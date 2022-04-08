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Новини Війна в Україні
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Данілов (1189) дезертирство (255)

З усіма чоловіками, які незаконно перетнули кордон під час мобілізації, будуть розбиратися на зворотному шляху, – Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що усіх чоловіків, які покинули Україну без відповідного дозволу будуть виловлювати на зворотньому шляху.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це  Данілов  заявив у ефірі українського телемарафону

"Коли хтось буде повертатися на територію нашої країни, ми чітко будемо розуміти, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно.    Всі люди, які покидали нашу країну, вони зафіксовані. Всі, хто буде повертатися в Україну, із тих, хто виїхав після 22 лютого, повинні будуть пояснити через який пункт вони покинули країну і на підставі яких нормативно-правових документів", - зазначив він. 

За його словами, кожен, хто поїхав у "відрядження", мають мати окремий документ від прикордонників.

Також читайте: Житомирські депутати розбіглися з міста, - мер Сухомлин

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Согласен..как же копеечку пропустить то..как выпустили, так и впустите, никто необилеченным не пройдет..гниды вы..
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07.04.2022 23:37
+21
Виникає запитання,в армію попасти важко в добробати необхідно покидати роботу. Чому б не створювати якісь центри в кожному місті де б вчили поводитись з різними видами зброї на вихідних🤷🏻
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07.04.2022 23:38
+17
Владі це не потрібно. Очевидно, перед нею стояло завдання - мінімізувати кількість бійців ТрО. П'ята колона при владі робила ставку на те, що більшу частину досвідчених бійців (ветеранів) виб'ють і тоді для спротиву залишаться лише недосвідчені резервісти, з якими ворогу буде легше впоратись. Це все на поверхні.
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07.04.2022 23:45
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Согласен..как же копеечку пропустить то..как выпустили, так и впустите, никто необилеченным не пройдет..гниды вы..
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07.04.2022 23:37 Відповісти
да-ну-на !

