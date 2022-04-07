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ППО (1853) Придністров'я (371)

Українська ППО збиватиме військові літаки Росії при спробі потрапити до Придністров’я, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

У разі наміру Росії перекинути військові літаки на територію придністровської молдавської республіки українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

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"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - підкреслив начальник управління.

Нагадаємо, 6 квітня у Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровської молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.

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Топ коментарі
+91
Це правильна та вчасна заява!
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07.04.2022 20:40
+82
Будь-які кацапські літаки, навіть цивільні, оскільки кацапня і на них зможе перекидати орків, у нашому повітряному просторі потрібно збивати. Повітряний простір же закритий.
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07.04.2022 20:41
+74
Немного не в тему.
Сегодня ночью группа Pink Floyd и их лидер Дэвид Гилмор впервые за 29 лет выпустят новую песню, посвященную Украине. В песне будет отрывок лидера Бумбокса Андрия Хлывнюка "Ой у лузі червона калина", Гилмор лично позвонил Хлывнюку в госпиталь и попросил разрешения сделать эту вставкв.
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07.04.2022 20:42
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Це правильна та вчасна заява!
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07.04.2022 20:40 Відповісти
та можно было и не заявлять а просто делать
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07.04.2022 21:05 Відповісти
ні.
1 не вчасна, бо це треба було зробити з 24,02,2022
2 цивільні теж треба збивати, бо держави придністров,я не існує.
міжгародної авіації в них нема, а в цивільних літаках, орки і зброя
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07.04.2022 22:20 Відповісти
И это правильно.
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07.04.2022 20:40 Відповісти
Будь-які кацапські літаки, навіть цивільні, оскільки кацапня і на них зможе перекидати орків, у нашому повітряному просторі потрібно збивати. Повітряний простір же закритий.
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07.04.2022 20:41 Відповісти
Аэродром дырасполя находится в 20 км от украинской границе, там и градами можно накрыть без проблем.
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07.04.2022 20:41 Відповісти
10
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07.04.2022 20:47 Відповісти
7 км до нашей границы. ПВО просто обязаны закрыть эту зону, даже если облетят со стороны Румынии.
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07.04.2022 20:47 Відповісти
Нельзя, чужая территория, а в воздухе можно, нехер летать над нами.
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07.04.2022 21:01 Відповісти
...они нас херячат ракетами..а мы им в жопу должны заглядывать?
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07.04.2022 21:05 Відповісти
можно,! Украина для них тоже чужая территория
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07.04.2022 21:07 Відповісти
или что они сделают, нападут? Ах да, у меня для вас новость, они уже.
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07.04.2022 21:10 Відповісти
Немного не в тему.
Сегодня ночью группа Pink Floyd и их лидер Дэвид Гилмор впервые за 29 лет выпустят новую песню, посвященную Украине. В песне будет отрывок лидера Бумбокса Андрия Хлывнюка "Ой у лузі червона калина", Гилмор лично позвонил Хлывнюку в госпиталь и попросил разрешения сделать эту вставкв.
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07.04.2022 20:42 Відповісти
Гилмор - это глыба, это классика рока. Приятая новость .
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07.04.2022 20:52 Відповісти
чому у госпіталь ? я щось пропустив ...
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07.04.2022 21:06 Відповісти
Він був поранений
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07.04.2022 21:16 Відповісти


Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк 26 марта получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами. От осколков пострадало лицо артиста.
Несколько дней находился в больнице, снова взял оружие и стал защищать столицу.
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07.04.2022 21:16 Відповісти
Хливнюк навчався у військовому училищі, але покинув.
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07.04.2022 21:29 Відповісти
Он, если мне не изменяет память, в теробороне... Там и получил ранение... А лучше загуглите для точности...
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07.04.2022 21:42 Відповісти
А почему то молчит Роджер Уотерс. Именно он человек выступающий против всякой агрессии. В свое время он выступил против ввода воиск в Афганистан
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07.04.2022 21:09 Відповісти
Уотерс - **...тый левак, которому везде мерещатся нацисты. Он поддерживает рашу.
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07.04.2022 22:00 Відповісти
Можно и градами и ураганами всю ту приднестровскую террористическую группировку сровнять с землей пока они в спину не ударили
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07.04.2022 20:43 Відповісти
как бы да. Аргумент "они бы сами через день напали" - не мы придумали.
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07.04.2022 20:59 Відповісти
"там была четыре пазицыи, я вам на карте пакажу, я взял ие с сабои.." ©
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07.04.2022 22:15 Відповісти
почему над территорией Украины. Их и над Тирасполем надо сбивать
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07.04.2022 20:43 Відповісти
до границы 7 км.
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07.04.2022 20:45 Відповісти
Цивільні борти в закритому просторі не літають.
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07.04.2022 20:45 Відповісти
польотів цивільних вже немає з сторони кацапів і їхніх шавок
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07.04.2022 20:46 Відповісти
Такие заявления я поддерживаю
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07.04.2022 20:45 Відповісти
Так і має бути,по іншому з кацапами неможна панькатись. Валити де тільки можна і зо всього доступного озброєння.
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07.04.2022 20:46 Відповісти
👍
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07.04.2022 20:47 Відповісти
Тогда Пион должен за секунду до приземления по полосе выстрелить. Там воронка остаётся глубиной 3 метра.
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07.04.2022 20:47 Відповісти
3 раза для гарантии
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07.04.2022 21:26 Відповісти
а якщо ця наволоч буде летіти цивільним бортом, тоді як? потрібно закрити небо для всіх літальних апаратів над придністров'ям і попередити, що у випадку виявлення будуть збиті
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07.04.2022 20:47 Відповісти
небо и так закрыто...кроме того,гражданский борт должен подать заявку,получить разрешение на вход в воздушное пространство одессы.на что,естественно,будет отрицательный ответ.не все так просто,как кацапам хотелось бы.
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07.04.2022 20:52 Відповісти
та можно было и не обьявлять.сбивать и все.
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07.04.2022 20:47 Відповісти
это еще в 14-м году нужно было сделать.....
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07.04.2022 20:47 Відповісти
одного не понимаю, зачем это транслировать?
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07.04.2022 20:49 Відповісти
Щоб не лізли.
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07.04.2022 21:00 Відповісти
Чтобы знали, что все будут уничтожены
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07.04.2022 21:06 Відповісти
Хороша Новина! Нашим хлопчикам еспект і повага! Там ще трохи і Румунія підключиться!
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07.04.2022 20:49 Відповісти
давно пора ликвидировать вместе этот гнойник!!!
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07.04.2022 20:53 Відповісти
поэтому летите, голуби, летите..., нам не хватает до юбилейных 2-х сотен несколько литачков
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07.04.2022 20:52 Відповісти
LIKE !!!
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07.04.2022 20:53 Відповісти
зачем об этом обьявлять?
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07.04.2022 20:53 Відповісти
Чтобы потом не было блеяния, что это были "самолёты с гуманитарным грузом", или "пассажирские рейсы".
Если предупредили, значит нечего соваться.
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07.04.2022 20:58 Відповісти
Все проще. Они должны знать, что все будут убиты на нашей земле
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07.04.2022 21:08 Відповісти
Они и так прекрасно всё осознают, только всё равно прутся.
А официальное предупреждение для того, чтобы потом не корчили из себя "невинных жертв", погибших "от рук коварных укропов".
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07.04.2022 21:14 Відповісти
Очень правильное и мудрое решение!
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07.04.2022 20:56 Відповісти
А яка різниця, куди летить в українському повітряному просторі російський військовий літак? його по любому збивати треба...
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07.04.2022 20:56 Відповісти
а вот предупреждать не надо было.
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07.04.2022 20:57 Відповісти
Кацапи навіть будку собачу спи"дили
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07.04.2022 20:58 Відповісти
Они её вместо туалета типа "сортир" использовать будут.
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07.04.2022 21:00 Відповісти
Та не-е-е. Сортир у них в бурьянах и дупу лопухом или мхом подтирают. Это новая квартирка, без ипотеки. Наши Украинские собаки живут лучше орков. Орки нашим собакам завидуют.
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07.04.2022 21:06 Відповісти
С таким мародёрским "трофеем" и шикануть перед соседями можно. ))
Правда есть одна проблема, заползать внутрь тоже по-собачьи придётся.
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07.04.2022 21:31 Відповісти
А що ще залишається, коли руки з дупи ростуть?
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07.04.2022 21:03 Відповісти
от тварі....а нафіга їм будки коли вони собак жеруть?
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07.04.2022 21:17 Відповісти
так то раритет, наверное) порохом сделанная! эксклюзив)))
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07.04.2022 21:27 Відповісти
Збиватимуть військові та військово-транспортні літаки. А якщо русня перекидатиме живу силу до Придністров'я літаками цивільної авіації, бо казали що зброї там багато, а парашинських військових мало.
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07.04.2022 21:02 Відповісти
Зброї там, дійсно, багато, але вона застара.
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07.04.2022 21:05 Відповісти
А

