Японія звернулася до Гааги з вимогою розслідувати злочини російської армії на Київщині

За інформацією CNN, Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду з вимогою розслідувати військові злочини армії РФ у Київській області. Країна наголошує, що Росія мусить понести відповідальність за вбивство мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Букви.

Прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда наголосив, що вбивство невинних цивільних осіб є воєнним злочином. Тож Японія звернулася до Гаагського трибуналу з вимогою розслідувати цю справу.

Японський політик закликав притягнути РФ до суворої відповідальності за скоєні військові злочини.

Раніше Фуміо Кісіда висловив шок і тривогу через побачене у Київській області та назвав дії російської армії "абсолютно нестерпними" актами порушення міжнародного права. Японія також у найрішучіший спосіб засуджує ці злочини.

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