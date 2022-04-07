УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9485 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
24 071 66
війна (56882) Гаазький трибунал (153) Пєсков (1442) путін (21449)

Ймовірності того, що Путін опиниться на лаві підсудних у воєнному трибуналі не бачимо, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін,пєсков

Речник президента РФ Дмитро Пєсков не вірить, що Путін може опинитись на лаві підсудних у воєнному трибуналі.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав, чи непокоїться Путін, що може опинитися на лаві підсудних у воєнному трибуналі.

"Ні, ми не бачимо будь-якої ймовірності цього", - сказав Пєсков.

Також читайте: Україна не хоче захоплювати РФ, жодного містечка, ми воюємо за свою землю, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+62
Бо здохне!
показати весь коментар
07.04.2022 22:56
+30
Ймовірності того, що Путін опиниться на лаві підсудних у воєнному трибуналі не бачимо, - Пєсков
============
натякаєш що )(уйло не доживе до трибуналу?
показати весь коментар
07.04.2022 22:57
+25
Ну-ну. Сліпий казав побачимо...
показати весь коментар
07.04.2022 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо здохне!
показати весь коментар
07.04.2022 22:56 Відповісти
кремлівці по традиції ..царєй травлять
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
нет Лжедмитрия поляка эти пьяницы убивали трое суток гуляли мародерствовали насиловали резали прямо на Лобном месте Красной площади убили сына Лжедмитрия младенца годик короче отца с сыном запихнули в пушку наваляли пороху и камней и выстрелили ими в сторону Запада.. да жена царя прокляла РОД Романовых сказав править будет сей род 300 лет с тем что от каждого мужского семени следующее будет дурнее больнее и через 300 лет все исчезнет.. род Романовых будет казнен страшной смертью.. и все сбылось на 100% проклятие то.... а ПУТИНА убью кроваво или каплями или укольчиком или просто шею сломают не важно НО ЖИВЫМ ОН НЕ ПОПАДЕТ НИКУДА ИЗ -ЗА СТРАХА СМЕРТИ.... ОН ИХ ВСЕ В РАШКЕ СДАСТ С ПОТРОХАМИ...
показати весь коментар
07.04.2022 23:34 Відповісти
или табакеркой по голове)...
показати весь коментар
11.04.2022 15:04 Відповісти
Я згоден з Піськовим, його ймовірніше завалять генерали, чим дадуть свідчити
показати весь коментар
07.04.2022 23:04 Відповісти
В таком случае, можно как с Мартином Борманом
показати весь коментар
07.04.2022 23:09 Відповісти
авжеж !

лагідно посміхнувся піськов та перевірив язиком ампулу із цианістим калієм у зубі
показати весь коментар
08.04.2022 00:07 Відповісти
Ну-ну. Сліпий казав побачимо...
показати весь коментар
07.04.2022 22:57 Відповісти
Ймовірності того, що Путін опиниться на лаві підсудних у воєнному трибуналі не бачимо, - Пєсков
============
натякаєш що )(уйло не доживе до трибуналу?
показати весь коментар
07.04.2022 22:57 Відповісти
Та його й посмертно можна засудити- не проблема
показати весь коментар
08.04.2022 00:06 Відповісти
Безумовно не буде, як тільки ***** оголосять військовим злочинцем ця піздабратія його ж *****
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
Ну да ну да...
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
Ну хорошо письков тогда рядом с жириком и кабздоном нам это лучше подходит.
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
Ой не зарекайся
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
Жирик теж зарікався
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
Шо, замочили уже? В сортире?..
показати весь коментар
07.04.2022 22:59 Відповісти
Сумасшедших не судят. Тем более буйных.
показати весь коментар
07.04.2022 22:59 Відповісти
Піськов теж там буде. Чорт
показати весь коментар
07.04.2022 23:00 Відповісти
От якшо Зеленський при зустрічі задушить )(уйла..то ж його тоже не будуть судити,правда ж..у президентів імунітет
показати весь коментар
07.04.2022 23:00 Відповісти
ого как заговорили. пора Симфер освобождать
показати весь коментар
07.04.2022 23:00 Відповісти
Так хто ж його тварюку з бункеру випустить))
показати весь коментар
07.04.2022 23:01 Відповісти
пєсков: ми бачимо його в гробу...у білих тапочках
показати весь коментар
07.04.2022 23:01 Відповісти
Удавлять шкарпетком, а об'являть, шо інфаркт. Виведуть поза ефір й тирнет й писта малпі 100500...
показати весь коментар
07.04.2022 23:02 Відповісти
Зеленському передайте...

показати весь коментар
07.04.2022 23:03 Відповісти
Песьков , пуйло таки опиниться в Гаазі на лаві підсудних , за воєнні злочини проти людства !
Йому крім Украіни нагадають Грузію і Сірію !!
показати весь коментар
07.04.2022 23:04 Відповісти
точно опиниться - хоч чучелом, хоч тушкою!
показати весь коментар
11.04.2022 15:07 Відповісти
а що, прийме ціанід?
показати весь коментар
07.04.2022 23:05 Відповісти
здох
показати весь коментар
07.04.2022 23:05 Відповісти
Ну всьо, за те, що туалетний віник сьогодні на%и$\#в, через місяць-другий він відправиться до жиріка у гості. Або хтось ще.
показати весь коментар
07.04.2022 23:06 Відповісти
Он просто не доживет до скамьи подсудимых ..
показати весь коментар
07.04.2022 23:07 Відповісти
Так Гитлер тоже начиная войну не думал что так кончит
показати весь коментар
07.04.2022 23:07 Відповісти
Чё, даже присесть не дадут? Сразу вздёрнут?
показати весь коментар
07.04.2022 23:07 Відповісти
ЦЕ Добре! що вже всякі піськови вкидують цю тему в інфопростір!!

