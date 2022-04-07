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У Молдові штрафуватимуть за георгіївську стрічку та символи рашистів "Z" і "V"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,війна

У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також символи "Z" та "V", які російські війська використовують під час вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Необхідні поправки до законодавства схвалив парламент Молдови на засіданні 7 квітня.

Відтак Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".

Парламентарі також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, штрафуватимуть. Фізособам загрожує штраф до 9 тис. леїв або до 60 годин громадських робіт, а юридичним - штраф до 18 тис. леїв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зачаття та зародження символу "Z" (зло). ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
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07.04.2022 22:16
+17
Надо не штрафовать а ипалом об асфальт
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07.04.2022 22:15
+8
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07.04.2022 22:26
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Надо не штрафовать а ипалом об асфальт
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07.04.2022 22:15 Відповісти
И то и другое)))
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08.04.2022 08:54 Відповісти
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07.04.2022 22:16 Відповісти
Було б непогано і цим уйобкам напхати за обидві щоки.
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07.04.2022 22:21 Відповісти
уйоббикам.
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07.04.2022 22:43 Відповісти
ну і на тому дякуємо...
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07.04.2022 22:16 Відповісти
то есть в Молдове есть люди которым нравится то , что происходит в Украине ??? молдаване , харе бухать с детства ...
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07.04.2022 22:19 Відповісти
Я вам больше скажу, такие и в Украине есть.
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08.04.2022 00:21 Відповісти
За такие символы нужно на кол садить, а не штрафовать. Или Молдова хочет превратится в сплошную Бучу?
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07.04.2022 22:20 Відповісти
Мы все-таки в Евросоюз хотим, а не обратно в 15-й век.
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08.04.2022 00:24 Відповісти
Штрафи нехай "виписують" українські біженці !
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07.04.2022 22:24 Відповісти
ну як бояться підтримати санкції то хоч допоможуть з рос. пропогандою.
хоча ще року не пройшло як Україна рятувала молдову від холоду,
надавши свій газ.
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07.04.2022 22:25 Відповісти
Nasha Canada Наша Канада


@NashaCanada



Алиби у россиян будет только у новорожденных, сидящих за решеткой и служащих добровольцами в украинской армии.
Остальные попадут под суд и дефашизацию.
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07.04.2022 22:25 Відповісти
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07.04.2022 22:26 Відповісти
Кто к нам с мечом придет, отмычав и погибнет
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07.04.2022 23:00 Відповісти
Попонька с приключениями


@ponaehala

·
4 апр.



Хотите назову вам компанию, которая 100% станет лидером на российском рынке за ближайший год?)

"IZ GOVNA I PALOK PRODUCTION"
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07.04.2022 22:29 Відповісти
Crap'N'Sticks Production
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07.04.2022 22:45 Відповісти
Вот не повезло с гастролями в Молдове группе ZZ Top. Печалька. Да и у меня ник, которому уже пару лет, подкачал, ***..
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08.04.2022 09:31 Відповісти
 
 