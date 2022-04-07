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Естонія припинить імпорт російського газу до кінця 2022 року, - глава МЗС Лійметс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

газ

Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що країна вирішила повністю припинити імпорт природного газу з Росії до кінця 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Вбивства цивільного населення у Бучі змінили громадську думку в нашому суспільстві, і через це ми швидко рухаємося вперед з цими рішеннями, щоб припинити фінансові потоки до Росії", - зазначила вона.

За словами Лійметс, "прикро" бачити, що Європейський Союз заплатив 35 мільярдів євро за російські енергоносії від початку війни. Ця цифра є "непропорційно великою" порівняно з фінансовою підтримкою, яку надали Україні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Московія повністю виходить зі складу Ради ООН

Представник делегації орди повідомив про це після того, як Рада ООН з прав людини проголосувала за призупинення членства московії.

https://t.me/operativnoZSU/17900
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07.04.2022 21:15 Відповісти
да давайте до конца января уже. половинчатые меры это цирк. чего ждать от чухонского оффшора
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07.04.2022 21:15 Відповісти
 
 