копійочка на вихід, рупь на вхід...
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07.04.2022 23:41 Відповісти
Я бы этих гандонов не пускал -- нахрен они нужны !!!
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08.04.2022 05:09 Відповісти
Що з суркісами теж 😱?
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07.04.2022 23:38 Відповісти
Суркісам поза 60
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08.04.2022 00:13 Відповісти
Грішаня Суркіс - депутат від ОПЗЖ, заборонений виїзд депутатам у воєнний час
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08.04.2022 01:25 Відповісти
А що має перевагу: вік чи депутатство?
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08.04.2022 07:42 Відповісти
а якщо перетинув кордон до 24 лютого то що
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07.04.2022 23:38 Відповісти
Если соответствовал призывному возрасту, то будут кошмарить: "Почему не вернулся сражаться?" Ну и государственные должности, работа и все такое ...
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07.04.2022 23:42 Відповісти
імовірно тих у кого немає помітки про виїзд - а як ти там опинився за кордоном
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07.04.2022 23:53 Відповісти
Так, я вообще-то в Киеве нахожусь
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07.04.2022 23:58 Відповісти
Якщо повертатись після закінчення ВС -то висока ймовірність, що нічого. Ст. 32Конституції дозволяє громадянам України повертатись в будь-який час. Тим більше, не в компетенції прикордонників запитувати, чому не повернувся при оголошенні мобілізації. А поліція, якщо не буде якихось змін в законодавстві, теж з доброї волі цим не займатиметься
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08.04.2022 07:55 Відповісти
Виникає запитання,в армію попасти важко в добробати необхідно покидати роботу. Чому б не створювати якісь центри в кожному місті де б вчили поводитись з різними видами зброї на вихідних🤷🏻
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07.04.2022 23:38 Відповісти
Це дуже хороша ідея, нам потрібно якось донести це до влади.
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07.04.2022 23:40 Відповісти
А ще питання з цінами.. От особисто я планував весною їхати працювати за кордон, коштів на цій роботі вже не вистачає на все.. В військомат і тероборону тричі ходив...
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07.04.2022 23:49 Відповісти
Ви в якій області знаходитесь? Поїдьте на кілька днів на Львівщині, Франківщину , Волинь - ймовірність того, що Вас патруль зупинить для перевірки документів і, дізнавшись, що ви не місцевий, випише по ваших паспортних даних повістку, приблизно 90%
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08.04.2022 07:47 Відповісти
В Франківській області нікого не буреть ні в тероборону ні в армію, кажуть що людей хватає і ви не потрібні.
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08.04.2022 08:38 Відповісти
Владі це не потрібно. Очевидно, перед нею стояло завдання - мінімізувати кількість бійців ТрО. П'ята колона при владі робила ставку на те, що більшу частину досвідчених бійців (ветеранів) виб'ють і тоді для спротиву залишаться лише недосвідчені резервісти, з якими ворогу буде легше впоратись. Це все на поверхні.
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07.04.2022 23:45 Відповісти
В армию попасть легко))).для этого надо просто иметь знакомых хлопцев в армии. звонишь хлопцам, и если ты нормальный хлоп, говорят, приезжай..паспорт, военник, инн..все!!! военкомат и нах не нужен..у нас много так вернулись и много новеньких, но за которых хлопцы поручились. через военкомат тяжелее намного и не понятно куда попадешь, а хочется хоть к каким то знакомым
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08.04.2022 00:07 Відповісти
Ну ты пишешь, наверное, за тех, кто с опытом. А человек говорит о том, чтобы обучиться, чтобы мясом не быть. Чем новичок вам на передке поможет?
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08.04.2022 00:39 Відповісти
Да нормальный водила, который не только наездник, а еще и починить машину может- тоже в цене..с мобилизированными мало разбираются..это плохо..есть толковые мужики, но выясняется это на перекуре- ты кто, откуда, как жил до этого..
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08.04.2022 01:06 Відповісти
Вообще военкомат должен этим заниматься, не? Но мы то знаем, что им по большому счёту не буду говорить, что совсем пох и только деньги, нет никакого интереса узнать что ктото там типа меня например был Инструктором Рэо всякого летающего до сих пор барахла.
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08.04.2022 01:56 Відповісти
Наверное зависит от военкома .... Ничего плохого не могу сказать пришел прошел комиссию обозначил что могу на второй день был в строю
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08.04.2022 05:14 Відповісти
А что, этот проект закона про криминальную ответственность за бегство из страны после 24 февраля для мужчин призывного возраста, уже похерили, всякие суркисы позвонили кому надо???
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07.04.2022 23:40 Відповісти
А якщо я дав 15 тисяч баксів хабар на кордоні, на зворотньому шляху мені повернуть прикордонники?
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07.04.2022 23:42 Відповісти
Когда я с семьёй прощался на румынской границе, то много разных "личностей" подходило с "предложениями". Скоро они переместятся по ту сторону границы
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07.04.2022 23:45 Відповісти
На якому переході?
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08.04.2022 00:26 Відповісти
Родина перетинала Порубне, я прощався з ними у Чернівцях. "Личности" підходили на вокзалі, коли я чекав потяг до Києва
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08.04.2022 00:32 Відповісти
Не буду вдаватись в деталі, але на вокзалі Вас 100% хотіли розвести на гроші.
Там на переходах - без варіантів.
І навколо переходів румуни по макимуму посилили контроль.
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08.04.2022 06:13 Відповісти
Повернуть, певна річ. Якщо квитанція про оплату є.
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08.04.2022 00:00 Відповісти
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08.04.2022 00:03 Відповісти
Коломойський, невже це ти, єврейчик?!)))
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08.04.2022 01:31 Відповісти
