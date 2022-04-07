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Ймовірності того, що Путін опиниться на лаві підсудних у воєнному трибуналі не бачимо, - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Речник президента РФ Дмитро Пєсков не вірить, що Путін може опинитись на лаві підсудних у воєнному трибуналі.
Про це він заявив в інтерв'ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав, чи непокоїться Путін, що може опинитися на лаві підсудних у воєнному трибуналі.
"Ні, ми не бачимо будь-якої ймовірності цього", - сказав Пєсков.
Топ коментарі
+62 Leo Leo_O
показати весь коментар07.04.2022 22:56
+30 Sav UA
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+25 Инженегр Инженегрович 7a1e6572
показати весь коментар07.04.2022 22:57
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Будь ласка, зачекайте...
лагідно посміхнувся піськов та перевірив язиком ампулу із цианістим калієм у зубі
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натякаєш що )(уйло не доживе до трибуналу?
Йому крім Украіни нагадають Грузію і Сірію !!
а якщо руSSкі кріпосні захочуть жерти....то вони вивезуть самі путінних з лавровими та шойгами до Гааги, так як мілошевича....
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
светит получить *****.
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