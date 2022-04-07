На Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 4 танки, 10 одиниць бронетехніки та 2 артсистеми противника, - штаб ООС
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На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, 2 артилерійські системи противника.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та чотири безпілотних літальних апаратів ворога.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"
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