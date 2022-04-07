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Безробіття в РФ в 2022 році може зрости більш ніж удвічі, – Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ Економіка

bloomberg

За підсумками 2022 року безробіття в РФ може зрости більш ніж удвічі та перевищити 9% уперше за останні 10 років. За оцінками експертів, у зоні ризику близько 2 млн робочих місць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на березневе опитування аналітиків Bloomberg 

"Це нагадує початок 90-х років, коли у Росії розпочалися реформи та закривалися заводи", - зазначив у розмові з агентством професор НДУ ВШЕ, доктор економічних наук Євген Гонтмахер.

Згідно з прогнозом фонду "Центр стратегічних розробок", до кінця 2022 року в зоні ризику в РФ буде близько 2 млн робочих місць, а поліпшення ситуації очікується тільки в 2023 році.

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Криза на ринку робочих місць розгортатиметься поступово. Під тиском влади фірми можуть вибрати скорочення зарплат, неповний робочий день або неоплачувану відпустку замість звільнення. Багато іноземних компаній, які заявили про плани покинути Росію, поки що продовжують виплачувати зарплати.

Погана демографічна ситуація та від’їзд сотень тисяч людей у ​​пошуках кращих можливостей за кордон створять ще більший тиск на ринок праці, особливо якщо Росія стане менш бажаним напрямком для трудових мігрантів.

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"Зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижчим, ніж можна було б очікувати для економічного шоку такого масштабу", - вважає експерт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Раніше повідомлялося, що економічні санкції змушують Росію намагатися підтримувати курс рубля. А це виснажує її ресурси, які використовуються для ведення війни в Україні.
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Топ коментарі
+7
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07.04.2022 21:08
+6
Узбеки вже втікають Хто замітати буде вулиці: Колись татари цим займались
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07.04.2022 21:04
+5
А мене цікавить коли в них смертність збільшиться. І бажано разів в десять.
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07.04.2022 21:09
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Узбеки вже втікають Хто замітати буде вулиці: Колись татари цим займались
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07.04.2022 21:04 Відповісти
забудьте за рашкованию. каннибализм даже оправдывать будут
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07.04.2022 21:05 Відповісти
собачатина на тверской и болк-пости на немцовому мосту ось що вас чекае безродна кацапня......
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07.04.2022 21:06 Відповісти
какое счастье
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07.04.2022 21:06 Відповісти
Многие хотят уничтожить Рашку но на самом деле это ничего не даст - если уничтожить муравейник, муравьи построят новый и дальше будут заниматься своими делами. Чтобы не было муравейника, нужно избавится от муравьев. Я не предлагаю уничтожить русских, я предлагаю распределить их согласно национальностям. Татары должны быть татарами, узбеки - узбеками, киргизы киргизами и.т.д - Тех кто являются украинцами - возвращать в семью; перевоспитывать. Почему это необходимо - потому что значение "русский = фашист и нацист в одном лице"

PS: русских как нацию придумал Петр 1-й и окрестил эту нацию как высшую расу, тем самым сделав их нацистами, которые презирают и убивают другие нации, кто осмелится стать лучше русских.
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07.04.2022 21:08 Відповісти
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07.04.2022 21:08 Відповісти
А мене цікавить коли в них смертність збільшиться. І бажано разів в десять.
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07.04.2022 21:09 Відповісти
вас сердобольных нужно обматюкать...!)
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07.04.2022 21:25 Відповісти
Потрібно допомогти "мишебратьям" позбутись безробіття - слово за ЗСУ.
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07.04.2022 21:09 Відповісти
...i буде в мене два раба)))
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07.04.2022 21:12 Відповісти
Хай виздихають усі, і з'ідять один одного.
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07.04.2022 21:15 Відповісти
Нічо, Машки у них губаті - якось виживуть )))
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07.04.2022 21:20 Відповісти
Да хай там хоч всруться
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07.04.2022 21:26 Відповісти
Щоб вони виздихали всім скопом від голоду і холоду-ЗВІРІ!
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07.04.2022 22:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5Ywe5pFT928 Они всегда были мразями
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08.04.2022 02:35 Відповісти
 
 