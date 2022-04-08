2 470 22
РФ є найбільшою загрозою на планеті для свободи, безпеки та для концепції прав людини, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський розповів про звірства російських окупантів на Київщині.
Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Поки що російська держава та російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно.
А почались роботи ще й з розбору завалів у Бородянці... Там значно страшніше", - зазначив глава держави.
"А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість. Такі ж страшні злочини", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+9 Роман Кокоровець
показати весь коментар08.04.2022 00:15
+8 Панас Стець
показати весь коментар08.04.2022 00:15
+7 Bat'kowic Pablo
показати весь коментар08.04.2022 01:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://inforesist.org/arahamiya-nachal-obsuzhdat-s-komandirami-vsu-kompromissy-s-rf/
Правительство выделит миллиард рублей на поддержку деятелей культуры, оказавшихся под санкциямиэти средства могут и должны пойти на поддержку коллективов и деятелей культуры, а также на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью и традиционными духовно-нравственными ценностями.