Японія звернулася до Гааги з вимогою розслідувати злочини російської армії на Київщині
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За інформацією CNN, Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду з вимогою розслідувати військові злочини армії РФ у Київській області. Країна наголошує, що Росія мусить понести відповідальність за вбивство мирних жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.
Прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда наголосив, що вбивство невинних цивільних осіб є воєнним злочином. Тож Японія звернулася до Гаагського трибуналу з вимогою розслідувати цю справу.
Японський політик закликав притягнути РФ до суворої відповідальності за скоєні військові злочини.
Раніше Фуміо Кісіда висловив шок і тривогу через побачене у Київській області та назвав дії російської армії "абсолютно нестерпними" актами порушення міжнародного права. Японія також у найрішучіший спосіб засуджує ці злочини.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Нанкинская_резня