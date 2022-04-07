"Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що без важкої зброї війна може затягнутись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network.

"Ми здаватися не збираємось. А без важкої зброї це буде більш довгий процес війни. Ми будемо відбиватись, вони потім знову можуть піти, отримати нову техніку, накопичать ще армію і знову підуть на нас, будуть окупувати нові міста. А ми знову будемо боротися. Тому поки наша держава без важкої зброї - це війна на більш довгий термін... Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю. І ми будемо міцними", - наголосив президент.

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