а якщо руSSкі кріпосні захочуть жерти....то вони вивезуть самі путінних з лавровими та шойгами до Гааги, так як мілошевича....

і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
показати весь коментар
07.04.2022 23:08 Відповісти
Письков, ты хотя бы одного из 7 двойников Куйла туда приведи.
показати весь коментар
07.04.2022 23:08 Відповісти
дурачьё
показати весь коментар
07.04.2022 23:09 Відповісти
Как-то самокритично написано.
показати весь коментар
07.04.2022 23:11 Відповісти
пнх, репоед
показати весь коментар
09.04.2022 19:34 Відповісти
Ботоксна тварюка в пеклі опиниться. Там трибунал не потрібен. І піськов до речі теж там буде.
показати весь коментар
07.04.2022 23:09 Відповісти
Ну, Гітлера теж на лаві підсудних не побачили. Журналістам тре було спитати, чи непокоїться навкін йоршик, що він сам опиниться у Гаазі
показати весь коментар
07.04.2022 23:11 Відповісти
Пєсков завжди *******, значить бачать ))
показати весь коментар
07.04.2022 23:12 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 06:51 Відповісти
то відкрийте очі і побачите.
показати весь коментар
07.04.2022 23:12 Відповісти
Потому что его кончат, как только вылезет с бункера. До суда не дойдет. Вопрос только в том, кто первый его кончит, а желающих это сделать ну прям на каждом шагу.
показати весь коментар
07.04.2022 23:14 Відповісти
Потому что его кончат, как только вылезет с бункера. Просто не доживет до суда. А желающих это сделать без суда и следствия прям у каждого человека, оказать миру эту услугу.
показати весь коментар
07.04.2022 23:16 Відповісти
а хто сказав, що ми його в полон будемо брати?
показати весь коментар
07.04.2022 23:21 Відповісти
оце вірно, молодець! який суд цьому шакалу? Віддати родичам загиблих і стратити привселюдно. Бо суд 20 років буде слідство мурижити поки він помре від старості в тюрмі.
показати весь коментар
07.04.2022 23:24 Відповісти
А якщо разом з Пєсковим? Бачите ймовірність?
показати весь коментар
07.04.2022 23:31 Відповісти
песков - уходи с баркаса
показати весь коментар
07.04.2022 23:33 Відповісти
Мені якось всеодно, до живе він до суду чи не доживе, головне щоб він якнайшвидше здох.
показати весь коментар
07.04.2022 23:33 Відповісти
Песков уходи с баркаса
показати весь коментар
07.04.2022 23:34 Відповісти
Табакеркой по е*лу
светит получить *****.
показати весь коментар
07.04.2022 23:38 Відповісти
***** може й встигне здохнути - нюхнувши замість коксу новічка, а от піськов із шойгу-лавровим-патрушевим та іншою ************** гамуззю, вкупі з бульбоф'юрером там обов'язково будуть сидіти! Як і боброєдка сімань'ян та інші скабєєво-салав'йовські зливні бачки💩
показати весь коментар
07.04.2022 23:41 Відповісти
На нет и суда нет.Значит постараемся просто оторвать ему голов
показати весь коментар
07.04.2022 23:41 Відповісти
Йоршик гребаний, очки на харю на тягни і побачиш, як вашу ******* шоблу, разом з тобою, хто доживе, по суду, у кращому випадку відправлять на пожиттєве.
показати весь коментар
07.04.2022 23:41 Відповісти
Таки табакерка.
показати весь коментар
07.04.2022 23:46 Відповісти
НУ КАК В ИХ ЛЮБИМОМ АНЕКДОТЕ ... А НАДО РЕЗКОСТЬ НАВЕСТИ !)
показати весь коментар
07.04.2022 23:46 Відповісти
Правильно, его замочат до суда.
показати весь коментар
07.04.2022 23:56 Відповісти
Гітлер і Кадафі там також не опинились
показати весь коментар
08.04.2022 00:08 Відповісти
Головне, що кацапії не буде на планеті Земля.
показати весь коментар
08.04.2022 00:45 Відповісти
Уверен,что большинство нацистких предводителей тоже ни при каких обстоятельствах не представляли себя в Нюрберге на суде. Однако все произошло не совсем так,как они для себя планировали. Письков,ты в команде будующих осужденных за преступления,внезависимости от ваших планов и мечт
показати весь коментар
08.04.2022 01:13 Відповісти
показати весь коментар
08.04.2022 01:13 Відповісти
Заступник посла Росії Геннадій Кузьмін попросив депутатів ( ООН ) проголосувати "ні".

"Ми відкидаємо неправдиві звинувачення проти нас,

засновані на постановочних подіях і широко поширених фейках."
показати весь коментар
08.04.2022 02:26 Відповісти
а хіба хтось очікував шо ця наволочь скаже що він таке бачить?
показати весь коментар
08.04.2022 07:03 Відповісти
Правильно он сказал. Продажная Европа будет этот трибунал не один десяток лет тянуть. По малазийскому боингу кого-то осудили?
показати весь коментар
08.04.2022 09:04 Відповісти
 
 