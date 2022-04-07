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Це ще одне покарання Росії, - Зеленський про виключення РФ з Ради ООН з прав людини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського. 

У повідомленні зазанчається: "Призупинення участі РФ у Ради ООН з прав людини  є важливим кроком. Це ще одне покарання за агресію РФ проти України. Дякуємо партнерам за солідарність. Ми повинні продовжувати скоординований тиск на РФ на всіх міжнародних форумах. Змусимо Росію шукати миру разом!"

Також читайте: Членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинено

Автор: Роман Свиридович
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Когда все они с их пропагандонами будут УТИЛИЗИРОВАНЫ ,только тогда будет НАКАЗАНИЕ
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07.04.2022 22:58 Відповісти
Ізгоям байдуже,аби бояра була
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07.04.2022 22:59 Відповісти
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07.04.2022 23:08 Відповісти
Шо то в лесу здохло оон растелилось
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07.04.2022 23:09 Відповісти
Статистика голосуванння - 93 за призупинення членства. 82 разом тих, хто утримався і проти. Різниця 11 голосів. Сумна реальність.
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08.04.2022 01:28 Відповісти
 
 