А його конституційна честь Тупицький теж потрапить під розбірки? Чи Жива Конституція вище будь яких законів?
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07.04.2022 23:43 Відповісти
Проскакквпла інфа, що він крім українського, має ще й якійсь європейський паспорт. Тому ймовірно там і залишиться
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08.04.2022 07:49 Відповісти
Вони не дуже прагнуть повертатись, тим більше в цих обставинах.
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07.04.2022 23:52 Відповісти
в чем сейчас смысл работы СНБО?
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07.04.2022 23:54 Відповісти
в тому , що і "роботи" президента - розказувати казки зранку і ввечері!
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08.04.2022 06:03 Відповісти
А як щодо синка Татарова? Чи "ето другоє"?
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07.04.2022 23:55 Відповісти
Мертветчук исчо. Хотя он же до того. Ну тогда без вопросов!
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08.04.2022 00:36 Відповісти
Клоуны и *********! Война когда-то закончится и потом ******** по ЕСПЧ выплаты делать ибо грош цена тогда вашего европейского пути
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07.04.2022 23:59 Відповісти
Так закрили кордони 24го в 5 вечора, от наркомани, знов все наплутали
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08.04.2022 00:00 Відповісти
Емм, воно-то правильно, але чому дата 22 лютого, а не 24? 22-23 лютого виїзд був законним... Хтось знав, що війна 24 буде? Арестович ж он каже, що це спецом тримали в секреті!
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08.04.2022 00:00 Відповісти
А чого після 22-го? Ви ж всі ще за день до війни казали що не бачите ознак готовності рашистів до нападу?
Люди вам повірили і поїхали за кордон відпочивати чи працювати, а тепер вони вороги народу?
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08.04.2022 00:01 Відповісти
У мене знайома родина десь 21 чи 22 на Маьдіви полетіла. Вони-то вернулися, але з пригодами...
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08.04.2022 00:25 Відповісти
Особливо неприємно що всяке безмозке сміття, яке підтримує рашистів СБУ вяже на раз два, а всякі Шуфричі, Бойки і решта ********* колоборантів які безпосередньо винні в смертях людей вільно ховаються в бункерах
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08.04.2022 00:08 Відповісти
Цікаво, а чому нічого не кажуть про жінок-військовозобов'язаних? У нас фармацевти перші повтікали.
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08.04.2022 00:09 Відповісти
Тому що до чогось примушувати в нашій країні з закріпленими "рівними правами" модна лише чоловіків, а як потім займати місця злачні - так усе доньки, жінки, любовниці іт.д. депутатів, а також феміністки і карьеристки, які отримують місце за мінєт.
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08.04.2022 00:52 Відповісти
Я теж такої думки. Ну якби ще (не дай Бог) не вистачало, то зрозуміло.
А так - далеко не всі бажаючі попали в ЗСУ і Тро, і я знаю випадки, що призвали, а потім додому відправили - чекати.
Який сенс у тому, що не виїдуть принципово небоєздатні (психологічно і часто -фахово)?
Що втратить ЗСУ? Ми гарматне мясо не використовуємо.
І якби ж тільки це. Такі люди просто значно понизять бойовий потенціал свого підрозділу і збільшать ризик поразки і загибелі своїх.
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08.04.2022 00:33 Відповісти
Агент Люся як завжди пернув в калюжу, гребуть у Західній Україні всіх і мотивованих і не мотивованих, зате скільки мажорів призовного віку тут тусується...
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08.04.2022 00:34 Відповісти
В смысле? Показал паспорт погранцу и пошол. Какому крнкретно? Ну там на печати наверно напейсано. Вот у этого погранца и спрашуйте какие были докУменты и иные номиналы бумаг.
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08.04.2022 00:34 Відповісти
Розберіться з активами Фірташ, ви ж закон прийняли про конфіскацію майна тих у кого бізнес в московії, зробіть ***** хоч щось щоб за вас стидно не було, хоч мовчіть більше бо 70% того що ви говорите шкідливий словесний понос.
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08.04.2022 00:37 Відповісти
У данілова проблеми з датами? Можливо все ж таки після 25? Оскільки навіть 24 не було розпоряджень про заборону виїзду чоловіків. Це розпорядження з'явилось об 23:00 24. Але доведено до особового складу державної прикордонної служби лише 25.02.
Для чого данілова сіє паніку? Стільки білих білетів було продано військоматами і отримано чорний кеш... Скільки Ахметов не заробляє...
Докази? Елементарно, копії всіх білих білетів на кордонах у прикордонників, дбр вилучити... І співставити як людина з Дніпра за один- два дні отримала білий білет в прикордонній зоні.
Але це нікому не потрібно і не цікаво... То багаті люди, або впливові, їм можна... Легше рабів лякати...
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08.04.2022 00:47 Відповісти
Запрет на выезд не имеет значения. С момента объявления всеобщей мобилизации (это было 24-го утром) никто не имеет права покидать места регистрации. Так в законе о мобилизации написано. Не только за границу, даже в другой город не имеешь права уехать, только если снимешься с учета в военкомате.
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08.04.2022 01:15 Відповісти
Так. Отже ви вважаєте що люди не мали права ні з Маріуполя ні з Бучі виїжджати?
Загальна мобілізація була оголошена... Але я підозрюю що в Бучі воєнком втік першим з міста... Для прикладу особова справа в військоматі мелітополя... Поїдемо заберем? На вашій машині чи на моїй?
А в Херсоні як? Ці прості питання будь який суд заставить стати на вашу сторону...
А як зараз влада просить щоб люди покинули територію бойових дій? Це що виходить, влада закон порушує?
Ви зрозумійте, в суді ви не доведете що теоретичний я 24 поїхав... Кожен громадянин буде стверджувати, що поїхав 23... А 24 не зміг повернутись, бо корки були по 100 кілометрів, дороги паралізовані, і це правда...
Тому, всі ці погрози безперспективні... З точки зору того, що діти всіх чиновників, або в дома, або за кордоном... І всі це розуміють...
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08.04.2022 01:24 Відповісти
Ага, ну то пусть погранцы этим и занимаются. Кто то же должен за порядком следить или они только деньги там собирают?

