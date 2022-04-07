Ймовірності того, що Путін опиниться на лаві підсудних у воєнному трибуналі не бачимо, - Пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков не вірить, що Путін може опинитись на лаві підсудних у воєнному трибуналі.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав, чи непокоїться Путін, що може опинитися на лаві підсудних у воєнному трибуналі.

"Ні, ми не бачимо будь-якої ймовірності цього", - сказав Пєсков.

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