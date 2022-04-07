Українська ППО збиватиме військові літаки Росії при спробі потрапити до Придністров’я, - Генштаб
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У разі наміру Росії перекинути військові літаки на територію придністровської молдавської республіки українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.
"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - підкреслив начальник управління.
Нагадаємо, 6 квітня у Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровської молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.
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1 не вчасна, бо це треба було зробити з 24,02,2022
2 цивільні теж треба збивати, бо держави придністров,я не існує.
міжгародної авіації в них нема, а в цивільних літаках, орки і зброя
Сегодня ночью группа Pink Floyd и их лидер Дэвид Гилмор впервые за 29 лет выпустят новую песню, посвященную Украине. В песне будет отрывок лидера Бумбокса Андрия Хлывнюка "Ой у лузі червона калина", Гилмор лично позвонил Хлывнюку в госпиталь и попросил разрешения сделать эту вставкв.
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк 26 марта получил ранение во время минометного обстрела российскими оккупантами. От осколков пострадало лицо артиста.
Несколько дней находился в больнице, снова взял оружие и стал защищать столицу.
Если предупредили, значит нечего соваться.
А официальное предупреждение для того, чтобы потом не корчили из себя "невинных жертв", погибших "от рук коварных укропов".
Правда есть одна проблема, заползать внутрь тоже по-собачьи придётся.
Ху
Їтє
Льно
кацапы что, дебилы, над нашей территорией лететь?
Как вы считаете обстрел со стороны Украины Беларуси повысил бы эту мотивацию?
А Молдова не несет НИКАКОЙ угрозы, даже если внезапно что-то через Приднестровье туда залетит, ограничимся дипломатическими извинениями.
Вот ТАКАЯ разница.
Знищення цілей на територій бульбосраких значно знизив би наступальний потенціал окупантів, і те чому це не зроблено - має бути предметом вивчення.
Якщо б українська влада не жувала соплі, то проблему приднісровья можна було б вирішити протягом декількох місяців без жодного пострілу.
Залиш свої пояснєнія, комусь зі свого кола