Українська ППО збиватиме військові літаки Росії при спробі потрапити до Придністров’я, - Генштаб

У разі наміру Росії перекинути військові літаки на територію придністровської молдавської республіки українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

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"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - підкреслив начальник управління.

Нагадаємо, 6 квітня у Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровської молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.

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