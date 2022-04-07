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Білорусь (5972) санкції (6873) ціни (677)

Білорусь запроваджує держрегулювання цін на туалетний папір, підгузки і зубну пасту

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

білорусь,сакції

Білорусь запроваджує держрегулювання цін на низку непродовольчих товарів, відповідну ухвалу підписав прем'єр-міністр Роман Головченко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До списку увійшли мило, туалетний папір, серветки паперові, підгузки, гігієнічні пакети, синтетичні миючі та засоби для чищення порошкоподібні, зубна паста, взуття для дітей, панчішно-шкарпеткові вироби для дітей.

Постанова також уточнює перелік товарів першої необхідності та ліків, які піддаються "жорсткому" регулюванню цін, знижує граничні розміри оптових та торгових надбавок на м'ясо, хліб та макаронні вироби, вносить поправки до цінового регулювання плодоовочевої продукції.

Також читайте: Білорусь виплачуватиме частину зовнішнього боргу в нацвалюті. Це крок до дефолту

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
А зачем туалетная бумага, если не будет еды?
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07.04.2022 22:47
+20
Я вам сейчас покажу полки в магазинах, вот тут, 3 места и если бы не было внесёно госрегулирование, они бы исчезли
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07.04.2022 22:48
+18
Я вам сейчас покажу где есть туалетная бумага, подгузники и зубная паста. Я даже карту принес.)))
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07.04.2022 22:49
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А зачем туалетная бумага, если не будет еды?
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07.04.2022 22:47 Відповісти
Я вам сейчас покажу полки в магазинах, вот тут, 3 места и если бы не было внесёно госрегулирование, они бы исчезли
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07.04.2022 22:48 Відповісти
https://youtu.be/pKyUW3utePg
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07.04.2022 22:53 Відповісти
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07.04.2022 22:57 Відповісти
Йой, лишенько. А що сі стало?)))
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07.04.2022 22:48 Відповісти
ну это......искандеры хихикали....
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07.04.2022 23:44 Відповісти
шо всрались і очко зубною пастою чистять..
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07.04.2022 22:48 Відповісти
Я вам сейчас покажу где есть туалетная бумага, подгузники и зубная паста. Я даже карту принес.)))
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07.04.2022 22:49 Відповісти
зачем все это рашистам?
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07.04.2022 22:50 Відповісти
Ми це вже проходили при СРСР - тверді ціни і пусті полиці.
Ідіотів нічого не вчить.
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07.04.2022 22:50 Відповісти
Ну пройшли то й добре ! А ані вазраділі - нічого ти не розумієш , вони тих пустих полиць як манни небесної тридцять років чекали (( тепєріча хоть памрут в радной савєцкай говані ((
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07.04.2022 23:41 Відповісти
Back in the USSR
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07.04.2022 22:51 Відповісти
Бульбанюк ипаный связался с ху.лом и просрал страну.
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07.04.2022 22:51 Відповісти
Да ,похоже на то ,что просрал.
А мне он ещё и импонировал до своих последних выборов-типа не дал разворовать заводы
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07.04.2022 22:56 Відповісти
Госрегулирование на туалетную бумагу - потому что она дороже чем ФУ-бль
ПОЧАЛОСЬ...
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07.04.2022 22:54 Відповісти
Ну то хай ******* і підтираються...
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07.04.2022 22:55 Відповісти
В 1963 на выставке в Японии компания Panasoniс представила автомобильный портативный телевизор (где-то даже фотку видел).
А туалетную бумагу в СССР начали делать в 1969.
У меня всё...
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07.04.2022 22:56 Відповісти
Оце "хазяйственнік". Кацапи б'ються за цукор та прокладки, а цей навіть мило та підгузки вже нарагулював.
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07.04.2022 22:58 Відповісти
забули про сірники, мило, сіль. скоро знадобиться.
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07.04.2022 23:00 Відповісти
Білорусі вже не існує, це частина расєї
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07.04.2022 23:11 Відповісти
В Беларуси упала российская противокорабельная ракета Х-35УЭ
9

7.04.2022, 22:10

9,994


Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя.



Об этом пишет телеграм-канал Беларускі Гаюн.

Как отмечает канал под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).

При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.

На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси - это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.

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07.04.2022 23:13 Відповісти
Дальше смотрю из всего ассортимента в магазинах останутся только печальные лица продавцов... Вспомнилась фотка пустого советского продмага, где на прилавках хоть шары катай, со скучающим прищавым лицом продавщицы, с яркими чертами непривлекательности... Вот и сейчас что называется "Добро пожаловать в Совприщеторг!"
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07.04.2022 23:40 Відповісти
Та они этого и не заметят. Там в лучшие времена полусовок был. Теперь полноценный будет. Многим даже по кайфу.
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08.04.2022 01:32 Відповісти
Це вони підказують чого скоро не стане в магазинах!
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08.04.2022 07:28 Відповісти
В мережі АТБ в продажу досі є зубна паста виробництва білорусі!!!
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08.04.2022 08:10 Відповісти
 
 