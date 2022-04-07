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Зеленський (17522) порт (619)

Україна не контролює свої морські порти в окупованих містах, там постійно йдуть бої, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

порт

Президент України Володимир Зеленський констатує, що наразі Україна не контролює свої південні порти, там постійно ведуться бої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network.

"На жаль, ні (Україна не контролює південні порти наразі - ред.). На жаль, порти сьогодні (не контролюються - ред.) в тих містах, які окуповані, наприклад, в Бердянську. Бердянськ окупований, коридор південного регіону нашої держави окупований. Маріуполь блокований, і там ніхто не може користуватися цим портом. Це неможливо сьогодні, там постійно ідуть бої. Також повністю окупований, заблокований Мелітополь. Усе це один регіон - південний край нашої держави", - сказав Зеленський.

Водночас Президент нагадав, що росія і до війни завжди блокувала чорноморсько-азовське узбережжя нашої держави.

"І тоді питання було не про військових, і не про навчання спільні України і НАТО. Вони блокували торговельні шляхи, щоб показати, хто все вирішує в цьому регіоні. Вони блокували наші води. І це зрозуміло для чого робилось - аби зупинити нашу торгівлю. Адже Україна - великий агроекспортер у світі, і в росії було бажання висушити нашу економіку. Це було постійно, навіть до повномасштабної війни", - зазначив він.

Зеленський також зауважив, що скупчення російських військ і російської техніки триває не тільки в південному регіоні, але й на сході країни. На сьогодні, за його словами, зокрема, блокується з обох боків Харків, хоча саме місто Україна контролює. "Але бої ідуть там постійно - у всій області", - сказав він.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
зачем эта констатация фактов...
нажаль...нажаль...нажаль...хватит жалется !!!
где дальше асфальт укатывать будем ????
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07.04.2022 21:41
+6
Кому він це розповідає... О_о Вова, до тебе дійшла інформація? Тільки зараз?
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07.04.2022 21:35
+5
Ну така підготовка була. Про війну ж заздалегідь знали, як казав Люся..
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07.04.2022 21:41
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Кому він це розповідає... О_о Вова, до тебе дійшла інформація? Тільки зараз?
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07.04.2022 21:35 Відповісти
Ну така підготовка була. Про війну ж заздалегідь знали, як казав Люся..
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07.04.2022 21:41 Відповісти
зачем эта констатация фактов...
нажаль...нажаль...нажаль...хватит жалется !!!
где дальше асфальт укатывать будем ????
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07.04.2022 21:41 Відповісти
Мелітополь не порт
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07.04.2022 21:51 Відповісти
Нє раскачівай лодку, може вона по річці Молочній аж до мелітопольського "порту" допливе
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07.04.2022 23:41 Відповісти
За 30 лет можно было обеспечить Украину военными кораблями, но для этого не нужно было безбожно воровать
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07.04.2022 22:54 Відповісти
 
 