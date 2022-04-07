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В Західному воєнному окрузі РФ за місяць змогли набрати тільки 11 контрактників, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що в російській армії склалася катастрофічна ситуація із набором контрактників. За березень у Західному воєнному окрузі було набрано тільки 11 контрактників.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

У повідомленні відзначається: "У зв'язку з великими втратами особового складу під час бойових дій на території України пункти відбору на військову службу за контрактом Західного військового округу отримали додаткове завдання на відбір кандидатів для доукомплектування військових частин, які втратили боєздатність, військовослужбовцями за контрактом.

Як виявилося, громадяни російської федерації не бажають йти на військову службу за контрактом, оскільки розуміють, що незабаром їх відправлять до зони бойових дій в Україну. За березень місяць цього року у Західному військовому окрузі було прийнято на військову службу за контрактом лише 11 військовослужбовців: в 1-й танковій армії – 8; у 6-й загальновійськовій армії – 2; у 20-й загальновійськовій армії – жодного; у Балтійському флоті – 1.

У зв'язку з невиконанням плану набору, а це біля 3000 військовослужбовців, командувач Західного військового округу генерал-полковник Журавльов А. А. планує зняти з посади начальник управління кадрів Західного військового округу генерал-майора Бєлявського І". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нас, когда агитировали на контракт, нам сказали прямым текстом, что нас никто уже отсюда не заберет. Мы до конца здесь", - СБУ перехопила розмову російського строковика. АУДIО

В Західному воєнному окрузі РФ за місяць змогли набрати тільки 11 контрактників, - Генштаб ЗСУ 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Супер акція: відправ сина, брата, чоловіка на смерть в Україну і не плати за вивіз сміття😃

https://t.me/operativnoZSU/17911
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07.04.2022 23:21
+12
Я предлагаю возвращать нарасие трупьі без голов. Головьі передавать пограничникам для обустройства границьі с лепрозорием. Вбитьій в землю кол с насаженной на него башкой дохлого кацапа послужит дополнительньім устрашающим моментом для пересекающих границу войск недофюрера.
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07.04.2022 23:33
+10
11 зато які орли...двохсоті
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07.04.2022 23:27
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Супер акція: відправ сина, брата, чоловіка на смерть в Україну і не плати за вивіз сміття😃

https://t.me/operativnoZSU/17911
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07.04.2022 23:21 Відповісти
Только мусор придется в охапку выносить, потому что мусорные пакеты резервированы на нужды хрюске армии
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07.04.2022 23:24 Відповісти
логично, потому что скоро пришлют с фронта черн. пакет, как мусорньій, и бесплатно
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07.04.2022 23:36 Відповісти
11 зато які орли...двохсоті
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07.04.2022 23:27 Відповісти
А шож так родина в апаснасти.
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07.04.2022 23:30 Відповісти
нинішня вербовка на боротьбу з "нациками на Україне" мені нагадує вербовку
Фан-Фан Тюльпана в одноіменному фільмі мого дитинства -

там погодились тільки вдупель пьяні або закохані в доньку сержанта-вербовщика
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07.04.2022 23:39 Відповісти
Шо неймовірний конкурс на вакантні місця Дивина
Зараз й призов поболотах невідшукають
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07.04.2022 23:31 Відповісти
Я предлагаю возвращать нарасие трупьі без голов. Головьі передавать пограничникам для обустройства границьі с лепрозорием. Вбитьій в землю кол с насаженной на него башкой дохлого кацапа послужит дополнительньім устрашающим моментом для пересекающих границу войск недофюрера.
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07.04.2022 23:33 Відповісти
Дивимось,уважно,далі
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07.04.2022 23:33 Відповісти
Кто ответит мне, что за дом такой?
Почему во-тьме, как барак чумной?
Свет лампад погас, воздух вылился,
Али жить у вас разучилися?

Двери настеж у вас, а душа взаперти,
Кто хозяином здесь? Напоил бы вином...
А в ответ мне Видать был ты долго в пути
И людей позабыл, мы давно так живем.

Траву кушаем, век на щавеле
Скисли душами, опрыщавели.
Да еще вином много тешились
Разоряли дом, дрались, вешались.

