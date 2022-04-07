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Майно зрадника Медведчука вже працює на захист України, - Данілов про "приватний борт путінського кума"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повернувся з аеропорту "Київ", що в Жулянах та розповів новини про повітряну браму Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів на своїй сторінці у Facebook

Майно зрадника Медведчука вже працює на захист України, - Данілов про приватний борт путінського кума 01

" Щойно повернувся з аеропорту "Київ", що в Жулянах, де був разом з головою Державної прикордонної служби України. Хочу всіх запевнити та заспокоїти: повітряна брама столиці на надійному замку, повз наші Сили Оборони і бджола без дозволу не пролетить", - повідомляє Данілов.


Окрім цього Олексій Данілов повідомив гарну новину – "майно зрадника медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний "борт" путніського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу"

Також,  Данілов нагадав, що літак вчасно був заарештований згідно з рішенням РНБО України щодо запровадження санкцій проти Медведчука.

Також читайте: Заступник голови Офісу Президента Татаров допоміг втекти з України куму Путіна Медведчуку, - ЦПК
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Топ коментарі
+25
Хто його випустив?
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07.04.2022 21:19
+21
Питання до президента - Чи е в нього яйки.
- хто відпустив мериветчука .
- хто розмінував дорогу з Криму
Президент мае наказати ціх ворогів.

А прикордонників с КП ВІЛОК вже арештували ?
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07.04.2022 21:24
+16
Значить не тільки Медведчук зрадник але хтось в вищих ешелонах влади
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07.04.2022 21:22
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Хто його випустив?
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07.04.2022 21:19 Відповісти
аппарат президента
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07.04.2022 21:22 Відповісти
Значить не тільки Медведчук зрадник але хтось в вищих ешелонах влади
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07.04.2022 21:22 Відповісти
Питання до президента - Чи е в нього яйки.
- хто відпустив мериветчука .
- хто розмінував дорогу з Криму
Президент мае наказати ціх ворогів.

А прикордонників с КП ВІЛОК вже арештували ?
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07.04.2022 21:24 Відповісти
Немає у нього нічого. Порівняйте його коли читає з бумажки і коли сам щось каже-мичить, стогне, гундосить та плямкає. Мабуть сам і випустив його за невелику платню, а нам грає роль як і завжди грав
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07.04.2022 22:40 Відповісти
Татаров дав команду, які служби виконали злочинний наказ?
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07.04.2022 23:45 Відповісти
Татаров не міг дати команду суддям, прокурорам, СБУ, прикордонникам, поліцаям і митникам, команда йшла з верху невже Ви такі наївні що думаєте що одного зі співвласників улюбленого каналу зеленої отари хтось посмів би заарештувати.
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08.04.2022 06:05 Відповісти
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07.04.2022 21:24 Відповісти
А ВІЗОВИЙ РЕЖИМ С РАШЕЙ ВЖе ІСНУЄ ?
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07.04.2022 21:26 Відповісти
обміняли літачок на волю для зрадника Мертвечука
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07.04.2022 21:28 Відповісти
Хорошо бы разыскать нашего ветерана. (с)

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07.04.2022 21:31 Відповісти
Жуляни може захистити тільки ППО. Ну і тупий.
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07.04.2022 21:32 Відповісти
Тепер будуть літати кварталісти.
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07.04.2022 21:34 Відповісти
Краще б продали, а не ставили щитом))
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07.04.2022 21:34 Відповісти
ДБРівці забили вже. Їм треба щоб ловити страшних злочинців. От Петро на літаку від них втікає, а вони як лохи не можуть догнати.
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07.04.2022 21:36 Відповісти
Скальп зрадника медведчука має вже працювати на благо Украіни: збирати окурки в окопах на сході України...
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07.04.2022 21:40 Відповісти
А де сам зрадник?
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07.04.2022 21:42 Відповісти
ну тепер зєсонцелікій з даніловом на ФАЛЬКОНі 900 в омах гулять будуть ,
або бамбіть ... залеже від дози...
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07.04.2022 21:56 Відповісти
медведчук и не скрывал что он предатель. а вот ермаки подоляки арахамии ну и прочая шваль изображают из себя патриотов. Их надо было давно отстранить от управления Государства.
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07.04.2022 22:05 Відповісти
А лярди $ мертвечуківські вже заарештовані, пан Данілов...!?!? Чи ждете вказівок ??
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07.04.2022 22:18 Відповісти
По перше, хто його випустив? Хто той зрадник і посіпака рашистів? А по друге коли майно коломойського буде вилучене на потреби Армії? Він багато Україні винен, навіть дуже. США кажуть 480 млрд долярів... А я думаю більше...
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07.04.2022 22:41 Відповісти
А я маю мрію. Що в один з днів, можливо завтра, я не побачу різного роду виступів дєрмака, подляка, арахама, арестовича і примкнувшего к ним данілова.
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08.04.2022 00:19 Відповісти
Ця влада,крім піару,вміє щось зробити для держави і народу,задовбали вже
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08.04.2022 01:34 Відповісти
Татаров не міг дати команду суддям, прокурорам, СБУ, прикордонникам, поліцаям і митникам, команда йшла з верху, невже Ви такі наївні що думаєте що одного зі співвласників улюбленого каналу зеленої отари хтось посмів би заарештувати.
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08.04.2022 06:07 Відповісти
 
 