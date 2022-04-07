Росію виключили з Ради з прав людини ООН, а згодом вона вирішила вийти звідти сама
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Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинено 7 квітня, але після цього в РФ заявили, що це рішення вони прияняли самостійно
Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на російські ЗМІ.
Про це заявив заступник Постійного представника РФ при ООН Геннадій Кузьмін.
"Російська Федерація ухвалила рішення про дострокове припинення з 7 квітня 2022 року своїх повноважень члена Ради ООН з прав людини", - сказав Кузьмін уже після ухвалення Генасамблеєю ООН рішення про зупинення членства РФ у Раді.
Також, звісно Кузьмін зазначив, що РФ розглядає рішення про зупинення членства в СПЧ ООН як неправомірний і політизований крок.
Топ коментарі
+20 Eugen Konovalenko 5e17cf20
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