ЗЫ: сцылочки на закон и объявление пжста не забудьте добавить. И на закон о порядке объявления. Ато знаем мы всяких типа умных.
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08.04.2022 01:24 Відповісти
"Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, СТАТІ, етнічного та соціального походження..." Конституція вже все, відмінена? Добре, тоді на офіційному рівні кажуть що нема в Україні рівності статей, "прекрасно", тоді що чоловіки отримають за те, що в нас нема ряду тих прав, які є у жінок, чи навпаки чого жінки не будуть мати в новій конституції, яка закріпить накінець те, що рівність статей у нас лише на бумажці, а на ділі жінки превілейовані, а чоловіки дискриміновані? Чи після війни феміністки повернуться с польщі, і будуть казати що треба депутатів 50\50 по статі обирати, генеральних деректорів, міністрів і так далі, що треба сприяти і давати льготи бізнесам з власником жінкою, фемінітиви що вже прийняли теж відміняти не будуть, і ще наниють щоб у чоловіків ще менше прав було, а у жінок ще більше привілеїв? Оце так добре, дуже хочетья помирати за країну, яка каже що якщо в тебе нема *****, то ти людина другого сорту, і саме ти повинен захищати країну щоб ті, у кого ***** є були генпрокурорками і депутатками...

Для самих розумних - я з україни не виїжджав і не збираюсь, мене просто бісить лицемірря і подвійні стандарти прямо як у путіна, одним все, а другим "закон"...
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08.04.2022 00:50 Відповісти
Отож +100500, не забудем и белобилетников всяких. Нет военного билета - иди женой командуй если есть и способен.
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08.04.2022 01:04 Відповісти
Ше почекайте, панове зєлєвлада... Зараз активна фаза війни, і не хочеться розганяти "хвилі".. Але після Перемоги - ми з вас за все спитаємо: і за "велике крадівництво"(з майже повною відсутністю фінансування оборонного замавлення), і за здачу кримського перешийку, і за закон про ФАКТИЧНЕ недопущення володіння зброєю цивільними особами(який цинічно назвали з точністю до навпаки по його суті!), завдяки чому беззбройних цивільних як сліпих куріпок вбивали у Бучі, Ворзелі та в інших окупованих селах та містечках. Спитаємо - як списки терооборонців у захоплених містах(з усіма особистими даними) попадали у руки рашистів...🤬 Тож я не засуджую тих хто вирішив поїхати...(Хоч сам ніколи навіть на думці не мав кудись виїхати чи тікати) З таких людей на полі бою був би такий самий толк - як із цапа молока! Якщо людина немотивована, боїться брати зброю до рук - вона може у паніці побігти з поля бою,кинувши свою позицію, свою зброю та підставивши своїх побратимів. Я б з такими людьми не хотів би опинитись в одному строю. 😕 І ще : тероборона(чи загони цивільної самооборони) повинні мати увесь доступний арсенал легкого озброєння - від стрілецької до протитанкової(і РПГ і СПГ з АГСами і НЛОВ з Джавелінами та ПЗРК), тоді вони стануть реально потужним підсиленням регулярних військ ЗСУ, а не просто загонами шо захищають блокпости. І цивільні люди мають мати стрілецьку зброю(та набої до неї) не десь там "у точці збору"(до якої у поганому випадку можуть просто не встигнути дістатись) - а в себе вдома, під їх повну відповідальність за її стан, зберігання і застосування.
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08.04.2022 01:13 Відповісти
И тут тоже +100500! И в Буче, и в Херсоне ходили по квартирам АТОшников, в Буче мы уже знаем, чем это закончилось, в Херсоне пока нет.
Откуда списки?
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08.04.2022 01:21 Відповісти
Підождіть, скоро будуть облави і перевірки на вилучення зброі. Адже ніякий закон так і не прийнятий і від простого мародера ніякими законними способами не захиситись!
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08.04.2022 03:04 Відповісти
Для мародерів у мене є добряча "приправа"... І якшо мені на шляху чи біля мого будинку трапиться така наволоч - я її без жодних вагань нейтралізую.💀 І хай там як - а я ту"приправу" нікому просто так не віддам(навіть якщо як ви кажете будуть "облави"): якшо то схочуть відібрати орки - хіба що їм якось вдасться мене знищити, а якщо то схочуть відібрати наші мусаряки - хай спочатку спробують знайти!!
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08.04.2022 23:36 Відповісти
Правильно на передке они не нужны !!! ТОлько вот они приедут и опять захотят быть судьями чиновниками и голосовать за медведчука к примеру .... Вот на хрена они нужны !!! Запретить занимать госдолжности и голосовать раз им посрать на нашу страну
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08.04.2022 05:22 Відповісти
Я правильно зрозумів: ловити їх мають ті, хто їх випустив?
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08.04.2022 01:26 Відповісти
Нее. Ловить никто не будет. Ну максимум денех ещё состригут (хотя за шо?)

