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Білорусь (5972) крилаті ракети (899)

Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, - ЗМІ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,білорусь

В Білорусі впала російська протикорабельна ракета Х-35УЭ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Як зазначає канал,  під населеним пунктом Давид-Городок знайдені уламки крилатої ракети. Це сталося в районі 11:30 між селами Теребличи, Оздамичі та Ольгомель (Брестська область).

При детальному аналізі  знімків у соцмережах з'ясувалося, що під Давид-Городком впала тактична дозвукова протикорабельна ракета Х-35УЭ.

На кожному кермі цих ракет присутні номери, в уламків ракет, які були знайдені в Білорусі — це 06050. Також на корпусі є напис "Контрольный разъем", схожа і задня частина ракети.

Такі ракети можуть нести на собі бойовики-бомбардувальники Су-34. І нагадаємо, що незадовго до вибуху, в 10:57 та 11:00 з військового аеродрому в Барановичах вийшли на зліт у бік України два винищувачі. Дуже ймовірно, що, або ракета просто відвалилася від винищувача, або при запуску виникли проблеми і ракета впала на полі в Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 квітня знищено 8 крилатих ракет росіян, літаки окупантів не заходять в зону ураження нашої ППО, - Повітряні Сили

Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, - ЗМІ 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+58
Очень жаль, что ракета не упала на Минск. Авось сябры наконец проснулись бы.
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07.04.2022 22:00
+45
а щас я вам карту атвалівшихся ракет пакажу! я с сабой пріньос
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07.04.2022 22:01
+33
Хуэ по усатому
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07.04.2022 21:58
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Хуэ по усатому
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07.04.2022 21:58 Відповісти
Руко Дупи
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07.04.2022 21:59 Відповісти
Очень жаль, что ракета не упала на Минск. Авось сябры наконец проснулись бы.
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07.04.2022 22:00 Відповісти
не сміши... з тупорилими, ватними, зденаціоналізованими сябрами, нормальних там меншість.
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07.04.2022 22:52 Відповісти
15 лямов фуфлей по курсу 2010 года
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07.04.2022 22:00 Відповісти
русня - країна-фейк з фейковою армією.
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07.04.2022 22:01 Відповісти
Намек Бульбофюреру?
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07.04.2022 22:01 Відповісти
а щас я вам карту атвалівшихся ракет пакажу! я с сабой пріньос
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07.04.2022 22:01 Відповісти
это был превентивный удар за шесть часов.)))
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07.04.2022 22:40 Відповісти
Шкода що без жертв!
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07.04.2022 22:01 Відповісти
Ізоленти не вистачило?
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07.04.2022 22:02 Відповісти
Ембарго, сер!
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07.04.2022 22:03 Відповісти
Партизаны керосин слили - сбросить сбросили, а лететь не на чем, получилась просто бомба
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07.04.2022 23:07 Відповісти
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07.04.2022 22:02 Відповісти
А жувальна ґумка вже не спрацьовує?
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07.04.2022 22:29 Відповісти
Ну, прям во всём рукожопы
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07.04.2022 22:03 Відповісти
роль воронежа в белорусии кому достанется? бабруйску??
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07.04.2022 22:03 Відповісти
Мозирю повинна карма прилетіти.
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07.04.2022 22:14 Відповісти
Щось не так із перекладом…
А з новиною все Ок
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07.04.2022 22:05 Відповісти
Теперь Лукашенко просто обязан объявить войну России!
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07.04.2022 22:06 Відповісти
Про Беларусь
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07.04.2022 22:06 Відповісти
Нравиться , не нравиться ( дальше все знают )
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07.04.2022 22:07 Відповісти
"Вповне ймовірно"
достатньо написати ймовірно , поправие щоб кров з очей не йшла
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07.04.2022 22:09 Відповісти
Ой. Конфуз.
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07.04.2022 22:09 Відповісти
БОГ есть!
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07.04.2022 22:09 Відповісти
В поле у бульбашей обнаружен корабль..
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07.04.2022 22:09 Відповісти
Увы, но они прекрасно работают и по неподвижным целям тоже. Я так понимаю, что кацапы уже достреливают всё то, что у них было на складах, даже некондиционное.
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07.04.2022 22:22 Відповісти
І я на цей факт звернув увагу, скребуть по сусєках ))
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07.04.2022 22:54 Відповісти
Абдалла за Свободу Украины


