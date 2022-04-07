На Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 90 окупантів, 4 танки, 1 літак, - ОТУ "Схід"

7 квітня, російські фашистські війська здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідпленні зазначається: "В результаті боїв втрати ворога склали: особового складу – до 90; танків – 4; БМП – 5; АТ – 9; літаків – 1;БПЛА – 3

Добігає чергова доба героїчного спротиву українського народу навалі російської орди. Кремлівські бандити не полишили своїх загарбницьких планів, тому українські воїни продовжують битву, знищують ворога та кожного дня наближають перемогу України".

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