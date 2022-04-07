Російські пропагандисти збирають трупи в Маріуполі планують використовувати їх як "реквізит" в інших місцях, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про нові цинічні плани російських пропагандистів.

Про це повідомив глава держави у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Надходить все більше інформації про те, що російські пропагандисти готують так би мовити дзеркальну відповідь на шок усіх нормальних людей від побаченого в Бучі. Збираються так показати жертви в Маріуполі, ніби це не російські військові їх вбили. А нібито українські захисники міста.

Для цього окупанти збирають трупи на вулицях, вивозять їх і можуть використовувати десь в інших місцях. Відповідно до розроблених пропаганадистських сценаріїв. Ми маємо справу із загарбниками, у яких не залишилось нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть убитих людей просто як декорації, як пропагандистський реквізит. І це окремий воєнний злочин, за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність", - наголосив глава держави.

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