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РФ є найбільшою загрозою на планеті для свободи, безпеки та для концепції прав людини, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупант

Президент Володимир Зеленський розповів про звірства російських окупантів на Київщині.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки що російська держава та російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно.

А почались роботи ще й з розбору завалів у Бородянці... Там значно страшніше", - зазначив глава держави.

"А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість. Такі ж страшні злочини", - додав Зеленський.

Читайте також: Найголовніша санкція проти Росії - це зброя для України, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
да ви шо це ж наш майбутній гарант безпеки ! та сторона ...
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08.04.2022 00:15
+8
рашизм-фашизм, загрозу всьому Світу, потрібно знищити. це колективний обов,язок всього людства.
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08.04.2022 00:15
+7
отже, якщо ворожий агент їздить до військових й проводить підривну діяльність серед них же, так? вже "обробляє" наших захисників України під прикриттям "консультацій", будь-чого. ну, з ним усе давно ясно. А як будуть називатися військові, котрі його слухають й дозволяють йому це робити? В них же є посадові інструкції на цей випадок? Статут? Конституція? - Яку зобов'язані боронити громадяни України?
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08.04.2022 01:47
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да ви шо це ж наш майбутній гарант безпеки ! та сторона ...
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08.04.2022 00:15 Відповісти
рашизм-фашизм, загрозу всьому Світу, потрібно знищити. це колективний обов,язок всього людства.
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08.04.2022 00:15 Відповісти
Найбільша загроза людству - гарант безпеки України!
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08.04.2022 00:20 Відповісти
Кац пропонує здатися

https://inforesist.org/arahamiya-nachal-obsuzhdat-s-komandirami-vsu-kompromissy-s-rf/
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08.04.2022 00:25 Відповісти
отже, якщо ворожий агент їздить до військових й проводить підривну діяльність серед них же, так? вже "обробляє" наших захисників України під прикриттям "консультацій", будь-чого. ну, з ним усе давно ясно. А як будуть називатися військові, котрі його слухають й дозволяють йому це робити? В них же є посадові інструкції на цей випадок? Статут? Конституція? - Яку зобов'язані боронити громадяни України?
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08.04.2022 01:47 Відповісти
Невже з військових ніхто цього ушлепка не провчить.
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08.04.2022 06:51 Відповісти
і ще: РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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08.04.2022 00:25 Відповісти
Як би то рашистам сказати шо Пінк Флойд теж нацистів підтримують?..Відео підтримки України від Пінк Флойдhttps://vimeo.com/697120198?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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08.04.2022 00:26 Відповісти
За нас Пінк Флойд, Металіка і Скорпи, за них - газманов і боря моісєєв...
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08.04.2022 00:31 Відповісти
прикол)))))Рашка..так шо "газманови" з голоду не спухнуть
Правительство выделит миллиард рублей на поддержку деятелей культуры, оказавшихся под санкциямиэти средства могут и должны пойти на поддержку коллективов и деятелей культуры, а также на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью и традиционными духовно-нравственными ценностями.
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08.04.2022 01:16 Відповісти
Ну газманову тепер можуть і не дати після того, як він хотів у Ізраїль втекти...
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08.04.2022 09:30 Відповісти
Росіяни не люди . Кожен вбитий кацап - це маленький крок до МИРУ і великий плюс для всього людства , для цивілізації , для світу людей . ))))
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08.04.2022 00:42 Відповісти
Світ повинен об'єднатися супроти ***** та ращизму.
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08.04.2022 03:20 Відповісти
Що там з Татаровим, Портновим, Коломойським. Щось я за них починаю турбуватися, не сталося з ними поганого.
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08.04.2022 06:12 Відповісти
Ради спасения тысяч невинных жизней украинцев, которых ещё не поздно спасти, я бы поступил как МОСАД, - похитил бы всех возможных членов семей российского руководства, в частности, дочерей российского президента Владимира Путина, жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова, и обменял бы их жизни на жизни украинцев.
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08.04.2022 08:42 Відповісти
Зеленский, а куда ты смотрел когда твое кодло забирало запрещало финансирование украинской армии перед самым вторжением рф, когда твой дружбан ермак фактически отпустил вагнеровцев (кстати с твоего молчаливого согласия), когда твое шобло начало травлю боевых офицеров ВСУ, а ты в купе с ручными судьями во главе с генеральным прокурором Украины и красными от злости глазами гонялся за пятым президентом Украины на посмечище всего мира ( дааа.. шоу было еще то, хотя бы извинился что ли)
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08.04.2022 17:52 Відповісти
 
 