Я коней заморил, от волков ускакал,
Укажите мне край, где светло от лампад
Укажите мне место, какое искал
Где поют, а не плачут, где пол не покат.

О таких домах не слыхали мы,
Долго жить в потьмах привыкали мы.
Испокону мы в зле да в шепоте
Под иконами в черной копоти.
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07.04.2022 23:33 Відповісти
Два дебила это сила, а 11 развалят не одну собственную армию
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07.04.2022 23:34 Відповісти
На лаптестане 99% будет воевать на диване изображая из себя великими полководцами, а вот 1% отбитых прийдется отбить голову.
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07.04.2022 23:34 Відповісти
********* трупы не забирает, нету трупа - нет страховки, самки своих дебилов уже не отпускают)
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07.04.2022 23:37 Відповісти
УВАГА АКЦІЯ В КАЦАПІЇ- ПІДПИШИ КОНТРАКТ І ОТРИМАЙ МІШОК ЦУКРУ
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07.04.2022 23:37 Відповісти
У Вашому повідомленні слово «цукру» зайве
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07.04.2022 23:39 Відповісти
а вот застьожка-молнія буде доречною - щоб ноги не смерділи....
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08.04.2022 00:05 Відповісти
Фсьо......приехали.....)))
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07.04.2022 23:39 Відповісти
Ну що "імперія"??? Здихаєш потихеньку???
Санкції роблять свою справу.
Скоро будете підтирати ж**пу гаЗеТой Правда....так як в 90-х......АМІНЬ.
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07.04.2022 23:44 Відповісти
На газеты бумаги не будет. Только лопухом!
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08.04.2022 00:51 Відповісти
А в пределах МКАД скока законтрактовалось ?
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07.04.2022 23:46 Відповісти
ті вже за кордон втікли. хто встиг
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08.04.2022 00:05 Відповісти
Потужно блеать.
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07.04.2022 23:55 Відповісти
щось мені підказує, що цьогоріч на рашці масштаби ухилянні від весіннього призову перевершать всі найгірші показники ухиляння від призову в 80ті роки, коли відрізали собі пальці, аби не потрапити в афган...
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08.04.2022 00:03 Відповісти
И ВСЕ 11 ГЕНЕРАЛЫ )))
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08.04.2022 00:04 Відповісти
там 30 чукч набрали. а матері їх прогводжали наче в піонерлагер. дибілки
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08.04.2022 00:05 Відповісти
медвєдєв хай свого відправляє
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08.04.2022 00:07 Відповісти
2 в приднестровье еще было, но они уже разошлись...
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08.04.2022 00:29 Відповісти
Кацапи, так ще ж в Придністров"ї двоє було! Це ж вже сумарно майже на 20% більше! А ні, ті двоє передумали...
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08.04.2022 01:20 Відповісти
Путінські війська будуть обстрілювати Україну з території Росії незалежно від того, чи залишать українські війська окуповані зони Криму і Донбасу Путіну, чи звільнять їх.

Але якщо наші війська не звільнять усі окуповані території України,
то путінські війська будуть обстрілювати Україну не тільки з території Росії і Біларусі, але ще і з території України - з окупованих зон.

Крім того, як ми вже досить довгий час бачимо у звітах Генштабу та з інших джерел,
на території Росії та Біларусі Путін НЕ МОЖЕ набрати солдатів для війни проти України, якщо вони не хочуть їхати в Україну і воювати,
АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НА ОКУПОВАНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ПУТІНСЬКІ ВІЙСЬКА ПРИМУСОВО ЖЕНУТЬ ЧОЛОВІКІВ З МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ! Таким чином путінський режим робить так, щоб люди в Україні вбивали один одного, і ненависть на майбутнє між ними сіє.
І очевидно, що ця практика буде продовжуватись доти, доки Україна не звільнить усі свої окуповані території.

У таких умовах очевидно найбільш вигідно звільнити всі окуповані території України одразу.
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08.04.2022 01:54 Відповісти
РуZким бабам на заметку: "Якщо у Вас є проблеми з чоловіками, братами, коханцями - звертайтесь на "Гарячу лінію" Західного військового округу! Ваш двінок дуже важливий для нас.")))))
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08.04.2022 09:47 Відповісти
 
 