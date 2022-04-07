Польща вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Моравецький
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Польща вітає ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка зупиняє членство Росії у Раді ООН з прав людини та вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Перед лицем жаху в України не було іншого виходу. Але цього недостатньо. Росія має бути притягнута до відповідальності за свої жахливі та масові злочини проти мирного населення. Ми вимагаємо створення міжнародної комісії з розслідування військових злочинів Росії в Україні", - написав Моравецький.
Топ коментарі
+9 Саша Пончик
показати весь коментар07.04.2022 21:44
+5 Дорогой Я
показати весь коментар07.04.2022 21:44
+5 Дмитрий Сириус
показати весь коментар07.04.2022 21:51
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ибо нашим жеж за стол переговоров садиться... им нельзя сильно пальцем махать....
Говорят в Мариуполе уже под 30000 погибших ( неофиц данные)
ПОЧЕМУ ЕС США НАТО не объявляют охоту на хутина , а предлагают переговоры ? УКРАИНЦЫ ведь не второй сорт по сравнению с американцами ?