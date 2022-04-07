Влада заздалегідь не оголосила про напад РФ, бо біженці заблокували б рух і їх довелося б розстрілювати танками, - Арестович
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що про напад Росії на Україну стало відомо на початку грудня 2021 року.
Про це він заявив в інтерв'ю ISLND TV, передає Цензор.НЕТ.
"В жовтні-листопаді ще було не відомо, чи нападе РФ. Відомо, що нападе було, для мене особисто, зі своїх джерел. Не знаю, чи знала це влада, але якщо я знав, то напевно й вони знали. Було вже на початку грудня зрозуміло, що нападуть точно. Питання - коли нападуть?", - зазначив він.
Саме тоді Україна почала підготовку до оборони: мобілізувався резерв, проводилися навчання, велася робота з владою на місцях.
За його словами, влада вирішила не говорити українцям, що війна неминуча, тому що почався б масовий вихід біженців і вони б "забили всі дороги".
"Це було б 8, 10, 12 мільйонів людей. І армія не пройшла б в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це дуже бажана ситуація для військового керівництва РФ. У такому випадку ми, напевно, одразу б програли цю війну і лівобережжя все. ... Жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією і єдиний вихід - танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке рішення потрібно було ухвалити? Або замовчати або залишити паралізовану країну і напевно здати лівобережжя", - пояснив він.
Арестович зазначив, що за всіма сценаріями Україна не витягнула б війну, якби оголосили про вторгнення раніше.
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Люся зморозить щось, як з бодуна..
А МРІЮ літак чого не евакуювали ?