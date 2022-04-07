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Росію виключили з Ради з прав людини ООН, а згодом вона вирішила вийти звідти сама

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оон

Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинено 7 квітня, але після цього в РФ заявили, що це рішення вони прияняли самостійно

Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на російські ЗМІ.

Про це заявив заступник Постійного представника РФ при ООН Геннадій Кузьмін.

"Російська Федерація ухвалила рішення про дострокове припинення з 7 квітня 2022 року своїх повноважень члена Ради ООН з прав людини", - сказав Кузьмін уже після ухвалення Генасамблеєю ООН рішення про зупинення членства РФ у Раді.

Також, звісно Кузьмін зазначив, що РФ розглядає рішення про зупинення членства в СПЧ ООН як неправомірний і політизований крок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинено
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Топ коментарі
+20
рабам права людини
не зрозумілі та й не потрібні
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07.04.2022 21:47
+18
с собеза гнать надо тварей и бойкот мировой выродкам!!!
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07.04.2022 21:46
+18
Хрясь по касапскому иплу.
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07.04.2022 21:47
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Зупинення і припинення - різні речі.
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07.04.2022 21:43 Відповісти
Їм призупинили (безстроково), а вони у відповідь вирішили припинити (тобто вийти). Якщо коментар російського представника правильно поданий сайтом.
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07.04.2022 21:48 Відповісти
с собеза гнать надо тварей и бойкот мировой выродкам!!!
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07.04.2022 21:46 Відповісти
Хрясь по касапскому иплу.
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07.04.2022 21:47 Відповісти
рабам права людини
не зрозумілі та й не потрібні
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07.04.2022 21:47 Відповісти
Ленинградское бьідло сделало бьідлом 90 миллионов бьівших людей. ВСУ медленно, но неотвратимо делает из бьідла бьівшее бьідло.
Слава Украине!
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07.04.2022 21:48 Відповісти
Ще би з Ради Безпеки ООН вони заяву на вихід "подали" . . .
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07.04.2022 21:48 Відповісти
За "оставить москалей" проголосовали коммуняки , всевозможные отсталые дикари и усатый таракан....элита цивилизации.
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07.04.2022 21:51 Відповісти
А из СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ КОГДА ВЫГОНЯТ СТРАНУ УБИЙЦ и ТЕРРОРИСТОВ ?
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07.04.2022 21:51 Відповісти
Кто-то видел в этой жизни кацапа, который ушел бы сам, по доброй воле?
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07.04.2022 21:52 Відповісти
тупой и еще тупее))
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07.04.2022 21:52 Відповісти
в говне, но головку держать пытается )))
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07.04.2022 21:53 Відповісти
большей Гниды во Вселенной,чем Рашистская не найти,сдохните,твари рабские,примитивные,хордовые,изгои,неандертальцы21 века.Слава непобедимому народу Украины!!!
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07.04.2022 21:53 Відповісти
Краще б її з Совбезу ООН виключили, щоб вето не могла накладати
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07.04.2022 21:54 Відповісти
Ага, слышали уже.. "Это не ты меня бросил, это я тебя бросила !"
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07.04.2022 21:55 Відповісти
Правильно, нах*й за руским воєнним кораблем!)
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07.04.2022 21:56 Відповісти
Які вони жалюгідні...)
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07.04.2022 21:58 Відповісти
че то она из совбеза оон так не спешит уйти
уроды
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07.04.2022 21:59 Відповісти
Це типу "Нікто нас ***** нє посилал, ми самі туда пошлі - по собствєнной ініциатівє". Тьфу... Обпльовані, обконтачені і обісрані ватоцефали!
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07.04.2022 22:02 Відповісти
З язика зняв.
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08.04.2022 08:42 Відповісти
как всегда, ассиметричный ответ
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08.04.2022 00:08 Відповісти
 
 