В Західному воєнному окрузі РФ за місяць змогли набрати тільки 11 контрактників, - Генштаб ЗСУ
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що в російській армії склалася катастрофічна ситуація із набором контрактників. За березень у Західному воєнному окрузі було набрано тільки 11 контрактників.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
У повідомленні відзначається: "У зв'язку з великими втратами особового складу під час бойових дій на території України пункти відбору на військову службу за контрактом Західного військового округу отримали додаткове завдання на відбір кандидатів для доукомплектування військових частин, які втратили боєздатність, військовослужбовцями за контрактом.
Як виявилося, громадяни російської федерації не бажають йти на військову службу за контрактом, оскільки розуміють, що незабаром їх відправлять до зони бойових дій в Україну. За березень місяць цього року у Західному військовому окрузі було прийнято на військову службу за контрактом лише 11 військовослужбовців: в 1-й танковій армії – 8; у 6-й загальновійськовій армії – 2; у 20-й загальновійськовій армії – жодного; у Балтійському флоті – 1.
У зв'язку з невиконанням плану набору, а це біля 3000 військовослужбовців, командувач Західного військового округу генерал-полковник Журавльов А. А. планує зняти з посади начальник управління кадрів Західного військового округу генерал-майора Бєлявського І".
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Фан-Фан Тюльпана в одноіменному фільмі мого дитинства -
там погодились тільки вдупель пьяні або закохані в доньку сержанта-вербовщика
Зараз й призов поболотах невідшукають
Почему во-тьме, как барак чумной?
Свет лампад погас, воздух вылился,
Али жить у вас разучилися?
Двери настеж у вас, а душа взаперти,
Кто хозяином здесь? Напоил бы вином...
А в ответ мне Видать был ты долго в пути
И людей позабыл, мы давно так живем.
Траву кушаем, век на щавеле
Скисли душами, опрыщавели.
Да еще вином много тешились
Разоряли дом, дрались, вешались.
Я коней заморил, от волков ускакал,
Укажите мне край, где светло от лампад
Укажите мне место, какое искал
Где поют, а не плачут, где пол не покат.
О таких домах не слыхали мы,
Долго жить в потьмах привыкали мы.
Испокону мы в зле да в шепоте
Под иконами в черной копоти.
Санкції роблять свою справу.
Скоро будете підтирати ж**пу гаЗеТой Правда....так як в 90-х......АМІНЬ.
Але якщо наші війська не звільнять усі окуповані території України,
то путінські війська будуть обстрілювати Україну не тільки з території Росії і Біларусі, але ще і з території України - з окупованих зон.
Крім того, як ми вже досить довгий час бачимо у звітах Генштабу та з інших джерел,
на території Росії та Біларусі Путін НЕ МОЖЕ набрати солдатів для війни проти України, якщо вони не хочуть їхати в Україну і воювати,
АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НА ОКУПОВАНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ПУТІНСЬКІ ВІЙСЬКА ПРИМУСОВО ЖЕНУТЬ ЧОЛОВІКІВ З МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ! Таким чином путінський режим робить так, щоб люди в Україні вбивали один одного, і ненависть на майбутнє між ними сіє.
І очевидно, що ця практика буде продовжуватись доти, доки Україна не звільнить усі свої окуповані території.
У таких умовах очевидно найбільш вигідно звільнити всі окуповані території України одразу.