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Польща вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Моравецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

Польща вітає ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка зупиняє членство Росії у Раді ООН з прав людини та вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Перед лицем жаху в України не було іншого виходу. Але цього недостатньо. Росія має бути притягнута до відповідальності за свої жахливі та масові злочини проти мирного населення. Ми вимагаємо створення міжнародної комісії з розслідування військових злочинів Росії в Україні", - написав Моравецький.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+9
Такое ощущение что Моравецкий чистый Украинец и Бандеровец.
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07.04.2022 21:44
+5
Справжні друзі.
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07.04.2022 21:44
+5
Спасибо Польше и всем нашим союзникам! Каждый как говориться "по кирпичику" поможет и будет нам всем общая победа над нынешней империей зла и нечистью!
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07.04.2022 21:51
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Справжні друзі.
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07.04.2022 21:44 Відповісти
Такое ощущение что Моравецкий чистый Украинец и Бандеровец.
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07.04.2022 21:44 Відповісти
Скоро Скабеева и Соловьёв объявят, что Бандера был чистокровным поляком
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07.04.2022 22:02 Відповісти
Ну, він точно більший Українець та Бандеровець, ніж багато хто в українській владі
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07.04.2022 23:47 Відповісти
ну хоть Польша настойчива в этом вопросе !!! спасибо...
ибо нашим жеж за стол переговоров садиться... им нельзя сильно пальцем махать....
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07.04.2022 21:45 Відповісти
Из Старобельска пишут. Местным врачам лэнеры предлжили з/п около 7000 грн в эквиваленте. До этого врач получал от 18000 грн. Все в ****, равно как и лэнеры, они такого оборудования в больнице, как и таких машин скорой никогда не видели
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07.04.2022 21:46 Відповісти
Бен Ладена обьявили террористом за 2606 погибших в Нью-Йорке
Говорят в Мариуполе уже под 30000 погибших ( неофиц данные)
ПОЧЕМУ ЕС США НАТО не объявляют охоту на хутина , а предлагают переговоры ? УКРАИНЦЫ ведь не второй сорт по сравнению с американцами ?
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07.04.2022 21:49 Відповісти
Спасибо Польше и всем нашим союзникам! Каждый как говориться "по кирпичику" поможет и будет нам всем общая победа над нынешней империей зла и нечистью!
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07.04.2022 21:51 Відповісти
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07.04.2022 21:52 Відповісти
Поляки ще не забули напад ссср у вересні 1939 року як і 30 тисяч розстріляних своїх офіцерів під Смоленськом
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07.04.2022 21:57 Відповісти
Россия - великий миротворец! Она заставила нас с Польшей отдать наши исторические обиды давностью в 100 лет историкам и приступить к общей защите от быдлофашизма.
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07.04.2022 21:58 Відповісти
Моравецкий - мой преЗедент !!!
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07.04.2022 22:00 Відповісти
а шо наші керманичі?
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07.04.2022 22:37 Відповісти
Дуже Велика Подяка Польщі за справжню поміч. Справжні Брати.
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07.04.2022 23:01 Відповісти
По правде Мордору должны представить счёт уже начиная с Первой чеченской войны. Потом хронологически по Грузии, Сирии и Украине. И кремлёвских пропагандонов повесить вместе с членами кооператива "Озеро" и военными преступниками из армии России, Росгвардии и бандой Пригожина. Полагаю что с лугадонскими "активистами в Украине вы сами разберётесь.
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07.04.2022 23:47 Відповісти
 
 