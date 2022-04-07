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Сенат США одноголосно підтримав заборону на імпорт енергоресурсів із Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,сенат

Сенатори США підтримали законопроект про заборону ввезення енергоносіїв із Російської Федерації і для інших цілей.

Як йдеться у повідомленні на сайті Сенату, це рішення було ухвалено одноголосно – його підтримали усі 100 сенаторів обох партій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Перед ним також одноголосно було підтримано ініціативу про позбавлення Росії та Білорусі статусу найбільшого сприяння у торгівлі.

Видання Hill зазначило, що ці голосування поклали кінець тижням переговорів, які загальмували ухвалення законодавства, і важливо, що їх було прийнято до відходу сенаторів на двотижневу перерву. Воно уточнило, що законопроект про позбавлення Росії та Білорусі статусу найбільшого сприяння у торгівлі також повторно санкціонує санкції Закону Магнітського, спрямовані проти порушень прав людини та корупції, з такими покараннями, як заборона на видачу віз чи заморожування активів.

Hill додало, що оскільки Сенат вніс зміни до обох законопроектів, вони повинні бути схвалені Палатою представників, перш ніж вони потраплять на стіл президента Байдена. Очікується, що Палата представників також затвердить законопроекти в четвер, а попередньо він проголосував за них 9 та 17 березня.

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Автор: Роман Свиридович
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Надо устроить глобальную зачистку этой свинской стране ублюдков, освободить оккупированные ею чужие земли, положить конец жуткому мороку этого современного русского Мордора... За всех погибших, распятых, замученных, расстрелянных, посаженных, сосланных, заморенных голодом, запытанных, изнасилованных, а главное - за свою полную нераскаянность, за то,что свои преступления они и сегодня упорно, массово продолжают считать подвигами и гордиться ими, - они жить не должны, эти ублюдки! Причем не только сама власть, Ху"ло и его обширная банда чекистов, мусоров, судей, прокуроров, генералов и пр. - но и мразотная склизкая зловонная биомасса, населяющая 1/7 мировой суши...
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07.04.2022 21:22 Відповісти
Amen.
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07.04.2022 21:32 Відповісти
если тебя засунуть вы трубу - тебе он будет бесплатно...
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07.04.2022 21:31 Відповісти
Спасибо, США
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07.04.2022 23:00 Відповісти
 
 