УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9485 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 555 54
війна (56882) Зеленський (17522) росія (47327)

Україна не хоче захоплювати РФ, жодного містечка, ми воюємо за свою землю, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не планує нападати на РФ та захоплювати країну-агресора.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не хочемо захоплювати Російську Федерацію. Ніколи про це не думали, жодного містечка, жодної людини. Нам все це не потрібно, ми воюємо тільки за свою землю", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Україна ніколи не використовувала зброю, щоб атакувати територію РФ.

"Ми використовуємо зброю для того, щоб захищатись від тих, хто на нас наступає", - додав глава держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю", - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
Це ти хлопче поспішив.. поспішив за українців розписуватись
показати весь коментар
07.04.2022 22:52
+21
До складу нашої землі входить ВСЯ Донецька та Луганська області!!! А не так як ти розповідаєш про "домовленості" про відвід російських військ на межі на 23.02.2022 року! То є НАША земля!
показати весь коментар
07.04.2022 22:58
+20
Этот понос слов когда-нибудь закончится???
показати весь коментар
07.04.2022 22:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Від Гонконгу до Берліна буде вільна Україна
показати весь коментар
07.04.2022 22:51 Відповісти
Станем, браття, в бій кривавий, від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому, Чорне море ще всміхнеться, дід-Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні - доленька наспіє...
нам чужого не треба
показати весь коментар
07.04.2022 23:05 Відповісти
Це ти хлопче поспішив.. поспішив за українців розписуватись
показати весь коментар
07.04.2022 22:52 Відповісти
А нащо нам чуже? В нас своїх дебілів досхочу.
показати весь коментар
07.04.2022 22:56 Відповісти
А кто сказал что с дебилами? Минимум 100 км выжженной земли вокруг наших границ и чтобы ближе не приближались...
показати весь коментар
07.04.2022 23:00 Відповісти
Нехай буде- запас у дупу не ***
показати весь коментар
07.04.2022 23:01 Відповісти
Ага, дуже чудово. А ми вже дали ради власній землі, яку 30 років маємо? В нас вже геть всі громадяни живуть вже без субсидій і всією країною більше ні на що не збираємо? Так?
показати весь коментар
07.04.2022 23:07 Відповісти
«і чужого не цурайтесь», казав Тарас. Хоча, з мене б вистачило, якби після звільнення України, москва була стерта на попіл ракетами. Решта кацапії хай потім розвалюється.
показати весь коментар
08.04.2022 00:37 Відповісти
Стародубщина то чуже? Її так само як і Крим анексували тільки в 1919 році
показати весь коментар
08.04.2022 01:21 Відповісти
ЗЕля не забувай - Крим в голові ***** та рашистів то вже ісконно русская територія, задля якої він дійсно може і ядерну бомбу кинути

здається Крим доведеться залишити "на потом", на розвал рашки
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
Уже всё зашло слишком далеко,поэтому база ЧФ может начинать паковать вещ
показати весь коментар
07.04.2022 23:34 Відповісти
война должна быть на земле рашефашистской орды. тогда они просрутся.
показати весь коментар
07.04.2022 22:52 Відповісти
А нафига на их земле? Выделить буферную зону на границе Украины, километра два максимум. Кто хочет умереть, покупает абонемент через Дiю, оплачивает патроны и работу ВСУ... Приезжает, умирает. От взвода - скидки. И оркам хорошо и нам в бюджет поступления.
показати весь коментар
07.04.2022 22:59 Відповісти
Україна має повернути свої землі до меж 1919 року.
показати весь коментар
07.04.2022 23:30 Відповісти
Тоді хай повернуть нам Стародубщину, яку орки анексували так само як і Крим, тільки в 1919 році
показати весь коментар
08.04.2022 01:23 Відповісти
Этот понос слов когда-нибудь закончится???
показати весь коментар
07.04.2022 22:55 Відповісти
Нам мистечок не надо. Пусть себе стоят там кладбищами.
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
До складу нашої землі входить ВСЯ Донецька та Луганська області!!! А не так як ти розповідаєш про "домовленості" про відвід російських військ на межі на 23.02.2022 року! То є НАША земля!
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
разумеется. И Крым.
показати весь коментар
07.04.2022 23:00 Відповісти
І Стародубщина. Ця історична частина Чернігівської землі була захоплена орками і в 1919 році відірвана від України фейковим референдумом. Так само як і Крим в 2014 році. Зараз всі згадали про Кубань, але забули про Стародубщину яка є колискою відомих козацьких родів, і ядром української культури Гетьманщини
показати весь коментар
08.04.2022 01:24 Відповісти
Это не от президента зависит, а только от ЗСУ.
показати весь коментар
07.04.2022 23:02 Відповісти
Україна не хоче захоплювати РФ, жодного містечка.....
=============
але мрію Залужного необхідно здійснити....
показати весь коментар
07.04.2022 23:01 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 23:07 Відповісти
гарна дівчинка !
і талановита !
показати весь коментар
08.04.2022 00:15 Відповісти
Хлопець думкой багатіє.
показати весь коментар
07.04.2022 23:02 Відповісти
ЗЕ, чий Крим?
показати весь коментар
07.04.2022 23:03 Відповісти
Вот и давайте, Владимир Зеленский, воюйте!!! Мы - народ, поддерживаем и почти каждый на своём месте помогаем чем можем! Вы главное не сворачивайте - надо освободить максимум оккупированных территорий, чтобы люди там вздохнули с облегчением и перестали жить рабами в страхе!
показати весь коментар
07.04.2022 23:04 Відповісти
чужого нам действительно не надо.. но и то уворованное, что рашка уже считает своим ей прощать никто не собирается... или как? Крым, Донбасс (то что раха уже прихватила будем забывать???)
то что пока еще Украина не совершает диверсии на территории рахи - это пусть раха в ноги поклонится!!! (ибо уже назревает!!! и одними голубями )))) можем не ограничится...(бедные птицы)
показати весь коментар
07.04.2022 23:04 Відповісти
ну и дурак
показати весь коментар
07.04.2022 23:05 Відповісти
Да чого ти боїся , зніми тапка да вєби по столу з усієї дурі скажи , ***** Білгород наш , Воронеж наш як і уся Кубань , скоро я до тебе доберуся #*#*#*< , в такому разі ***** ппихуїє повністю , а у тебе буде час озброїтись і злагодитись по самі фуха
показати весь коментар
07.04.2022 23:08 Відповісти
Стародубщина була наша поки в 1919 році її не анексували фейковим референдумом.
Колиска української культури і батьківщина відомих козацьких родів Гетьманщини.
Стародубщина- наступна після Криму
показати весь коментар
08.04.2022 01:28 Відповісти
А если реально захватить хотя бы один зачуханный райцентр рашки, где почти нет их войск. А потом меняться.
показати весь коментар
07.04.2022 23:10 Відповісти
Захоплювати не треба, а знищити треба. Зло має бути знищено на планеті Земля.
показати весь коментар
07.04.2022 23:17 Відповісти
Ех, довбанути би по їхніх полігонах, нафтобазах, казармах ... Шкода, що немає чим...

