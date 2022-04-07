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Білорусь запроваджує держрегулювання цін на туалетний папір, підгузки і зубну пасту
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білорусь запроваджує держрегулювання цін на низку непродовольчих товарів, відповідну ухвалу підписав прем'єр-міністр Роман Головченко.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
До списку увійшли мило, туалетний папір, серветки паперові, підгузки, гігієнічні пакети, синтетичні миючі та засоби для чищення порошкоподібні, зубна паста, взуття для дітей, панчішно-шкарпеткові вироби для дітей.
Постанова також уточнює перелік товарів першої необхідності та ліків, які піддаються "жорсткому" регулюванню цін, знижує граничні розміри оптових та торгових надбавок на м'ясо, хліб та макаронні вироби, вносить поправки до цінового регулювання плодоовочевої продукції.
Топ коментарі
+28 Бенина Мама
показати весь коментар07.04.2022 22:47
+20 Артем 42df2539
показати весь коментар07.04.2022 22:48
+18 Владимир Кошарюк
показати весь коментар07.04.2022 22:49
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Будь ласка, зачекайте...
Ідіотів нічого не вчить.
А мне он ещё и импонировал до своих последних выборов-типа не дал разворовать заводы
ПОЧАЛОСЬ...
А туалетную бумагу в СССР начали делать в 1969.
У меня всё...
9
7.04.2022, 22:10
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Российская противокорабельная ракета отвалилась от истребителя.
Об этом пишет телеграм-канал Беларускі Гаюн.
Как отмечает канал под Давид-Городком найдены обломки крылатой ракеты. Это произошло в районе 11:30 между деревнями Теребличи, Оздамичи и Ольгомель (Брестская область).
При детальном анализе снимков в соцсетях выяснилось, что под Давид-Городком упала тактическая дозвуковая противокорабельная ракета Х-35УЭ.
На каждом руле этих ракет присутствуют номера, у обломков ракет, найденных в Беларуси - это 06050. Также на корпусе есть надпись "Контрольный разъем", похожая и задняя часть ракеты.