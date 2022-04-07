Майно зрадника Медведчука вже працює на захист України, - Данілов про "приватний борт путінського кума"
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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повернувся з аеропорту "Київ", що в Жулянах та розповів новини про повітряну браму Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів на своїй сторінці у Facebook
" Щойно повернувся з аеропорту "Київ", що в Жулянах, де був разом з головою Державної прикордонної служби України. Хочу всіх запевнити та заспокоїти: повітряна брама столиці на надійному замку, повз наші Сили Оборони і бджола без дозволу не пролетить", - повідомляє Данілов.
Окрім цього Олексій Данілов повідомив гарну новину – "майно зрадника медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний "борт" путніського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу"
Також, Данілов нагадав, що літак вчасно був заарештований згідно з рішенням РНБО України щодо запровадження санкцій проти Медведчука.
Будь ласка, зачекайте...
- хто відпустив мериветчука .
- хто розмінував дорогу з Криму
Президент мае наказати ціх ворогів.
А прикордонників с КП ВІЛОК вже арештували ?
Медведчуку втекти з
України - Центр протидії корупції
або бамбіть ... залеже від дози...