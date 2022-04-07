Безробіття в РФ в 2022 році може зрости більш ніж удвічі, – Bloomberg

За підсумками 2022 року безробіття в РФ може зрости більш ніж удвічі та перевищити 9% уперше за останні 10 років. За оцінками експертів, у зоні ризику близько 2 млн робочих місць.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на березневе опитування аналітиків Bloomberg

"Це нагадує початок 90-х років, коли у Росії розпочалися реформи та закривалися заводи", - зазначив у розмові з агентством професор НДУ ВШЕ, доктор економічних наук Євген Гонтмахер.

Згідно з прогнозом фонду "Центр стратегічних розробок", до кінця 2022 року в зоні ризику в РФ буде близько 2 млн робочих місць, а поліпшення ситуації очікується тільки в 2023 році.

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Криза на ринку робочих місць розгортатиметься поступово. Під тиском влади фірми можуть вибрати скорочення зарплат, неповний робочий день або неоплачувану відпустку замість звільнення. Багато іноземних компаній, які заявили про плани покинути Росію, поки що продовжують виплачувати зарплати.

Погана демографічна ситуація та від’їзд сотень тисяч людей у ​​пошуках кращих можливостей за кордон створять ще більший тиск на ринок праці, особливо якщо Росія стане менш бажаним напрямком для трудових мігрантів.

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"Зростання безробіття може бути поступовим, а пік нижчим, ніж можна було б очікувати для економічного шоку такого масштабу", - вважає експерт Bloomberg Economics Скотт Джонсон.

Раніше повідомлялося, що економічні санкції змушують Росію намагатися підтримувати курс рубля. А це виснажує її ресурси, які використовуються для ведення війни в Україні.