Але ще більше бісять постійні виправдання Зеленського перед парашею, недолугий ментальний малорос.
показати весь коментар
07.04.2022 23:18 Відповісти
может когда оружия уже много будет и разобьют кацапов он передумает
показати весь коментар
07.04.2022 23:41 Відповісти
Так война будет бесконечной. Они стадами будут вести мразиян на убой и Украине покоя не будет.
показати весь коментар
07.04.2022 23:25 Відповісти
Нам чужого не надо,но Москву придётся снести и засадить кукурузой.Гиблое место
показати весь коментар
07.04.2022 23:37 Відповісти
шо оно несет *****...надо создать буферную зону от кацапья
показати весь коментар
07.04.2022 23:40 Відповісти
Ніхто і не каже про захоплення, але удари по території ворога мають бути без огляду на наявність мірних житєлєй. Дамбаса, лугандона та кримнаша це теж стосується
показати весь коментар
07.04.2022 23:57 Відповісти
Те бубочка Крым освобождать ты не будешь? А если рашка по быстрому включит в себя луганду, то и Донецкие и Луганские областя.....
Мне в Херсоне как то очень ссыкотно с такими заявками....
показати весь коментар
08.04.2022 00:29 Відповісти
А голосувати за клована не було сцикотно? А коли клован почав оточувати себе агентами кремля в чотири шара, теж не було? І навіть коли він оголосив війну єдиному нормальному Президенту України, почав нікчемно красти його картини з виставки і позоритися подібним чином, навіть тоді не стало сцикотно?
показати весь коментар
08.04.2022 08:59 Відповісти
А шо.... Разве просрочка Рошена вам на зарплату ещё не кончилось?
Или всех порохошлюх разогнали один ты убогий остался?
показати весь коментар
08.04.2022 10:19 Відповісти
Ну шо тут скажеш. Типовий зебіл нема чого сказати - пішло кидатися гівном. Як макака у зоопарку.
показати весь коментар
08.04.2022 10:42 Відповісти
Типовий порохобот... нема чого сказати - пішло кидатися гівном. Як макака у зоопарку.
Ну раз ти там поряд з Анал отвором сывочолого - запитай його де його сини та син Луценко захищають рідну неньку Україну? Хачу їм цукерки надіслати з волонтерами.
показати весь коментар
08.04.2022 11:39 Відповісти
А до кучі ще й на голову убоге, бо не здатне ні на що, крім як обєзьяннічать. Ну власне, чудовий приклад, дякую за демонстрацію. Як бачите, панове, доведений факт - якщо дивитися квартал, то мозок відсихає.

Чучелко, ти само то як, з окопу пишеш? Як маєш претензії до людей, то хоч сам першим покажи приклад! Той факт, що в нас сьогодні є армія - це завдячуючи Пороху, на якого ти, шматок кварталу, лобика наморщив. Але ти продовжуй, не зупиняйся, зараз зоопарки не працюють, цікаво ж дивитися на життя приматів
показати весь коментар
08.04.2022 13:37 Відповісти
Это все? Старые методички. Значит шо сказать тебе по факту нечего....
Где вас таких убогих Порохня находит...
показати весь коментар
08.04.2022 18:47 Відповісти
Нам нужна не российская территория, а уничтожение рашистских войск и техники.
показати весь коментар
08.04.2022 00:43 Відповісти
А як же контрибуції у вигляді повернення етнічних українських земель!
Хай вертають Стародубщину. Ця історична частина Чернігівської землі була захоплена орками і в 1919 році відірвана від України фейковим референдумом. Так само як і Крим в 2014 році. Зараз всі згадали про Кубань, але забули про Стародубщину, яка є колискою відомих козацьких старшинських родів, і ядром української культури часів Гетьманщини
показати весь коментар
08.04.2022 01:15 Відповісти
Он при высказывании совершил ошибку. Он должен был заявить что кроме возврата Крыма и Донбасса Украина никому не имеет претензии .Жаль что он забывает такие важные детали...
показати весь коментар
08.04.2022 03:33 Відповісти
Чи дочекаємося фрази: "ми використовуємо зброю, щоб ЗВІЛЬНИТИ нашу землю", а не лише захищаємося?
показати весь коментар
08.04.2022 09:43 Відповісти
 
 