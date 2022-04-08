З усіма чоловіками, які незаконно перетнули кордон під час мобілізації, будуть розбиратися на зворотному шляху, – Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть виловлювати на зворотньому шляху.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це Данілов заявив у ефірі українського телемарафону
"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів", - зазначив він.
За його словами, кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.
Будь ласка, зачекайте...
копійочка на вихід, рупь на вхід...
Там на переходах - без варіантів.
І навколо переходів румуни по макимуму посилили контроль.
Люди вам повірили і поїхали за кордон відпочивати чи працювати, а тепер вони вороги народу?
А так - далеко не всі бажаючі попали в ЗСУ і Тро, і я знаю випадки, що призвали, а потім додому відправили - чекати.
Який сенс у тому, що не виїдуть принципово небоєздатні (психологічно і часто -фахово)?
Що втратить ЗСУ? Ми гарматне мясо не використовуємо.
І якби ж тільки це. Такі люди просто значно понизять бойовий потенціал свого підрозділу і збільшать ризик поразки і загибелі своїх.
Для чого данілова сіє паніку? Стільки білих білетів було продано військоматами і отримано чорний кеш... Скільки Ахметов не заробляє...
Докази? Елементарно, копії всіх білих білетів на кордонах у прикордонників, дбр вилучити... І співставити як людина з Дніпра за один- два дні отримала білий білет в прикордонній зоні.
Але це нікому не потрібно і не цікаво... То багаті люди, або впливові, їм можна... Легше рабів лякати...
Загальна мобілізація була оголошена... Але я підозрюю що в Бучі воєнком втік першим з міста... Для прикладу особова справа в військоматі мелітополя... Поїдемо заберем? На вашій машині чи на моїй?
А в Херсоні як? Ці прості питання будь який суд заставить стати на вашу сторону...
А як зараз влада просить щоб люди покинули територію бойових дій? Це що виходить, влада закон порушує?
Ви зрозумійте, в суді ви не доведете що теоретичний я 24 поїхав... Кожен громадянин буде стверджувати, що поїхав 23... А 24 не зміг повернутись, бо корки були по 100 кілометрів, дороги паралізовані, і це правда...
Тому, всі ці погрози безперспективні... З точки зору того, що діти всіх чиновників, або в дома, або за кордоном... І всі це розуміють...
ЗЫ: сцылочки на закон и объявление пжста не забудьте добавить. И на закон о порядке объявления. Ато знаем мы всяких типа умных.
Для самих розумних - я з україни не виїжджав і не збираюсь, мене просто бісить лицемірря і подвійні стандарти прямо як у путіна, одним все, а другим "закон"...
Откуда списки?
А вот сделать вид что работа проделана. Вот это оно.
Кстати, тут вчера жаловались на проблемы с деньгами несмотря на обилие рекламы. Не желаете помочь?
хто він призначений чиновник із мізками із СРСР.
Так я і повірив, що мудачук, який втік завдяки заступнику зеленського - татарову, повернеться в Україну заради того аби сидіти в тюрмі. Та ж сама історія про погребінських, тупіцким, онукам суркісів, портновим і тд.