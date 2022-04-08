ДСНС обстежили вже майже 90% території Ірпеня на наявність вибухівки, однак можуть бути й ретельно сховані "сюрпризи", - мер Маркушин

Співробітники ДСНС обстежили майже 90% території Ірпеня на наявність вибухонебезпечних предметів.

Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ось такий "врожай" сьогодні зібрали з вулиць Ірпеня. Робота з обстеження міста працівниками ДСНС триває і загалом вже майже 90% території Ірпеня опрацьовано.

Однак, можуть бути й ретельно сховані "сюрпризи". Тому прошу тих, хто зараз є в Ірпені, якщо помітили десь підозрілий предмет схожий на ті, що на фото, одразу телефонуйте за номером 0937007872", - зазначив він.

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