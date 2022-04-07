Кулеба провів переговори з Блінкеном: Координував наступні кроки, щоб зміцнити Україну та змусити Путіна зазнати невдачі

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у штаб-квартирі НАТО.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляв з Ентоні Блінкеному штаб-квартирі НАТО. Вдячний США за залізну дипломатичну та військову підтримку України, а також її лідерство в ініціації, запровадженні та виконанні санкцій проти Росії. Координував наступні великі кроки, щоб зміцнити Україну і змусити Путіна зазнати невдачі", - йдеться в повідомленні.

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