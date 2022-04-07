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Японія звернулася до Гааги з вимогою розслідувати злочини російської армії на Київщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча

За інформацією CNN, Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду з вимогою розслідувати військові злочини армії РФ у Київській області. Країна наголошує, що Росія мусить понести відповідальність за вбивство мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда наголосив, що вбивство невинних цивільних осіб є воєнним злочином. Тож Японія звернулася до Гаагського трибуналу з вимогою розслідувати цю справу.

Японський політик закликав притягнути РФ до суворої відповідальності за скоєні військові злочини.

Раніше Фуміо Кісіда висловив шок і тривогу через побачене у Київській області та назвав дії російської армії "абсолютно нестерпними" актами порушення міжнародного права. Японія також у найрішучіший спосіб засуджує ці злочини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія має бути притягнута до суворої відповідальності, - прем'єр Японії Кісіда про звірства військ РФ у Бучі

Автор: Володимир Янченко
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07.04.2022 20:43 Відповісти
Японцы и сами в 2-ю мировую много пленных замучили, эксперименты ставили.
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07.04.2022 20:43 Відповісти
Японцы знают что такое военные преступления.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нанкинская_резня
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07.04.2022 20:44 Відповісти
ありがとうございました!!! Самураї, нам дуже потрібен "Другий фронт"...)))
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07.04.2022 20:48 Відповісти
В Україні, далі за текстом
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07.04.2022 21:03 Відповісти
В Україні, далі за текстом
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07.04.2022 21:04 Відповісти
Це всеодно , що звернутись до Леді Гаги
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07.04.2022 21:30 Відповісти
 
 