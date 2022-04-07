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Україна не хоче захоплювати РФ, жодного містечка, ми воюємо за свою землю, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не планує нападати на РФ та захоплювати країну-агресора.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не хочемо захоплювати Російську Федерацію. Ніколи про це не думали, жодного містечка, жодної людини. Нам все це не потрібно, ми воюємо тільки за свою землю", - наголосив президент.
За словами Зеленського, Україна ніколи не використовувала зброю, щоб атакувати територію РФ.
"Ми використовуємо зброю для того, щоб захищатись від тих, хто на нас наступає", - додав глава держава.
Топ коментарі
+34 Сергій Осадчий
показати весь коментар07.04.2022 22:52
+21 Нина Лабунская
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+20 Бенина Мама
показати весь коментар07.04.2022 22:55
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Будь ласка, зачекайте...
нам чужого не треба
здається Крим доведеться залишити "на потом", на розвал рашки
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але мрію Залужного необхідно здійснити....
і талановита !
то что пока еще Украина не совершает диверсии на территории рахи - это пусть раха в ноги поклонится!!! (ибо уже назревает!!! и одними голубями )))) можем не ограничится...(бедные птицы)
Колиска української культури і батьківщина відомих козацьких родів Гетьманщини.
Стародубщина- наступна після Криму
Але ще більше бісять постійні виправдання Зеленського перед парашею, недолугий ментальний малорос.
Мне в Херсоне как то очень ссыкотно с такими заявками....
Или всех порохошлюх разогнали один ты убогий остался?
Ну раз ти там поряд з Анал отвором сывочолого - запитай його де його сини та син Луценко захищають рідну неньку Україну? Хачу їм цукерки надіслати з волонтерами.
Чучелко, ти само то як, з окопу пишеш? Як маєш претензії до людей, то хоч сам першим покажи приклад! Той факт, що в нас сьогодні є армія - це завдячуючи Пороху, на якого ти, шматок кварталу, лобика наморщив. Але ти продовжуй, не зупиняйся, зараз зоопарки не працюють, цікаво ж дивитися на життя приматів
Где вас таких убогих Порохня находит...
Хай вертають Стародубщину. Ця історична частина Чернігівської землі була захоплена орками і в 1919 році відірвана від України фейковим референдумом. Так само як і Крим в 2014 році. Зараз всі згадали про Кубань, але забули про Стародубщину, яка є колискою відомих козацьких старшинських родів, і ядром української культури часів Гетьманщини