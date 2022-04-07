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"Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю", - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що без важкої зброї війна може затягнутись.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network.
"Ми здаватися не збираємось. А без важкої зброї це буде більш довгий процес війни. Ми будемо відбиватись, вони потім знову можуть піти, отримати нову техніку, накопичать ще армію і знову підуть на нас, будуть окупувати нові міста. А ми знову будемо боротися. Тому поки наша держава без важкої зброї - це війна на більш довгий термін... Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю. І ми будемо міцними", - наголосив президент.
Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар07.04.2022 22:48
+9 Baraban
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+5 drowsy_cat
показати весь коментар07.04.2022 22:46
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Слава нації
Смерть москалям
легко когось винуватити у своїх проё*** , у своїй впертості і недалекоглядності...
у пофігізму до військових потреб і легкому триньканню грошей на все шо завгодно, але не на озброєння... теж винен хтось ?
колись оця артистична позиція вимог та докорів набридне світу... (не дай Боже, звісно)