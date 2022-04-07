На Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 90 окупантів, 4 танки, 1 літак, - ОТУ "Схід"
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7 квітня, російські фашистські війська здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інфомує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".
У повідпленні зазначається: "В результаті боїв втрати ворога склали: особового складу – до 90; танків – 4; БМП – 5; АТ – 9; літаків – 1;БПЛА – 3
Добігає чергова доба героїчного спротиву українського народу навалі російської орди. Кремлівські бандити не полишили своїх загарбницьких планів, тому українські воїни продовжують битву, знищують ворога та кожного дня наближають перемогу України".
Топ коментарі
+27 Дорогой Я
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+24 Максім ХОЙ 07fb0949
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+13 Amber
показати весь коментар07.04.2022 22:12
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Слава Україні!
ми іх не чекали на своій землі - отож всі рашисти повинні здохнути !!
Какие реально самые используемые слова в их великом языке:
бл#дь, х#й, пи#да, е#ать.