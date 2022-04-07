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Кулеба провів переговори з Блінкеном: Координував наступні кроки, щоб зміцнити Україну та змусити Путіна зазнати невдачі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба,блінкен

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у штаб-квартирі НАТО.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розмовляв з Ентоні Блінкеному штаб-квартирі НАТО. Вдячний США за залізну дипломатичну та військову підтримку України, а також її лідерство в ініціації, запровадженні та виконанні санкцій проти Росії. Координував наступні великі кроки, щоб зміцнити Україну і змусити Путіна зазнати невдачі", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анкара залишається надійним партнером України та буде надавати нам підтримку і у подальшому, - Кулеба провів переговори з Чавушоглу

Автор: Богдан Гуньковський
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С ****** всё ясно ,его или ********** сейчас или он подпишет капитуляцию ********* и тогда его ********** чуть позже ,другтх вариантов НЕТ !!!
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07.04.2022 21:24 Відповісти
Триллион долларов за голову *****
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07.04.2022 21:33 Відповісти
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07.04.2022 21:31 Відповісти
 
 