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вибухівка (403) війна (56882) Ірпінь (320) Київська область (3134) ДСНС (4464) Маркушин Олександр (41)

ДСНС обстежили вже майже 90% території Ірпеня на наявність вибухівки, однак можуть бути й ретельно сховані "сюрпризи", - мер Маркушин

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Співробітники ДСНС обстежили майже 90% території Ірпеня на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось такий "врожай" сьогодні зібрали з вулиць Ірпеня. Робота з обстеження міста працівниками ДСНС триває і загалом вже майже 90% території Ірпеня опрацьовано.

Однак, можуть бути й ретельно сховані "сюрпризи". Тому прошу тих, хто зараз є в Ірпені, якщо помітили десь підозрілий предмет схожий на ті, що на фото, одразу телефонуйте за номером 0937007872", - зазначив він.

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ДСНС обстежили вже майже 90% території Ірпеня на наявність вибухівки, однак можуть бути й ретельно сховані сюрпризи, - мер Маркушин 01

Автор: Богдан Гуньковський
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На п"ятому каналі сьогодні дивився РАНДЕВУ Я.Соколової з мером Ірпеня. Їздили по місту.
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08.04.2022 00:32 Відповісти
Молодці. Дуже швидко працюють
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08.04.2022 00:37 Відповісти
Самий кращій сапер - Шарко.
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08.04.2022 00:44 Відповісти
За трагедією геноциду в Бучі , Ірпені та Бородянці всі забули за шуфрича , що нишком знімав на камеру наші блок-пости . Цікаво - його повісять ?
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08.04.2022 00:54 Відповісти
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08.04.2022 01:01 Відповісти
Na rozminuvanna treba braty ruskych plennych aby isly perši rozminovuvaty.
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08.04.2022 02:51 Відповісти
 
 