@turkmendagz

·
1 ч



Сегодня фашисткую Россию ******* и позорили в ООН, в Германии, в США, в Бельгии, в Австрии, в Австралии, в Финляндии, в Польше. Простите если кого забыл.
Вот бы ещё на фронте ******** навешали.
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07.04.2022 22:10 Відповісти
Як би на фронті звиздюлєй не вішали, то, всі перераховані, мовча би ковтали
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08.04.2022 08:23 Відповісти
та то учєнія всьо ідьот по плану ...
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07.04.2022 22:11 Відповісти
так і біло задумано
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07.04.2022 23:25 Відповісти
И план у них все никак не закончится!
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08.04.2022 12:56 Відповісти
А чьо скотч импортный уже закончился ?
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07.04.2022 22:12 Відповісти
упс))
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07.04.2022 22:12 Відповісти
Сидишь в своей хате с краю, терпишь, чтобы "абы не было войны" и тут на тебя падает ракета.
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07.04.2022 22:13 Відповісти
При чём тут же сверху: - Всё нормально - СВОИ!
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07.04.2022 22:16 Відповісти
"ракета Х-35УЭ" ХУЭвая оказалась ракета. Как и всё в рашке.
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07.04.2022 22:13 Відповісти
Белорусо-бандэровцы намазали её вазелином и она вИскользнула...
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07.04.2022 22:15 Відповісти
Благовещение..
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07.04.2022 22:16 Відповісти
соцсетях - соцмережах , обломків - уламків , похожа - схожа , на себе - на собі , бомбардировщики - бомбардувальники , в поле - в полі , вповне - а це що за слово ? Цензор , ну это рекорд . Вы где этих редакторов набрали ?
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07.04.2022 22:17 Відповісти
А "бойовики-бомбардировщики" - це шИдевр!
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07.04.2022 22:47 Відповісти
Вповне ймовірно

Это пять! Гугалевский переводчик и Пидлога Макартни нервно курят в сторонке
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07.04.2022 22:19 Відповісти
Ймовірно - вероятно . А тут вообще шедевр мысли .
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07.04.2022 22:41 Відповісти
Вполне вероятно = Цілком імовірно.
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07.04.2022 22:50 Відповісти
А где вообще в тех краях корабли ездят, по Припяти? Куда они стрелять хотели? Хотя, там же всё идет по плану?
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07.04.2022 22:22 Відповісти
Мені просто цікаво - для чого використовувати, типу, цей "вузькоспеціалізований" виріб з білорусії фронтовою авіацією (нема логіки (?)) або її термін "придатності" закінчується або у реальній зоні дії є/була ціль по її спеціалізації або дійсно у кацапів мало лишається достатньо далекобійних керованих ракет або?
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07.04.2022 22:23 Відповісти

Цілком ймовірно ...
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07.04.2022 22:28 Відповісти
а шо робила ПРОТИКОРАБЕЛЬНА ракета в білорусі?
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07.04.2022 22:33 Відповісти
Використовується рашкою як звичайна крилата бо імпортозаміщення, нема чим вже стріляти.
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07.04.2022 22:58 Відповісти
Ну там есть место, откуда она может достать до Клайпеды с территории Беларуси. Тем более, что они и вертолетного базирования в том числе, поэтому даже границу можно не нарушать.
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07.04.2022 22:59 Відповісти
її туди привезли .... ((
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07.04.2022 23:03 Відповісти
Там є корекція по глонасс, щоб потрапити у місто - цілком достатньо
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07.04.2022 23:50 Відповісти
А може її на Клайпеду в порт хотіли поцілити?
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08.04.2022 00:41 Відповісти
Шкода , що на Мінськ та інші міста білорусії не впало з десяток таких, може б коли вони почали горіти живцем разом з дітьми та родинами, тоді б зрозуміли , що це бути злочинцями
Вважаю що білорусія це посібник терористичного режиму і має бути знищена як і Росія
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07.04.2022 22:34 Відповісти
Хм....коли вони вже почнуть падати в районі" Красной площади"???
Я ж то переживаю.....і ЧЕКАЮ)))
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07.04.2022 22:56 Відповісти
Не долетіла до мінського моря
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07.04.2022 23:02 Відповісти
У вас тут скрєпа расшаталась
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07.04.2022 23:08 Відповісти
Треба було скотчем
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07.04.2022 23:11 Відповісти
А для чого вони перли протикорабельнк ракету?)
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07.04.2022 23:21 Відповісти
- У вас ракета отклеилась!
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07.04.2022 23:39 Відповісти
У них все маркировки ракет начинаются с буквы Х - сокращенно от слова «******»?
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08.04.2022 00:00 Відповісти
...А тим часом мешканці Воронєжа хором зітхнули.
З полегшенням!..
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08.04.2022 00:45 Відповісти
Вірьовка гнила була, перетерлася.
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08.04.2022 07:11 Відповісти
Кацапы решили - раз чык-чырык поставляет им креветки, значит у него и море есть, а значит нужны противокорабельные ракеты!
Das ist russische logische!
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08.04.2022 12:55 Відповісти
 
 