А вот сделать вид что работа проделана. Вот это оно.
Кстати, тут вчера жаловались на проблемы с деньгами несмотря на обилие рекламы. Не желаете помочь?
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08.04.2022 01:51 Відповісти
Так. Але ми з жінкою робимо це через Справу Громад, а син через Повернись живим.
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13.04.2022 16:28 Відповісти
А розбиратися буде татарін, чи татаров? Ніяк не запам"ятаю.
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08.04.2022 02:09 Відповісти
догилофф. кстате интересно, а военные белет у него есть?
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08.04.2022 02:22 Відповісти
Вважаю підхід до цих людей геть не правильним. Є люди, які злякались і побігли. Ви думаєте панікери потрібні на передові? Було б правильно дать можливість таким офіційно виіхать скажімо за пять, сім тисяч доларів. А на ці кошти купить каски, броніки, медаптечки для тих, хто хоче воювать. На зворотньому шляху обмінювать іхні паспорти на не громадянина, щоб не мав права голосувать і буть чиновником. Це був би також удар по корупціі на кордоні.
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08.04.2022 02:52 Відповісти
а у кого нет тысяч долларов?
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08.04.2022 07:52 Відповісти
Дядько вирішив будувати не ЕС а ГУЛАГ,
хто він призначений чиновник із мізками із СРСР.
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08.04.2022 05:32 Відповісти
Ой, не смішіть мої підкови. Всі депутатики, прокурорики та інша наволоч повернеться в Україну аж бігом, бо в Європі корумпованих дармоїдів непотрібно.
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08.04.2022 06:18 Відповісти
А хто з кварталу під час війни й мобілізації концерти дає?
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08.04.2022 06:45 Відповісти
Забув наголосити,що в ПЕРШУ ЧЕРГУ будуть нести відповідальність ті,хто ПРОПУСТИВ таких громадян через кордон і почати потрібно з тих,хто пропустив Суркісів,Медведчука,Портнова з сім*ями і онуками. Ато виходить так,коли піймали родичів Ротару,то по всіх СМІ показували,а коли виїхали Суркіси,так мало хто і знає!!
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08.04.2022 07:19 Відповісти
Чергова новина із серії: що нового збрехати лошарам.
Так я і повірив, що мудачук, який втік завдяки заступнику зеленського - татарову, повернеться в Україну заради того аби сидіти в тюрмі. Та ж сама історія про погребінських, тупіцким, онукам суркісів, портновим і тд.
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08.04.2022 07:25 Відповісти
Слуги народу теж?
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08.04.2022 10:16 Відповісти
 
 