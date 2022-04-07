УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9392 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
72 930 608
війна (56882) Арестович Олексій (373)

Влада заздалегідь не оголосила про напад РФ, бо біженці заблокували б рух і їх довелося б розстрілювати танками, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів, що про напад Росії на Україну стало відомо на початку грудня 2021 року.

Про це він заявив в інтерв'ю ISLND TV, передає Цензор.НЕТ.

"В жовтні-листопаді ще було не відомо, чи нападе РФ. Відомо, що нападе було, для мене особисто, зі своїх джерел. Не знаю, чи знала це влада, але якщо я знав, то напевно й вони знали. Було вже на початку грудня зрозуміло, що нападуть точно. Питання - коли нападуть?", - зазначив він.

Саме тоді Україна почала підготовку до оборони: мобілізувався резерв, проводилися навчання, велася робота з владою на місцях.

За його словами, влада вирішила не говорити українцям, що війна неминуча, тому що почався б масовий вихід біженців і вони б "забили всі дороги".

"Це було б 8, 10, 12 мільйонів людей. І армія не пройшла б в райони оборони. Це повний параліч доріг. Це дуже бажана ситуація для військового керівництва РФ. У такому випадку ми, напевно, одразу б програли цю війну і лівобережжя все. ... Жодним чином ми б не впоралися з цією ситуацією і єдиний вихід - танками давити наших же громадян, розстрілювати, щоб пройти через мости. І тепер питання: яке рішення потрібно було ухвалити? Або замовчати або залишити паралізовану країну і напевно здати лівобережжя", - пояснив він.

Арестович зазначив, що за всіма сценаріями Україна не витягнула б війну, якби оголосили про вторгнення раніше.

Також читайте: Військам РФ не вдається оточити угруповання ЗСУ в зоні ООС, - Арестович

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+168
про давити танками і розстрювати своє ж населення він клінічний ідіот чи допомагає російській пропаганді?
показати весь коментар
07.04.2022 22:03
+125
Люся бевзь повний
показати весь коментар
07.04.2022 22:03
+115
И крадивництво продолжалось еще 3 месяца. И глупейшие дела против Порошенко тоже продолжалсиь.
показати весь коментар
07.04.2022 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 7 з 7
Той хто думає давити людей танками горіти йому в пеклі дебіл.
показати весь коментар
08.04.2022 20:27 Відповісти
Абсолютно не розумне пояснення. У перший день вiйни всi дороги були забитi, вiдбувалося паралельне перемiщення великих ешелонiв вiйськовоi технiки. Полiцiя з сиренами заблокувала для них одну полосу, i все було ок. Нiхто з гражданських авто на ту смугу не лiз. Все це бачив на власнi очi.
показати весь коментар
08.04.2022 21:54 Відповісти
Тупее этой истории только заявление, что всеми операциями руководит Зе лично))
показати весь коментар
08.04.2022 22:07 Відповісти
Як би після всього сказаного тільки за останні 2-3 дні усіляких "арестовичей" не довелося б розстрілювати, і не обов'язково танками...
показати весь коментар
09.04.2022 05:30 Відповісти
Люди і так раптово почали втікати. Їх хтось чавив танками ?
Люся зморозить щось, як з бодуна..
А МРІЮ літак чого не евакуювали ?
показати весь коментар
09.04.2022 14:24 Відповісти
даже не представляю чтобы подобное дерьмо мог позволить себе высказать советник администрации США в отношении граждан этой страны. этому советнику американцы бы просто набили ***** и дали в руку метлу
показати весь коментар
12.04.2022 04:56 Відповісти
Відключення потенційно опозиційних каналів без реального приводу пахне недобре. Це зачистка медіаполя на користь одного гравця. Так робили в 90х Путін і угорський Орбан, ми бачимо куди приводить цей шлях. Під час війни внутрішні розборки - табу, але одна сторона порушила це неписане правило.
показати весь коментар
14.04.2022 21:00 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 