УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9117 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 388 0
Мелітополь (735) викрадення (771) Федоров Іван (567)

Російські військові викрали більш як 100 людей у Мелітополі, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мелітополь

У Мелітополі, який зайняли російські війська, кількість викрадених ними людей перевищила сотню.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформу.

"Сьогодні складна ситуація з викраденням жителів міста. Вже викрадають викладачів з нашого педагогічного університету. Всього понад 100 осіб уже", - зазначив він.

Читайте також: У Мелітополі загарбники почали масовий терор та мародерство у великих масштабах

Створено спеціальний Телеграм-канал, де повідомляється інформація про викрадених жителів міста.

Крім того, за словами Федорова, затримано й одного з місцевих колаборантів - депутата міськради Олександра Фалька.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 