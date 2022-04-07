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Російські пропагандисти збирають трупи в Маріуполі планують використовувати їх як "реквізит" в інших місцях, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Президент Володимир Зеленський розповів про нові цинічні плани російських пропагандистів.

Про це повідомив глава держави у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують так би мовити дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили. А нібито українські захисники міста. 

Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх і можуть використовувати десь в інших місцях. Відповідно до розроблених пропаганадистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилось нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність", - наголосив глава держави.

Також дивіться: Якби всі у світі мали хоча б 10% сміливості, яку мають українці, то жодної небезпеки для міжнародного права просто не було б, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
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07.04.2022 23:32
+5
****** мокшанськім це вже не допоможе. Двадцять перший вік на дворі.
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07.04.2022 23:34
+2
Касапское уйобище до дна ещё не достало.
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07.04.2022 23:34
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07.04.2022 23:32 Відповісти
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08.04.2022 10:01 Відповісти
глибока затяжка айкоса....

краще б ділом зайнявся ніж кайфувати
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07.04.2022 23:33 Відповісти
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07.04.2022 23:34 Відповісти
Касапское уйобище до дна ещё не достало.
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07.04.2022 23:34 Відповісти
****** мокшанськім це вже не допоможе. Двадцять перший вік на дворі.
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07.04.2022 23:34 Відповісти
та щоб вже касапи не придумали б, щоб не робили - ніхто їм нічо не повірить
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07.04.2022 23:40 Відповісти
Вова, ти кончай із холодними трупами в боінгу, це кацапські сценарії
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07.04.2022 23:43 Відповісти
Гиены.
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07.04.2022 23:49 Відповісти
Шизофреніки! Нащо робити вже щось, коли всі знають хто такі рашисти і які злочини вони роблять. Ніякі фейкові «докази» не спасуть московію від повного краху. Пекло їх чекає.
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08.04.2022 00:26 Відповісти
 
 