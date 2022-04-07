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"Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що без важкої зброї війна може затягнутись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network.

"Ми здаватися не збираємось. А без важкої зброї це буде більш довгий процес війни. Ми будемо відбиватись, вони потім знову можуть піти, отримати нову техніку, накопичать ще армію і знову підуть на нас, будуть окупувати нові міста. А ми знову будемо боротися. Тому поки наша держава без важкої зброї - це війна на більш довгий термін... Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю. І ми будемо міцними", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не контролює свої морські порти в окупованих містах, там постійно йдуть бої, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
нам надати... хтось шось нам винен...
легко когось винуватити у своїх проё*** , у своїй впертості і недалекоглядності...
у пофігізму до військових потреб і легкому триньканню грошей на все шо завгодно, але не на озброєння... теж винен хтось ?
колись оця артистична позиція вимог та докорів набридне світу... (не дай Боже, звісно)
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07.04.2022 22:48
+9
Дайте то,подайте єто.А що зробив за три роки для ЗСУ?
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07.04.2022 23:07
+5
От що робить чарівний пендель. Зе точно читає коменти на ЦЕНЗОРІ.
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07.04.2022 22:46
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям
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07.04.2022 22:42 Відповісти
Нет. Для этого надо уничтожить Парашу. Целиком и полностью. Все 140 млн.
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07.04.2022 22:45 Відповісти
Тобі "мишебратів" стало жаль ? А мені після всього пох.. 140 то 140 головне щоб хлорки вистачило пересипати щоб не сильно смерділи ((
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07.04.2022 23:34 Відповісти
Мне их не жаль. А Вы кому это написали?
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08.04.2022 09:15 Відповісти
От що робить чарівний пендель. Зе точно читає коменти на ЦЕНЗОРІ.
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07.04.2022 22:46 Відповісти
Вересканити про надання того, що заборонено надавати - ходканьом, малпа гівном поливає й спромагається в країн зневагу на Україну висмоктати - що затормозить ЄС й тимбільш - НАТО. ВДАВИТИ - Країни вмомент краще сприймуть "зміни"...
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07.04.2022 23:05 Відповісти
нам надати... хтось шось нам винен...
легко когось винуватити у своїх проё*** , у своїй впертості і недалекоглядності...
у пофігізму до військових потреб і легкому триньканню грошей на все шо завгодно, але не на озброєння... теж винен хтось ?
колись оця артистична позиція вимог та докорів набридне світу... (не дай Боже, звісно)
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07.04.2022 22:48 Відповісти
НАБРИДЛА! Воно спеціально пердосить, би зневага розквіла!
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07.04.2022 23:07 Відповісти
"Если мир хочет, чтобы Украина победила, нужно очень быстро предоставить нам тяжелое оружие" - вот так будет правильно
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07.04.2022 22:58 Відповісти
Дайте то,подайте єто.А що зробив за три роки для ЗСУ?
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07.04.2022 23:07 Відповісти
А ДБР не арештує важку зброю?
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07.04.2022 23:13 Відповісти
НУ ТЫ ЗАВЕРНУЛ !)
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08.04.2022 00:11 Відповісти
От гандон, менше треба було по Буковелях і Оманах шастать там14 млрд грн на дороги просирать щоб тепер вимагати зброю.
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08.04.2022 02:31 Відповісти
Дайте ему асфальтом по ...
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08.04.2022 08:06 Відповісти
як він круто від союзників вимагає! Байден,чому ми не в НАТО?Байден,де наша зброя?А в путіна слабо вимагати вивід війсь на позиції 23 лютого 2014р а не 2022?
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08.04.2022 08:46 Відповісти
Народ я пережив багато генсеків , президентів і не було ніколи такого розпачу і жалю за долю України . Нею правлять бездарі які не знають і ніколи не були українцями. Це шльомське угрупування яке не правдами прийшло до влади три роки назад щоб здати нас росії , сьогодні стали ратівниками держави , прямим текстом стали вимагати те що мали зробити самі як того требував Порошенко і друга опозиція ,але для чого Омани , Букавелі це так зовсім просто, а зброя , що зброя на нас ніхто не нападе. Завести Кримінальну справу на Байдена , а тепер вимагати щось . І комусь в США і Європі можливо всім не байдужа Україна , да і своя безпека дають нам зброю, не дивлячись на наших бездарів при владі.
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08.04.2022 09:23 Відповісти
Мелкий, дешёвый шантаж. На уровне квартала. Кого вы выбрали видите теперь, зебилы?
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08.04.2022 09:25 Відповісти
 
 