РФ є найбільшою загрозою на планеті для свободи, безпеки та для концепції прав людини, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про звірства російських окупантів на Київщині.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Поки що російська держава та російські військові є найбільшою загрозою на планеті для свободи, для безпеки людини, для концепції прав людини як такої. Після Бучі це вже очевидно.

А почались роботи ще й з розбору завалів у Бородянці... Там значно страшніше", - зазначив глава держави.

"А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці – те, що світ побачив у Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість. Такі ж страшні злочини", - додав Зеленський.

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