жителів міста. Вже викрадають викладачів з нашого педагогічного університету. Всього понад 100 осіб уже", - зазначив він.
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Створено спеціальний Телеграм-канал, де повідомляється інформація про викрадених жителів міста.
Крім того, за словами Федорова, затримано й одного з місцевих колаборантів - депутата міськради Олександра Фалька.
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