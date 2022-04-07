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На Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 4 танки, 10 одиниць бронетехніки та 2 артсистеми противника, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 4 танки, 10 одиниць бронетехніки та 2 артсистеми противника, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС. 

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, 2 артилерійські системи противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та чотири безпілотних літальних апаратів ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 9 атак. Ворог втратив 2 літаки, 6 танків, 5 одиниць броньованої техніки, 4 артилерійські системи, - штаб ООС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+6
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07.04.2022 22:22
+5
Третій тиждень збирає і ніяк не назбирає.
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07.04.2022 22:16
+1
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07.04.2022 22:15
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)(уйло готує великий наступ,збирає армію орків..вже всі про це говорять,як про велику битву
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07.04.2022 22:12 Відповісти
Третій тиждень збирає і ніяк не назбирає.
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07.04.2022 22:16 Відповісти
так збирає...це не в лісі воювати. під Киевом..це відкриті місцевості і поля..не треба відноситись до цього скептично..це орда.а те що назбирає в цьому немає сумніву...для )(уйла це просто м'ясо
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07.04.2022 22:21 Відповісти
І що, 8 років наші воїни мужньо тримали оборону країни на собі, то чому їм зараз треба боятися?
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07.04.2022 22:30 Відповісти
за 8 років хіба збирали таку кількість військ і техніки? за 8 років хто там воював голодранці з лднр і колаборантів.Я просто константую факт, а не говорю за героїчність ЗСУ
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07.04.2022 22:38 Відповісти
Взагалі то говорилося про наших військових, які на собі тримали оборону всі ці роки
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07.04.2022 23:04 Відповісти
На всіх ділянках фронту ,крім Маріуполя ворог зупинений і може намагатись вести наступ на вузьких ділянках фронту ,за два тижні його резерви закінчаться і можна нашим переходити у контрнаступ.
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07.04.2022 22:34 Відповісти
як у вас все просто..трах бах та розбили..ваші слова та Богу в вуха
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07.04.2022 22:39 Відповісти
Хай говорять. Вже говорили що за 3 дні візьмуть Київ.Нам це тільки на руку.
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07.04.2022 22:29 Відповісти
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07.04.2022 22:15 Відповісти
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07.04.2022 22:22 Відповісти
Щось багато кацапських БПЛА останнім часом...
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07.04.2022 22:31 Відповісти
Навчилися наші збивати , що в цьому поганого ? Вам усе не так - валять кацапів , чого не літаки , збивають літаки , чого безпілотники літають , падають безпілотники , чого ***** не здох..... не все разом - здохне !
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07.04.2022 23:23 Відповісти
До чого ваш трьоп? Розвідують рашисти посилено...
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07.04.2022 23:27 Відповісти
Як такі "вумні " то наху@ таку херню пишете ? Чи вдаєте з себе великого стратега ? (( Мушу розчарувати - тут ви не один такий , оскільки всі ми президенти , то автоматично - всі ми головнокомандуючі ((
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07.04.2022 23:48 Відповісти
Молодці наші Герої! Пишаємось вами. Ось хто боронить нашу Країну і не базікає про те як деякі. Хлопці просто роблять свою роботу поки весь світ споглядаючи просто в шоці від того якими Воїнами Українці є насправді. Слава Вам наші Захисники!
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07.04.2022 22:34 Відповісти
Щодо ***********, чи виготовляє Україна власні ракети для БУК/С300?
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07.04.2022 22:44 Відповісти
кацапы поставляют...!
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07.04.2022 23:22 Відповісти
Можеш привозити свої ми не проти , цього добра багато не буває ))
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07.04.2022 23:24 Відповісти
 
 