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На Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 90 окупантів, 4 танки, 1 літак, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

7 квітня, російські фашистські війська здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідпленні зазначається: "В результаті боїв втрати ворога склали: особового складу – до 90; танків – 4; БМП – 5; АТ – 9; літаків – 1;БПЛА – 3

Добігає чергова доба героїчного спротиву українського народу навалі російської орди. Кремлівські бандити не полишили своїх загарбницьких планів, тому українські воїни продовжують битву, знищують ворога та кожного дня наближають перемогу України".

Читайте також: На Східному напрямку 6 квітня була відбито 3 атаки окупантів, знищено до 60 окупантів, 1 літак, 3 танки, 1 міномет, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
На 90 крьіс мир стал чище. Спасибо, ЗСУ!
Слава Україні!
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07.04.2022 21:51
+24
війскові пишуть що біля Ізюму трупаки рашистів нема де складати... Їх дуже багато. Дуже.
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07.04.2022 21:57
+13
Чим більше вбитих орків , тим більше життів збережено украінцям 😠
ми іх не чекали на своій землі - отож всі рашисти повинні здохнути !!
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07.04.2022 22:12
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На 90 крьіс мир стал чище. Спасибо, ЗСУ!
Слава Україні!
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07.04.2022 21:51 Відповісти
Не трогайте крыс, это ангелочки в сравнении с этой Сатаной.
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07.04.2022 22:13 Відповісти
Слава нашим захисникам рідної Неньки-України! Бийте кацапських нелюдів та повертайтеся живими з перемогою!
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07.04.2022 21:55 Відповісти
війскові пишуть що біля Ізюму трупаки рашистів нема де складати... Їх дуже багато. Дуже.
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07.04.2022 21:57 Відповісти
Чим більше вбитих орків , тим більше життів збережено украінцям 😠
ми іх не чекали на своій землі - отож всі рашисти повинні здохнути !!
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07.04.2022 22:12 Відповісти
А кацапи що -- вже крематорії з собою не возять?
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07.04.2022 22:35 Відповісти
крематорії не гумові , вони на таку кількість кацапні не розраховані , це ж кацапи - кацапи лайно , а лайно у воді не тоне , у вогні не горить , от і не встигають ((
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07.04.2022 22:58 Відповісти
Ну то треба написати листа до міністерства наступу кацапстану, щоб або більші крематорії видавали, або по два з собою тягли. От і все.
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07.04.2022 23:08 Відповісти
Пишіть , я не заперечую ! Від імені себе я кацапам послав петицію про видачу мені двох кацапів у якості рабів ( щоб передали цілими без пошкоджень під час обстрілів , не вистачало їх іще і лікувати (( ) , а також передачу мені в якості компенсації тисячі гектарів землі на кубані .
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07.04.2022 23:17 Відповісти
О, та Ви, шановний, латифундист та рабовласник!
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07.04.2022 23:47 Відповісти
нє , я тільки учуся ))
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07.04.2022 23:57 Відповісти
На тисячу гектарів двох рабів замало буде.
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08.04.2022 00:08 Відповісти
Крематорії тримають не для кацапів, а для закатованих українців, щоб замітати сліди злочинів.
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07.04.2022 23:21 Відповісти
про чорний гумор чули ?
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07.04.2022 23:30 Відповісти
Кожен рашиський окупант - 200-ий!
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07.04.2022 21:58 Відповісти
Язык мордора очень "богат".
Какие реально самые используемые слова в их великом языке:
бл#дь, х#й, пи#да, е#ать.
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07.04.2022 22:00 Відповісти
Разведки боем
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07.04.2022 22:04 Відповісти
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07.04.2022 22:09 Відповісти
СТОП ***** і *****вчане!!!
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07.04.2022 22:14 Відповісти
 
 