Ху
Їтє

Льно
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07.04.2022 21:03 Відповісти
Стінгерів вистачить для цього випадку. Літаки ж повинні знижуватись ...
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07.04.2022 21:07 Відповісти
Украинское ПВО уничтожено ещё в первый день войны, а 150 кацалетов грохнулись оземь из-за массовых отказов двигателей)
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07.04.2022 21:09 Відповісти
Хватает, причин для беспокойства нет
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07.04.2022 21:11 Відповісти
Поки кацапи намагаються "вирішити" українське питання, Україна може вирішити "питання" Придністров'я!
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07.04.2022 21:06 Відповісти
Заява то добра, але - "Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - підкреслив начальник управління. "...над територією України"!!! А якщо вони там опиняться не з території України (як ТВЕЛи в Угорщині)? Тоді їх не будуть чіпати?
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07.04.2022 21:09 Відповісти
Карту купи, лапоть
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07.04.2022 21:12 Відповісти
А там полоса расположена так, что без вариантов, Все равно нужно входить в воздушное пространство Украины... Или почти, но кто будет на такие мелочи внимание обращать)
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07.04.2022 22:01 Відповісти
заспокоїти
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08.04.2022 02:33 Відповісти
Кому цікаво як виглядав совок в кінці свого існування може поїхати на екскурсію до ПМР, там наче застиг час.
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07.04.2022 21:11 Відповісти
мне вот интересно, как будут сбивать, если самолет кацапов зайдет со стороны Сербии и Румынии?? как? над каким государством можно его сбить?

кацапы что, дебилы, над нашей территорией лететь?
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07.04.2022 21:30 Відповісти
да
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07.04.2022 21:38 Відповісти
А если и не над нашей? Кто будет разбираться где он летел?) Пусть в спортлото жалуются)
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07.04.2022 22:05 Відповісти
Сербії, дядьку коли карту бачили останній раз
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07.04.2022 22:14 Відповісти
А ты посмотри карту! С кем румыния граничит, не с сербами? Если и полетят, то через Сербию и Румынию
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08.04.2022 11:20 Відповісти
Приднестровье в самой широкой части не превышает 40 км, что более чем достаточно для гарантированного поражения с-300
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08.04.2022 00:37 Відповісти
Згадаймо як підступно захоплювали у 2014 р. Крим - включали СОС і просили посадку.
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07.04.2022 21:31 Відповісти
И сразу атсосывать будут.
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07.04.2022 22:45 Відповісти
Не словом, а делом!
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07.04.2022 22:06 Відповісти
Треба було зайти до терасполя та знищити руський контингент 500 в/с або роззброїти, там найбільший військовий склад, нам він потрібен
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07.04.2022 22:50 Відповісти
Молдова дала згоду? Якщо ні, то чому тоді над бульбасракією не збивали?
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07.04.2022 23:35 Відповісти
Молдова не собирается атаковать (да и НЕКЕМ) Украину.
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08.04.2022 00:39 Відповісти
Це до чого було написано?
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08.04.2022 11:04 Відповісти
Бульбофюрер не отправил свои войска в Укратну по простой причине - НИКТО из белорусов не хочет воевать.
Как вы считаете обстрел со стороны Украины Беларуси повысил бы эту мотивацию?

А Молдова не несет НИКАКОЙ угрозы, даже если внезапно что-то через Приднестровье туда залетит, ограничимся дипломатическими извинениями.

Вот ТАКАЯ разница.
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08.04.2022 17:27 Відповісти
Що значить нє атправіл, якщо вони брали участь в окупації щонайменше Броварського району? Усе що міг, таракан відправив, в нього усього декілька тисяч боєготових.
Знищення цілей на територій бульбосраких значно знизив би наступальний потенціал окупантів, і те чому це не зроблено - має бути предметом вивчення.

Якщо б українська влада не жувала соплі, то проблему приднісровья можна було б вирішити протягом декількох місяців без жодного пострілу.

Залиш свої пояснєнія, комусь зі свого кола
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08.04.2022 21:29 Відповісти
Ну звиняй, я не диванний генералісімус як ти, куди нам нещасним до вас.
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08.04.2022 21:39 Відповісти
А чого ти тоді лізеш зі своїми тупими коментами, якщо не в темі взагалі?
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08.04.2022 23:02 Відповісти
Обережніше, диван згорить від твого палаючого пердака
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09.04.2022 01:41 Відповісти
А може просто в* бати по аеродрому в Тирасполі і відразу заявити про провокаційні обстріли зі сторони Мордору чи хоч, що придністровці самі себе обстрілюють)
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08.04.2022 00:41 Відповісти
 
 